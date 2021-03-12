ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Сколько шагов продлевают жизнь? Ученые точно подсчитали
2021-03-03-06-54-34
Подсчитано необходимое количество шагов в день для долголетия.
«Тихий инсульт» — как это выглядит?
2021-02-10-12-13-37
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу.
Есть такие симптомы? Надо срочно к врачу
11
Названы признаки "тихого" тромбоза.
Всего несколько минут в день — и глаза начнут лучше видеть
2021-02-24-16-47-47
Улучшить зрение можно с помощью простой гимнастики, которая отнимает нескольких минут в день, считает врач-офтальмолог из Японии Руи Хирамацу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Диетологи перечислили необходимые для печени продукты
Оксана Грибанова, Российская газета   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Зарубежные диетологи перечислили семь продуктов, способствующих восстановлению печени.

 

Диетологи перечислили необходимые для печени продукты

Специалисты порекомендовали ежедневно в небольшом количестве есть чеснок. Исследования показывают, что активные соединения в продукте — аллицин и аджоен — помогают защитить печень от воспаления и повреждения свободными радикалами.

Также известно, что овощ способен понижать «вредный» холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Однако специалисты предупредили о вреде для слизистой из-за употребления чрезмерного количества чеснока в сыром виде, и тем более натощак.

Кроме того, помогают нейтрализовать свободные радикалы, провоцирующие повреждения ДНК и рак, зеленые листовые овощи, зеленый чай, передает Food.news.

Специалисты посоветовали включить в рацион куркуму и брокколи. Согласно некоторым данным, куркума способна предотвратить печень от повреждений, вызванных приемом лекарств, а брокколи снижает риск развития онкологии.

Полезными для печени десертами диетологи назвали ананас и чернику (можно заменить ее клубникой, клюквой или малиной). Есть их можно ежедневно, в том числе размороженный продукт, но в небольших количествах.

  • Еще новости, статьи и советы о нашем с вами здоровье - по ссылке

Здоровье пожилых - советы

  • Беспокоит что-то конкретное? Вы можете сделать более подробный выбор интересующей вас темы из списка:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 