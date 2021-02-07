Сыр — продукт не для всех, считает диетолог

Диетолог рассказала, кому противопоказано употребление сыра.

В мире существует множество видов сыров и различаются они не только вкусом, но и способом изготовления и жирностью. Жирность — это процент содержания жира в сыре, чем она больше, тем менее диетический продукт. Она может колебаться от 10 до 70 процентов.

— За количеством потребления этого продукта нужно следить людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям с избыточной массой тела. Сыры бывают разной жирности, чем она ниже, тем меньше калорийность продукта. Но в тоже время, тем меньше у него полезных свойств и менее выраженные вкусовые качества, — рассказала KP.RU врач-диетолог Юлия Пигарева.

При лактозной недостаточности сыр можно оставить в рационе, так как в процессе ферментации лактозы практически не остается. Исключение — строгие лактозные протоколы по медицинским показаниям.

Кроме того, следует соблюдать осторожность при употреблении сыра с плесенью. Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Сыры с плесенью также нежелательны для беременных и взрослых людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

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