Частые простуды? Надо меньше нервничать

Врач-оториноларинголог Колесникова заявила, что стресс повышает риск тяжелого течения простуды.

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова сообщила в рамках разговора с журналистами, что стресс оказывает влияние на тяжесть течения у человека простудных заболеваний.

Колесникова отметила, что чаще других подхватывают простуду и дольше болеют те люди, которые много нервничают. Дело в том, что длительный стресс заставляет организм вырабатывать больше кортизола, снижающего защитные силы.

Кроме того, врач уточнила, что индивидуальная восприимчивость к различным инфекциям зависит от иммунитета, генетической предрасположенности и физической активности. Специалист заметила, что регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни снижают вероятность возникновения простуды почти в 50 раз.

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По инф. argumenti.ru



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