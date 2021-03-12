ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали
2021-03-03-06-54-34
Подсчитано необходимое количество шагов в день для долголетия.
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
2021-02-10-12-13-37
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
Есть такие симптомы? Надо срочно к врачу
11
Названы признаки "тихого" тромбоза.
Всего несколько минут в день — и глаза начнут лучше видеть
2021-02-24-16-47-47
Улучшить зрение можно с помощью простой гимнастики, которая отнимает нескольких минут в день, считает врач-офтальмолог из Японии Руи Хирамацу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Снизить холестерин поможет привычная крупа
Оксана Грибанова, Российская газета   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Назван простой гарнир, снижающий холестерин.

Снизить холестерин поможет привычная крупа

Доступная и любимая россиянами гречка способствует снижению уровня холестерина в крови, что в результате помогает предотвратить сердечные заболевания. Об этом рассказала эксперт по питанию Зинаида Медведева.

Отмечается, что гречневая крупа не содержит глютен, которого многие так боятся, зато в ней есть белок, витамины В1, В2, Р, РР, антоцианы, соли железа, кальция, фосфора и микроэлементы, включая медь, цинк, передает KP.Ru.

Также специалист посоветовала ввести в рацион обладающую мощным противовоспалительным действием куркуму. Продукт является антиоксидантом. Он помогает нейтрализовать свободные радикалы, образование которых связано с развитием в организме злокачественного процесса.

Зинаида Медведева отметила, что применение куркумы, если добавлять специю в небольшом количестве в разные блюда, помогает меньше использовать соль.

Также куркуму можно заваривать в воде и пить как чай вместе с имбирем, считает эксперт.

  • Еще новости, статьи и советы о нашем с вами здоровье - по ссылке

Здоровье пожилых - советы

  • Беспокоит что-то конкретное? Вы можете сделать более подробный выбор интересующей вас темы из списка:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 