ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пластик находят даже на вершине Эвереста. Печально!

По инф. Российской газеты   
23 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Пластиковые волокна были обнаружены в снегу в нескольких сотнях метрах от пика Эвереста, самой высокой горы в мире высотой 8850 метров, в месте, известном как «балкон».

У вершины Эвереста обнаружены пластиковые волокна

Позже наибольшая концентрация микропластика была обнаружена вокруг базового лагеря, где альпинисты и шерпы проводят больше всего времени. Сотни людей каждый год пытаются взойти на Эверест, оставляя после себя большое количество мусора.

Большинство обнаруженных микропластиков были полиэфирными волокнами, вероятно, из экипировки и одежды альпинистов. В 2019 году на Эверест поднялись не менее 880 человек. В минувшем году микропластики были обнаружены учеными во время экспедиции во всех пробах снега, собранных в 11 местах на Эвересте, на высоте от 5300 до 8440 метров. Ученые обнаружили в образцах снега в среднем 30 микропластических частиц на литр воды и 119 частиц на литр в наиболее загрязненных образцах.

Читайте также:

Другие недавние открытия микропластического загрязнения в отдаленных частях Швейцарских Альп и Французских Пиренеев показывают, что частицы микропластика также могут переноситься ветром в горы из более отдаленных мест. После того, как в 2018 году пластик был найден в самой глубокой точке на Земле, в Марианской впадине, глубиной 11 тысяч метров, стало ясно, что этот мусор загрязнил всю планету, отмечает Guardian.

«Мы знали, что пластик находится в глубоком море, и теперь он находится на самой высокой горе на Земле», — заявил Имоджен Нэппер, профессор университета Плимута в Англии и исследователь National Geographic.

  • Ежегодно в окружающую среду попадают миллионы тонн пластика. Он может содержать токсичные добавки и переносить вредные микробы и, как известно, наносит вред диким животным, которые принимают его за пищу. Например, у морских крабов пластик застревает в жабрах. Во всем мире использование пластмасс выросло с примерно пять миллионов метрических тонн в 1950-х годах до более чем 330 миллионов метрических тонн в 2020 году, констатирует научный портал Science News.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 