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Советы эксперта: как и сколько хранить яйца
По инф. Российской газеты   
16 Февраля 2021 г.
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При хранении яиц в холодильнике их можно употреблять в пищу в течение трех месяцев с момента расфасовки.

Советы эксперта: как и сколько хранить яйца

При комнатной температуре яйца остаются свежими максимум 25 суток, пишет aif.ru со ссылкой на врача-эксперта центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

Правила хранения яиц установлены ГОСТом. В магазине стоит обращать внимание на дату расфасовки и выбирать наиболее свежие. При температуре от 0 до 20 градусов яйца могут храниться 25 суток, при температуре от -2 до 0 градусов — 90 суток. Даже если вы будете хранить их в холодильнике, то в счет свежести идут те дни, которые продукт провел на полке в магазине при комнатной температуре.

Разбитые и треснутые яйца хранить в холодильнике не стоит. На скорлупе могут быть сальмонеллы. Такое яйцо лучше сразу сварить вкрутую: подобная обработка убьет болезнетворные бактерии. Яичницу-глазунью из поврежденных яиц готовить опасно, поскольку сальмонеллы могут выжить.

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