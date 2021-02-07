ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Даже бессимптомный ковид оставляет следы в организме
111
Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19.
Признаки инфаркта могут быть необычными
2021-01-07-15-35-41
Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сыр — продукт не для всех, считает диетолог
По инф. Российской газеты   
07 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Диетолог рассказала, кому противопоказано употребление сыра.

Сыр — продукт не для всех, считает диетолог

В мире существует множество видов сыров и различаются они не только вкусом, но и способом изготовления и жирностью. Жирность — это процент содержания жира в сыре, чем она больше, тем менее диетический продукт. Она может колебаться от 10 до 70 процентов.

— За количеством потребления этого продукта нужно следить людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям с избыточной массой тела. Сыры бывают разной жирности, чем она ниже, тем меньше калорийность продукта. Но в тоже время, тем меньше у него полезных свойств и менее выраженные вкусовые качества, — рассказала KP.RU врач-диетолог Юлия Пигарева.

При лактозной недостаточности сыр можно оставить в рационе, так как в процессе ферментации лактозы практически не остается. Исключение — строгие лактозные протоколы по медицинским показаниям.

Кроме того, следует соблюдать осторожность при употреблении сыра с плесенью. Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Сыры с плесенью также нежелательны для беременных и взрослых людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 