Чеснок — продукт полезный, но некоторым лучше воздержаться

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Врачи-гастроэнтерологи рассказали о пользе и опасности чеснока.
Чеснок придает не только специфический вкус и аромат разным блюдам, но и помогает организму бороться с авитаминозом и другими заболеваниями. Дело в том, что в чесноке содержатся и фитонциды — летучие вещества, которые выделяют растения. Они подавляют рост бактерий и вирусов, грибов. Фитонциды не только убивают простейших, но и стимулируют рост других микроорганизмов, которые являются антагонистами вредоносных форм. Это помогает бороться и с паразитами в кишечнике.
«Содержит аллицин, который может служить профилактикой раковых заболеваний. Чеснок также снижает артериальное давление, улучшает состояние сосудов — профилактика атеросклероза, коррекция липидного профиля. Известно и противогельминтное свойство этого растения», — сообщила kp.ru гастроэнтеролог Лилия Узилевская.
Кроме того, давно известно свойство чеснока понижать давление и минимизировать нагрузку на сердце. Этот овощ способен понижать «вредный» холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Также компоненты активного вещества аллицина вступают в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород. Кстати, именно за счет него после употребления в пищу большого количества чеснока человек весь начинает своеобразно пахнуть. Сероводород уменьшает напряжение стенок сосудов, способствует активному кровотоку, что снижает артериальное давление.
Чеснок обладает антиоксидантными свойствами. Свободные радикалы «окисляют» клетки организма, ускоряя процессы старения. Аллицин в составе чеснока нейтрализует свободные радикалы. Единственная проблема — в цельном чесноке аллицина нет. Вещество начинает образовываться через какое-то время при механическом повреждении клеток растения — при давлении, нарезании чеснока. Поэтому зубчик чеснока надо измельчить и оставить его полежать минут на 10–15. За это время аллицин успеет образоваться.
Однако не следует забывать, что чеснок — достаточно агрессивный продукт. Много чеснока есть нельзя, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.
«В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни, так как стимулирует выделение желудочного сока и желчи», — предупреждает врач диетолог Инна Заикина.
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