Нутрициолог рассказал о ценных свойствах говядины

С незапамятных времен говядина входит в рацион человека. Сравнительно недавно врачи установили, что мясо взрослых коров, волов и быков содержит много железа, которое необходимо для многих биохимических процессов, так как при его недостатке развивается анемия.
Как сообщает KP.RU, говядина содержит большое количество белков и аминокислот, из которых организм синтезирует собственные белки. Особенно в них нуждаются в период роста, во время восстановления после операций и перегрузок.
«Для переваривания такого мяса необходимо больше пищеварительных ферментов, поэтому для диетического питания следует использовать „постное“ мясо. Людям с нарушениями обмена триглицеридов необходимо уменьшить их употребление для профилактики дальнейшего развития атеросклеротических изменений сосудов», — рекомендует врач — нутрициолог Ирина Яковлева.
Говядина обязательно присутствует в рационе больных анемией — состоянием, при котором понижается гемоглобин крови. Говядина является богатым источником железа, которое хорошо усваивается и помогает восполнить его дефицит. Мясо также содержит витамин В12, который необходим для усваивания железа.
Мясо крупного рогатого скота помогает наращивать мышечную массу. Это происходит не только за счет высокой концентрации белков, но также благодаря креатинину, карнозину и холестерину. Вместе они стимулируют рост мышц, помогают им восстанавливаться после нагрузок. Карнозит также снижает чувство усталости после нагрузок. Недостаточное потребление мяса неизбежно приводит к атрофии — уменьшению — мышц.
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С незапамятных времен говядина входит в рацион человека. Сравнительно недавно врачи установили, что мясо взрослых коров, волов и быков содержит много железа, которое необходимо для многих биохимических процессов, так как при его недостатке развивается анемия.
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