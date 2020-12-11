Изюм стоит того, чтобы его полюбить

Издание Food.news: нелюбимый многими изюм может снизить давление и продлить жизнь.

Употребление нелюбимого многими людьми изюма может снизить артериальное давление и продлить жизнь человека. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет издание Food.news, многие исследования, проведенные учеными, продемонстрировали эффективность изюма в борьбе с гипертонией. Кроме того, специалисты выяснили, что вещества, содержащиеся в данном продукте, могут помочь улучшить работу пищеварения, снизить факторы риска развития сердечно-сосудистых недугов, сократить вероятность возникновения ряда других заболеваний.

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По инф. argumenti.ru



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