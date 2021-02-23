Каких продуктов лучше избегать аллергикам?

Доктор Болибок назвал продукты, которые чаще вызывают аллергию.

Самыми распространёнными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы. Продукты, из-за которых чаще всего у людей появляются атопический дерматит или экзема, перечислил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Еще он назвал вызывающими аллергию орехи. Орехи — достаточно сильный аллерген, но он редкий.

Доктор Болибок объяснил, что есть понятие степени выраженности аллергии. Употребление цитрусовых фруктов может внезапно вызвать у некоторых людей крапивницу, — передает RT.

По словам эксперта, некоторые пищевые аллергены такие распространённые, что составить такую диету, чтобы человек не получал этот аллерген с пищей, довольно сложно без профессиональных диетологов.

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По инф. argumenti.ru



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