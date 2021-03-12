Снизить холестерин поможет привычная крупа

Доступная и любимая россиянами гречка способствует снижению уровня холестерина в крови, что в результате помогает предотвратить сердечные заболевания. Об этом рассказала эксперт по питанию Зинаида Медведева.
Отмечается, что гречневая крупа не содержит глютен, которого многие так боятся, зато в ней есть белок, витамины В1, В2, Р, РР, антоцианы, соли железа, кальция, фосфора и микроэлементы, включая медь, цинк, передает KP.Ru.
Также специалист посоветовала ввести в рацион обладающую мощным противовоспалительным действием куркуму. Продукт является антиоксидантом. Он помогает нейтрализовать свободные радикалы, образование которых связано с развитием в организме злокачественного процесса.
Зинаида Медведева отметила, что применение куркумы, если добавлять специю в небольшом количестве в разные блюда, помогает меньше использовать соль.
Также куркуму можно заваривать в воде и пить как чай вместе с имбирем, считает эксперт.
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