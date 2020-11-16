Диета при коронавирусе: чего есть не нужно

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Медэксперт Кузьменко назвал вредные для заболевших коронавирусом продукты.
Медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, от каких продуктов стоит отказаться заболевшим новой коронавирусной инфекцией. По его словам, таким пациентам необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс.
«Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», - пояснил он в эфире радио Sputnik.
Кузьменко отметил, что соленая еда делает кровь «более густой и насыщенной», а это вредно при коронавирусе.
«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше», - уточнил он.
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