Пластик находят даже на вершине Эвереста. Печально!

Пластиковые волокна были обнаружены в снегу в нескольких сотнях метрах от пика Эвереста, самой высокой горы в мире высотой 8850 метров, в месте, известном как «балкон».

Позже наибольшая концентрация микропластика была обнаружена вокруг базового лагеря, где альпинисты и шерпы проводят больше всего времени. Сотни людей каждый год пытаются взойти на Эверест, оставляя после себя большое количество мусора.

Большинство обнаруженных микропластиков были полиэфирными волокнами, вероятно, из экипировки и одежды альпинистов. В 2019 году на Эверест поднялись не менее 880 человек. В минувшем году микропластики были обнаружены учеными во время экспедиции во всех пробах снега, собранных в 11 местах на Эвересте, на высоте от 5300 до 8440 метров. Ученые обнаружили в образцах снега в среднем 30 микропластических частиц на литр воды и 119 частиц на литр в наиболее загрязненных образцах.

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Другие недавние открытия микропластического загрязнения в отдаленных частях Швейцарских Альп и Французских Пиренеев показывают, что частицы микропластика также могут переноситься ветром в горы из более отдаленных мест. После того, как в 2018 году пластик был найден в самой глубокой точке на Земле, в Марианской впадине, глубиной 11 тысяч метров, стало ясно, что этот мусор загрязнил всю планету, отмечает Guardian.

«Мы знали, что пластик находится в глубоком море, и теперь он находится на самой высокой горе на Земле», — заявил Имоджен Нэппер, профессор университета Плимута в Англии и исследователь National Geographic.

Ежегодно в окружающую среду попадают миллионы тонн пластика. Он может содержать токсичные добавки и переносить вредные микробы и, как известно, наносит вред диким животным, которые принимают его за пищу. Например, у морских крабов пластик застревает в жабрах. Во всем мире использование пластмасс выросло с примерно пять миллионов метрических тонн в 1950-х годах до более чем 330 миллионов метрических тонн в 2020 году, констатирует научный портал Science News.

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