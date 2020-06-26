Давление замучило? Ешьте свеклу

Зарубежные диетологи назвали свеклу суперпродуктом, способствующим регуляции кровяного давления.

Свекла способна не только снижать давление, но и предотвращать другие заболевания

Как пояснили специалисты, овощ содержит полезные нитраты, которые внутри артерий превращаются в оксид азота. Последний помогает снизить давление и улучшить кровообращение. Что в результате снижает риск развития инфаркта и инсульта.

Кроме того, оксид азота стимулирует приток крови к мозгу. Для этого рекомендуется пить концентрированный свекольный сок.

Также свекла способствует борьбе организма с воспалительным процессом.

— В овоще есть беталаин — пигмент, обеспечивающий свекле насыщенный красно-пурпурный цвет. Беталаин помогает защитить различные органы от воспаления, которое может спровоцировать сердечные заболевания, онкологию, болезнь Альцгеймера и так далее, — отметили специалисты.

Рекомендуется употреблять свеклу в сыром виде. Например, ее можно добавить в салат вместе с зеленью, сыром и грецкими орехами. Еще варианты — смузи или натуральные чипсы из свеклы.

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