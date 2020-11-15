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Дешевая рыба тоже полезна, надо только ее правильно есть
По инф. argumenti.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Доктор Мясников посоветовал, как есть самую дешевую рыбу с пользой для здоровья.

Дешевая рыба тоже полезна, надо только ее правильно есть

Большинство людей, кто интересуется правильным питанием, знают о пользе для здоровья человека рыбы.

Особенно рыбы жирной, с большим содержанием полезных кислот, в том числе "омеги-3".

Но не каждая рыба по карману гражданам. Дельный совет дал доктор Александр Мясников. Он напомнил россиянам о селедке. Селедка не только вкусна, но и доступна по цене практически каждому, да и полезна из-за высокого содержания "омеги-3".

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал о пользе простых и дешевых продуктов.

Некоторые люди делятся, что у них боязнь есть селедку, так как она соленая. Доктор Мясников посоветовал сочетать селедку с отваренным в мундире картофелем. Когда картошка сварена неочищенной, в ней сохраняются витамины и микроэлементы, в том числе калий. Получается сбалансированное питание. Теледоктор Мясников подчеркнул, что селедка, в сравнении с другими видами рыбы, является чемпионом по количеству жирных кислот, нужных для организма человека.

По инф. argumenti.ru

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