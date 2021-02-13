Зимнее питание: меньше тортиков, больше капусты

Эксперт назвал лучший продукт для укрепления зимнего иммунитета.

Укреплению иммунитета зимой может помочь не только дополнительный прием витаминов и микроэлементов, но и адекватная физическая активность, крепкий сон и правильное питание.

Андрей Тарасевич, член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины, считает, что надо урезать в питании углеводы и отказаться от сахара, сладостей, выпечки и т. д.

— Зимой не забывайте о наших исконных квашеных продуктах. Белокочанная капуста — настоящий кладезь полезных витаминов и минералов, тем более в подходящей для усвоения форме — ферментированной, — заявил он изданию KP.RU.

Следует включить в суточный рацион не менее 500 граммов зелени и овощей, но тех, которые не содержат крахмал. Рекомендовано отказаться от перекусов и выдерживайте паузы между приемами пищи.

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