Боитесь сдавать кровь? Вот советы, как справиться с этим

Врач Асанов рассказал, как не упасть в обморок при сдаче крови.

Врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов рассказал, как избежать обморока людям, которые боятся вида крови, однако в процессе диспансеризации вынуждены сдавать ее.

Тимур Асанов заявил, что следует постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может завершиться та или иная ситуация, связанная с кровью. В частности, если испуганный человек делает анализ, то он может мотивировать себя тем, что результат исследования поможет ему сохранить здоровье.

Чтобы избежать обморока, желательно попеременно напрягать мышцы рук, ног и туловища — эти действия способствуют приливу крови к голове и отвлекают мозг от триггера, вызывающего плохое самочувствие.

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По инф. argumenti.ru



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