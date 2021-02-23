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Кусочек хлеба не повредит, даже наоборот — поможет здоровье сохранить
По инф. argumenti.ru   
23 Февраля 2021 г.
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В хлебе из ржаной муки содержание клетчатки выше, чем в овощах и фруктах.

Кусочек хлеба не повредит, даже наоборот — поможет здоровье сохранить

Директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко сообщила, что белки ржи более полноценны по аминокислотному составу. И железа в три раза больше, чем в говядине.

По словам эксперта, постоянное употребление хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и сохранению здоровья.

Марина Костюченко раскритиковала версии о влиянии хлеба на появление лишнего веса. По ее словам, можно есть и не бояться поправиться, даже пшеничный хлеб.

Она сообщила, что калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями, и если на завтрак съесть кусочек черного или ржаного хлеба, даже лишние граммы не появятся, не то что килограммы.

По мнению Кстюченко, если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 г батона нарезного не приведет к избыточному весу.

По инф. argumenti.ru

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