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Игрушки — удовольствие для ребенка и острая проблема для экологии
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Детская индустрия — часть экономики, заточенной на непрерывное производство и сбыт чрезмерного количества товаров.
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Игрушки — удовольствие для ребенка и острая проблема для экологии
Анжела Новосельцева, rosbalt.ru   
05 Декабря 2020 г.
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Детская индустрия — часть экономики, заточенной на непрерывное производство и сбыт чрезмерного количества товаров.

Игрушки — удовольствие для ребенка и острая проблема для экологии

Родители знают: если в доме есть ребенок, количество игрушек растет в геометрической прогрессии. Подарки родных и друзей, импульсивные онлайн-покупки «умных» котят, которыми восхищаются мамы инстаграма, и, наконец, охапка «скрепышей», врученная кассиром в супермаркете... Но идет ли все это разнообразие на пользу маленькому потребителю? У каких игрушек есть шанс задержаться в детской надолго? И как быстро половина ярких приобретений окажется на помойке?

Одноразовое развлечение

По данным исследования Greenpeace России, проведенного несколько лет назад, за год россияне сметают с прилавков около 370 млн игрушек. И все бы ничего, если они служат ребенку долго, но, увы — большинство быстро оказываются на свалке.

Опрос Greenpeace показал, что 67% родителей покупают игрушки несколько раз в месяц, при этом 54% детей увлечены новой игрушкой не дольше двух недель. Кроме того, больше 40% опрошенных недовольны низким качеством игрушек и их недолговечностью. Когда игрушка приходит в негодность, три четверти родителей избавляются от нее.

Полиэтиленовый пакет может пролежать в земле от 400 до 1000 лет, а игрушки делают из намного более плотного пластика — который будет разлагаться в природе очень долго. На полигонах же, куда они неминуемо попадают, высок риск самовозгораний из-за газов, образующихся в органических отходах. И когда пластиковые игрушки вместе с остальным мусором начинают гореть, вся таблица Менделеева попадает в воздух, а с ним — в наши легкие.

Игрушечные отходы представляют опасность не только для людей, но и для морских обитателей и птиц, которые вылавливают части кукол и конструктора в океане. Так, в последнем отчете из экспедиции на Землю Франца-Иосифа замдиректора по научной работе ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» Мирослав Бабушкин приводит данные о составе мусора в прибрежных водах. 5% найденного микропластика — это части детских игрушек.

Огромное количество игрушек — острая проблема для экологии, в том числе потому, что современные дети с малого возраста становятся представителями общества потребления, требуя от родителей «еще и еще».

«Игрушка — первая собственность ребенка, ее он может обменять, выбросить или починить. Но ориентироваться он будет, прежде всего, на подсказки родителей. Нужно уже в этом возрасте объяснить ему, что такое бережное и экологичное отношение к вещам», — уверена Полина Кособокова, экоконсультант, автор сервиса по обмену и дарению детских игрушек «Неваляшка-шеринг».

Очевидно, что сфера игрушек — лишь малая часть мировой экономики, заточенной на непрерывное производство и сбыт чрезмерного количества товаров. А значит, пока критерием успешности стран остается уровень ВВП, люди будут покупать и выбрасывать все больше вещей — в числе которых машинки, пупсы и плюшевые зайцы.

От игры — к переработке

Что же можно сделать с ненужной игрушкой, чтобы она как можно дольше не попадала на свалку? Один из вариантов — переработка. Увы, с использованием игровых товаров как вторресурсов большие проблемы во всем мире.

«Если бутилированная вода во всех странах выпускается в таре одного типа, то игрушки — это индивидуальная история, — объясняет Полина Кособокова. — Производители используют разные материалы и не ставят на кукол треугольники с маркировкой, которая могла бы подсказать переработчикам, к какому типу пластика они относятся. А еще большинство игрушек состоит из множества деталей, переработать такое крайне сложно, и никто не берется».

Несколько лет назад Полина пыталась отдавать пластиковые игрушки на переработку петербургскому производителю полимерпесчаной плитки, и он забрал около 300 кг. Однако в производство пошло не все: например, игрушки с резким химическим запахом сразу отсеяли.

«Мы запускали петицию, чтобы производители ледянок и лопаток для песка, которые производят из цельного куска пластика, наносили маркировки типа пластика на свои товары. Я общалась с менеджерами производителей игрушек, просила связать меня с технологами, но мои предложения они лишь приняли к сведению», — говорит Кособокова.

Впрочем, за рубежом производств по переработке игрушек тоже не очень много. Одно из них вдохновляет: бельгийская фирма производит детскую мебель из пластиковых игрушек. Но чтобы такие проекты появлялись чаще, необходима тотальная унификация материалов, из которых делаются детские товары. Однако уговорить производителя создавать их из того же материала, что их конкурент — задачка не из легких.

Поиграл — передай другому

С переработкой все сложно, а значит, стоит рассмотреть другие варианты. Например, починить игрушку — приделать машине колесо или привинтить роботу ногу. А еще можно дать надоевшей игрушке место в жизни другого ребенка. Самое простое — передать ее вместе с остальными «по наследству»: родственникам, друзьям или соседям с детьми.

«В Германии совершенно нормально, если ребенок ставит коробку со своими игрушками перед дверью сверстника. В стране популярны блошиные рынки, маленькие магазинчики с б/у товарами, это никому зазорным не кажется. А российские родители часто попадают в ловушку, полагая, что детям нужно только самое лучшее, и это лучшее — новое», — отмечает Кособокова.

Если знакомых с детьми в окружении нет, можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов, работающих по принципу «отдам даром». Это легко сделать как в локальном интернет-сообществе, так и на крупных сайтах объявлений. К примеру, петербургский проект «Неваляшка-шеринг» — это площадка на базе группы в соцсетях, на которой можно отдать игрушку даром или за символическую плату в виде банана или пачки сахара.

Надоевшие игрушки можно сдать на благотворительность — в специальный контейнер на улице или в социальный магазин. Можно напрямую обратиться в благотворительный фонд, церковь или детдом.

Но важно заранее внимательно изучить требования к принимаемым вещам и актуальные потребности. И увы, по-настоящему хорошую игрушку найти непросто.

Токсичные отношения

Так, за девять месяцев этого года Роспотребнадзор исследовал 1507 проб детских игрушек. Из них почти 20% не соответствовали критериям качества и были произведены в Китае. Среди нарушений — не только отсутствие информации о сроке годности и условиях хранения товара, но и более опасные дефекты. Это уровень издаваемого звука, напряжения электростатического и электромагнитного полей и интенсивность инфракрасного излучения. 1,2% изделий выделяли вредные химические вещества, а 2,9% оказались токсичными. В то же время специалисты Greenpeace сообщают: только половина опрошенных родителей выясняет, содержатся ли в игрушках токсичные вещества.

«Товары из пластика могут содержать токсичные вещества, которые загрязняют окружающую среду на многие десятилетия и угрожают здоровью ребенка. Так игрушки превращаются из символа любви к детям в угрозу для их будущего», — отмечает Нина Лесихина, руководитель проекта Greenpeace России.

Именно поэтому первое, на что стоит обратить внимание — игрушка не должна быть хлипкой и источать химический запах. Перед покупкой стоит потрогать ее — краска не должна стираться. На ней не должно быть зазубрин и острых краев. На упаковке должна присутствовать надпись на русском языке и без опечаток — если ее нет, игрушка явно нелегальная, и принципы безопасности при ее создании вряд ли соблюдали.

Рецепт идеальной игрушки

Как же выглядит идеальная игрушка, которая не только понравится ребенку, но и не нанесет ущерба экологии? Она должна быть безопасной, качественной, долговечной и, наконец, интересовать ребенка как можно дольше.

«Игрушка происходит от слова „игра“, но в детских магазинах мы видим подмену понятий. Так, развитие получила тема коллекционирования — мы постоянно слышим призывы собрать всю серию игрушек. В итоге кайф от игры подменяется кайфом от коллекционирования, а игрушки в квартире множатся... По тому же принципу на кассах стали выдавать „скрепышей“, но будет ли ребенок с ними играть — непонятно», — говорит Полина Кособокова.

Увлекаться чересчур сложными игрушками тоже не стоит — в противовес маркетологам, призывающим приобретать развивающие «умные» игрушки, психологи отмечают: песни, огоньки и буйство красок только глушат фантазию детей. Кроме того, в них обычно заложен сценарий, который быстро надоедает.

«Я бы также избегала электроники — это постоянная замена батареек и громкие звуки, раздражающие родителей. Сейчас модно покупать роботизированных котят — но механизм зашит внутри, игрушку невозможно ни постирать, ни поменять батарейки. Непрактично», — объясняет Полина Кособокова.

Детей, как правило, увлекают простые и универсальные игрушки, которые можно использовать в разных ситуациях. Так, для малышей до двух лет хороши кубики и пирамидки, для тех, кто постарше — надежный конструктор от проверенного производителя, который можно пересобирать бесконечно. Куклы должны быть качественные, универсальные, без аксессуаров — это дает разгуляться детской фантазии.

«А еще стоит понаблюдать, что интересно вашему ребенку. Иногда мальчику начинают покупать машинки, а они ему изначально не интересны. А родители просто приобретают то, во что недоиграли в детстве», — говорит Кособокова.

Так или иначе, самым разумным и безопасным — и для ребенка, и для экологии — будет отказ от покупок игрушек в огромных количествах и тщательный подход к их выбору. Кстати, в уже известном исследовании Greenpeace 90% родителей отметили, что их дети с удовольствием играют с бытовыми предметами, а 72% регулярно общаются с детьми, обходясь без игрушек. Повод задуматься, не так ли?

***

Тот, кто растит ребенка, знает, какое количество игрушек преследует детство. Всевозможные машинки и куклы, конструкторы и мячи, сказочные герои и атрибуты профессий – чего сейчас только нет. Иногда ребенок уже даже и сам не знает, какую игрушку хотел бы еще. Но мы покупаем, даже если и не всегда нужно, и все равно пытаемся доставить своему маленькому чаду радость. А о глобальном, что что-то возможно дальше там с экологией, согласитесь, не думаем. Наверное, зря. Помните, раджу, которые просил у антилопы золота все больше и больше и чем это для него обернулось? Мультяшная история, конечно, но как бы в реальной жизни нам не пришлось ее повторить.

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