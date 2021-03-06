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Боитесь сдавать кровь? Вот советы, как справиться с этим
По инф. argumenti.ru   
06 Марта 2021 г.
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Врач Асанов рассказал, как не упасть в обморок при сдаче крови.

Боитесь сдавать кровь? Вот советы, как справиться с этим

Врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов  рассказал, как избежать обморока людям, которые боятся вида крови, однако в процессе диспансеризации вынуждены сдавать ее.

Тимур Асанов заявил, что следует постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может завершиться та или иная ситуация, связанная с кровью. В частности, если испуганный человек делает анализ, то он может мотивировать себя тем, что результат исследования поможет ему сохранить здоровье.

Чтобы избежать обморока, желательно попеременно напрягать мышцы рук, ног и туловища — эти действия способствуют приливу крови к голове и отвлекают мозг от триггера, вызывающего плохое самочувствие.

По инф. argumenti.ru

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