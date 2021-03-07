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Любите супы? Тогда попробуйте тот, что советует диетолог
По инф. argumenti.ru   
07 Марта 2021 г.
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Диетолог Ольга Деккер рассказала, какой суп самый полезный для здоровья.

Любите супы? Тогда попробуйте тот, что советует диетолог

Диетолог Ольга Деккер назвала самым полезным суп из чечевицы и объяснила, почему желательно включить в свой рацион это блюдо. Чечевичный суп богат растительными белками и клетчаткой.

По словам диетолога, суп из чечевицы укрепляет иммунитет. Деккер отметила, что в чечевице содержится 12 аминокислот, но позволительно добавлять мясо, для пополнения животных источников белка.

Специалист также назвала полезным овощной суп на мясном бульоне. Ольга Деккер посоветовала при варке супа использовать как свежие, так и замороженные овощи, например стручковую фасоль, кабачок, сельдерей, корень сельдерея. По ее оценке, это минимум простой группы углеводов. В таком овощном супе будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей.

По инф. argumenti.ru

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