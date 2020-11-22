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В холода не забываем про витамины!
По инф. argumenti.ru   
22 Ноября 2020 г.
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Диетолог Макиша рассказала, какие витамины нужны человеческому организму зимой.

В холода не забываем про витамины!

Диетолог Марина Макиша рассказала, какие витамины необходимы человеческому организму в зимний период. По словам специалиста, в холодное время года людям особенно важно поддерживать иммунитет.

Макиша сообщила, что в период вирусных заболеваний обязательным является витамин C, который содержится в овощах, фруктах и ягодах, в частности, замороженных. Также источником этого микроэлемента является квашенная капуста, которая также богата бактериями, полезными для кишечника.

Диетолог призвала не забывать о важности витамина D, нехватку которого организм человека испытывает зимой из-за очень короткого светового дня. Чтобы не возникло депрессии или нарушения сна, нервной системе может потребоваться магний в сочетании с витамином B6.

По инф. argumenti.ru

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