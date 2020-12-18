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Частые простуды? Надо меньше нервничать
По инф. argumenti.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Врач-оториноларинголог Колесникова заявила, что стресс повышает риск тяжелого течения простуды.

Частые простуды? Надо меньше нервничать

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова сообщила в рамках разговора с журналистами, что стресс оказывает влияние на тяжесть течения у человека простудных заболеваний.

Колесникова отметила, что чаще других подхватывают простуду и дольше болеют те люди, которые много нервничают. Дело в том, что длительный стресс заставляет организм вырабатывать больше кортизола, снижающего защитные силы.

Кроме того, врач уточнила, что индивидуальная восприимчивость к различным инфекциям зависит от иммунитета, генетической предрасположенности и физической активности. Специалист заметила, что регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни снижают вероятность возникновения простуды почти в 50 раз.

По инф. argumenti.ru

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