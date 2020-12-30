ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
«Гипертония — это не болезнь, а защитная реакция организма»
2020-12-17-04-56-47
Врач Григорий Конев: гипертонию можно лечить изменением образа жизни.
Состояние суставов можно улучшить, надо только постараться
2020-12-02-04-44-58
Если кости и суставы уже нездоровы, и даже есть диагноз «артрит», можно и нужно прилагать усилия для улучшения их состояния.
Пневмония у пожилых: важно не опоздать с лечением
2020-12-02-05-06-48
Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
COVID-19: отличия от ОРВИ, стадии болезни и методы лечения
2020-11-29-15-40-23
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
Есть те, кому коронавирус не страшен
2020-12-20-15-23-26
Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.

Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия

Сохранить хорошее самочувствие людям пенсионного и предпенсионного возраста может помочь богатое витаминами и антиоксидантами питание. Ученые в статьях для журналов The Annals of Neurology и Blood Pressure UK назвали три «волшебных» продукта, среди которых любимые многими фрукты, передает Medikforum.

Изменения с приближением старости затрагивают многие системы организма, страдает в том числе и мозг. Чтобы сохранить голову ясной, врачи советуют есть ягоды. Доказано, что замедлить снижение когнитивных функций у людей старше 60 лет способны клубника и черника. Объясняется такое чудо-действие высоким содержанием флавоноидов. Кроме этого, ягоды известны своими противовоспалительными свойствами.

Пополнить уровень витамина D, от нехватки которого зачастую страдают представители немолодого поколения, помогут яйца. Кладезем этого необходимого вещества являются желтки, говорится в исследовании.

Мучающихся от высокого кровяного давления спасут бананы. В этих выращенных в южном климате фруктах имеются серьезные запасы калия — минерала, который способен регулировать уровень соли в организме.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 