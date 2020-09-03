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Игрушки помогают детям получить необходимые навыки, ускорить психическое и физическое развитие. Однако их польза не безусловна. Чтобы игровые пособия успешно выполняли свои функции, они должны соответствовать возрасту ребенка. Не менее важна для всестороннего развития малышей и их дидактическая направленность. Какие игрушки для детей дошкольного возраста будут наиболее интересны и полезны, мы расскажем далее.
Какие игрушки нужны ребенку
Выбрать для малыша «правильные» игровые пособия — непростая задача. Ведь они должны не только предоставлять возможность для развития, но и быть привлекательными, эстетичными, безопасными.
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Чтобы не растеряться в многообразном «игрушечном мире», предлагаем рассмотреть наиболее полезные игрушки для детей дошкольного возраста:
- От рождения до года. Игрушки для самых маленьких должны быть направлены на развитие слуха, зрения, мелкой моторики. Погремушки, мобили, подвесы на кроватку заставляют малыша следить за передвижением предметов, учат фокусировать взгляд, различать звуки, хватать и удерживать предметы в руке. К 6 месяцам дети переходят к более активному этапу своей жизни. Им становятся интересны пирамидки из 3-4 составляющих элементов, разноцветные кубики, каталки.
- От года до двух лет. В этом возрасте дети уже легко справляются с сортерами-вкладышами, конструкторами с крупными деталями, пазлами большого формата, проявляют жгучий интерес к бизибордам. Эти игрушки развивают мелкую моторику, внимание, усидчивость, мышление.
- В 2 года для активного времяпрепровождения ребенку пригодится большой мяч, кегли, обруч или настоящий спортивный уголок.
- В 3 года. Это время активного освоения окружающего пространства, развития физической формы и осознания гендерной принадлежности. Наступает пора сюжетно-ролевых игр, где будут полезны тематические наборы: для обустройства кухни, магазина, поликлиники, парикмахерской, автосервиса или гаража. Для девочек любимой игрушкой становится кукла, а для мальчиков — машины. Эти предметы очень важны, они позволяют детям делать первые шаги в направлении социальной адаптации. Однако не стоит забывать и об развивающих играх, которые тренируют внимание, память, мышление и логику. Пришло время познакомить малышей с детским лото, домино, мозаикой и пазлами.
- С 4 до 5 лет. В 4 года у детей начинают проявляться интересы и наклонности. Одни любят рисовать, другие мастерить поделки своими руками, третьи — собирать из кубиков грандиозные сооружения. Эти стремления нужно развивать, выбирая соответствующие игрушки, но не стоит забывать о других навыках. Шнуровки-бусы, сортеры, пазлы, игрушечные часы и календари, яркий счетный материал, позволят в процессе игры выучить буквы, освоить счет, научиться разбираться во времени, развить речь и расширить кругозор.
- В 6 лет. Старшим дошкольникам уже не интересны статические предметы, их занимают необычные конструкторы, модели самолетов или кораблей, роботы-трансформеры, наборы для бисероплетения, шитья или вязания. В этом возрасте на первый план выходят коллективные игры со сверстниками, будь то спортивные состязания или интеллектуальные забавы. В них он учится выигрывать, признавать поражение, принимать решения, общаться и работать в команде.
Для ребенка игрушка — неотъемлемая часть жизни, поэтому требует к себе особого внимания. Этот предмет обладает способностью развивать и обучать, а от его правильного выбора может зависеть будущее детей.
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