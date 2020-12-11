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Изюм стоит того, чтобы его полюбить
По инф. argumenti.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Издание Food.news: нелюбимый многими изюм может снизить давление и продлить жизнь.

Изюм стоит того, чтобы его полюбить

Употребление нелюбимого многими людьми изюма может снизить артериальное давление и продлить жизнь человека. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад в зарубежном сегменте интернета.

Как пишет издание Food.news, многие исследования, проведенные учеными, продемонстрировали эффективность изюма в борьбе с гипертонией. Кроме того, специалисты выяснили, что вещества, содержащиеся в данном продукте, могут помочь улучшить работу пищеварения, снизить факторы риска развития сердечно-сосудистых недугов, сократить вероятность возникновения ряда других заболеваний.

По инф. argumenti.ru

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  • Изюм стоит того, чтобы его полюбить
    Издание Food.news: нелюбимый многими изюм может снизить давление и продлить жизнь.
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