Давление замучило? Ешьте свеклу

Зарубежные диетологи назвали свеклу суперпродуктом, способствующим регуляции кровяного давления.
Свекла способна не только снижать давление, но и предотвращать другие заболевания
Как пояснили специалисты, овощ содержит полезные нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксид азота. Последний помогает снизить давление и улучшить кровообращение. Что в результате снижает риск развития инфаркта и инсульта.
Кроме того, оксид азота стимулирует приток крови к мозгу. Для этого рекомендуется пить концентрированный свекольный сок.
Также свекла способствует борьбе организма с воспалительным процессом.
— В овоще есть беталаин — пигмент, обеспечивающий свекле насыщенный красно-пурпурный цвет. Беталаин помогает защитить различные органы от воспаления, которое может спровоцировать сердечные заболевания, онкологию, болезнь Альцгеймера и так далее, — отметили специалисты.
Рекомендуется употреблять свеклу в сыром виде. Например, ее можно добавить в салат вместе с зеленью, сыром и грецкими орехами. Еще варианты — смузи или натуральные чипсы из свеклы.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Содержание пестицидов в российских продуктах питания почти не нормируется, зато антибиотиков в мясе отечественной птицы меньше, чем в европейской, а гормонов нет совсем. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал о слабых и сильных местах российского продовольствия.
"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает The Telegraph.
Ежегодно инсультные состояния уносят большое количество человеческих жизней. Зачастую заболевают люди старшей возрастной категории после 55 лет. Но данные статистики говорят о том, что болезнь «молодеет». Среди перенесших это заболевание 25% составляют те, кто еще не достиг 45-летнего возраста. Последнее десятилетие показывает значительный рост инсультов ишемического типа у подростков и молодежи.
«Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности — клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям его пик приходится на июнь», — сообщает пресс-служба Роскачества.
Тонкая кишка — отдел кишечника, находящийся между желудком и толстой кишкой, — из-за своего расположения представляет особую трудность для диагностики различных образований. Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.