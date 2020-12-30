Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия

Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.

Сохранить хорошее самочувствие людям пенсионного и предпенсионного возраста может помочь богатое витаминами и антиоксидантами питание. Ученые в статьях для журналов The Annals of Neurology и Blood Pressure UK назвали три «волшебных» продукта, среди которых любимые многими фрукты, передает Medikforum.

Изменения с приближением старости затрагивают многие системы организма, страдает в том числе и мозг. Чтобы сохранить голову ясной, врачи советуют есть ягоды. Доказано, что замедлить снижение когнитивных функций у людей старше 60 лет способны клубника и черника. Объясняется такое чудо-действие высоким содержанием флавоноидов. Кроме этого, ягоды известны своими противовоспалительными свойствами.

Пополнить уровень витамина D, от нехватки которого зачастую страдают представители немолодого поколения, помогут яйца. Кладезем этого необходимого вещества являются желтки, говорится в исследовании.

Мучающихся от высокого кровяного давления спасут бананы. В этих выращенных в южном климате фруктах имеются серьезные запасы калия — минерала, который способен регулировать уровень соли в организме.

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По инф. rosbalt.ru

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