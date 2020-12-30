Три нужных продукта для ясной головы и хорошего самочувствия

Пневмония — тяжелый инфекционно-воспалительный патологический процесс, поражающий в первую очередь легкие. Вызываемая коронавирусом, она является основным осложнением, особенно в возрастной группе старше 60...
Большинство заразившихся коронавирусом — около 80 процентов — переносят недуг в лёгкой форме и лечатся дома. Тем не менее всем инфицированным необходимо наблюдение специалистов. Какое лечение назначит врач и в каких случаях все же придётся задуматься о госпитализации, разбиралась «Парламентская...
Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион после 60 лет.
Сохранить хорошее самочувствие людям пенсионного и предпенсионного возраста может помочь богатое витаминами и антиоксидантами питание. Ученые в статьях для журналов The Annals of Neurology и Blood Pressure UK назвали три «волшебных» продукта, среди которых любимые многими фрукты, передает Medikforum.
Изменения с приближением старости затрагивают многие системы организма, страдает в том числе и мозг. Чтобы сохранить голову ясной, врачи советуют есть ягоды. Доказано, что замедлить снижение когнитивных функций у людей старше 60 лет способны клубника и черника. Объясняется такое чудо-действие высоким содержанием флавоноидов. Кроме этого, ягоды известны своими противовоспалительными свойствами.
Пополнить уровень витамина D, от нехватки которого зачастую страдают представители немолодого поколения, помогут яйца. Кладезем этого необходимого вещества являются желтки, говорится в исследовании.
Мучающихся от высокого кровяного давления спасут бананы. В этих выращенных в южном климате фруктах имеются серьезные запасы калия — минерала, который способен регулировать уровень соли в организме.
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Меня в последние пару недель мучает кашель. Причём он какой-то противный: с мокротой, выделением слизи. Особенно тяжело по утрам. Кашляешь долго и мучительно и длительное время, извините, отхаркиваешься. Однако врачи сказали, что у меня какой-то вполне нормальный «продуктивный кашель». Успокоили, нечего сказать. А какой же кашель тогда непродуктивный? Я прохожу курс лечения, но теперь хочется узнать, чем отличается один кашель от другого. Никогда не думал, что у него есть разновидности. Тимофей Чернев, Ставрополь
Несмотря на не очень, прямо скажем, хорошее время и отмену многих мероприятий, сам праздник никто не отменял. И Новый год отмечать люди всё равно будут. А один из традиционных символов — ёлка. Представить без неё встречу Нового года — просто невозможно. Однако бывает и так, что кто-то, установив праздничное дерево, вдруг начинает чувствовать себя нехорошо. В частности, в прошлом году мне жаловалась одна знакомая и грешила при этом на ёлочку, установленную в доме. Может ли быть аллергия на эту лесную красавицу? Максим Манихин, Саратов
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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