Диетологи перечислили необходимые для печени продукты

Зарубежные диетологи перечислили семь продуктов, способствующих восстановлению печени.
Специалисты порекомендовали ежедневно в небольшом количестве есть чеснок. Исследования показывают, что активные соединения в продукте — аллицин и аджоен — помогают защитить печень от воспаления и повреждения свободными радикалами.
Также известно, что овощ способен понижать «вредный» холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Однако специалисты предупредили о вреде для слизистой из-за употребления чрезмерного количества чеснока в сыром виде, и тем более натощак.
Кроме того, помогают нейтрализовать свободные радикалы, провоцирующие повреждения ДНК и рак, зеленые листовые овощи, зеленый чай, передает Food.news.
Специалисты посоветовали включить в рацион куркуму и брокколи. Согласно некоторым данным, куркума способна предотвратить печень от повреждений, вызванных приемом лекарств, а брокколи снижает риск развития онкологии.
Полезными для печени десертами диетологи назвали ананас и чернику (можно заменить ее клубникой, клюквой или малиной). Есть их можно ежедневно, в том числе размороженный продукт, но в небольших количествах.
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