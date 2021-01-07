Жизнь музыкальной семьи: Эдита Станиславовна, Илона и Стас

Народная артистка СССР Эдита Пьеха – родоначальница звездной музыкальной династии. Ее дочь Илона Броневицкая в свое время выступала на эстраде и вела телепередачи, а внук Стас Пьеха сегодня популярный исполнитель.

Русский язык учила по «Капиталу» Маркса

Пять лет назад вышел телесериал о некой польке Клаудии Коваль, приехавшей в конце 1950-х учиться в Ленинград. Она познакомилась с композитором Пал Санычем, который пригласил ее стать солисткой ансамбля. А дальше совместная многолетняя работа и любовь... Многие зрители усмотрели в этом сюжете историю жизни Эдиты Пьехи.

– Я посмотрела только первую серию, – признавалась Эдита Станиславовна. – Есть некоторое сходство в начале, а дальше – несоответствие с моей биографией. Все факты приблизительны, даже в деталях. Не стоит к этому сериалу относиться слишком серьезно.

Действительно, летом 1955-го в Ленинград приехала юная польская девушка. В Польше она с отличием окончила педагогический лицей, за что была направлена учиться в СССР. Эдита поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета. Правда, для этого ей пришлось здорово постараться, ведь девушка не знала русского языка – его она экстренно изучала в библиотеке, читая с помощью словаря «Капитал» Маркса. В детстве Эдита знала только польский и французский, а во время оккупации фашистов выучила и немецкий.

Она родилась на севере Франции, в небольшом городке Нуайель-су-Ланс, где на шахте работал ее отец. Родители – поляки Фелиция и Станислав – приехали туда на заработки. Когда Эдите было четыре года, от силикоза (окаменелость легких) умер ее 37-летний отец. Чтобы семью не выгнали из дома, который принадлежал хозяину шахты, 14-летний брат девочки Пауль (Павел) тоже устроился добывать уголь. Он скончался через три года от туберкулеза. Мама Эдиты снова вышла замуж за шахтера. А потом вся семья уехала жить в Польшу.

Юная Пьеха мечтала стать учительницей, поэтому поступила в педагогический лицей. Но параллельно занималась в хоре. Поэтому в Ленинграде, учась в университете, тоже стала петь в хоре студентов. Именно там она познакомилась с 24-летним студентом Ленинградской консерватории Александром Броневицким, которого назначили дирижером. А позже Сан Саныч (как его называла Эдита) создал ансамбль «Дружба», а солисткой пригласил Пьеху. Через полтора года знакомства они поженились.

– Когда он признался мне, что я ему нравлюсь, сказала ему: «Тогда женись!» И мы пошли в загс, – вспоминает Эдита Станиславовна.

Эдита Пьеха и Александр Броневицкий

Супруг ревновал к Магомаеву

Популярность к ансамблю «Дружба» пришла сразу. Коллектив много ездил на гастроли по стране и за границу, а их песни стали настоящими хитами. Особенно полюбилась зрителям песня про «замечательного соседа», которая на долгие годы стала визитной карточкой Пьехи. Однажды, находясь на Кубе, Эдита спустилась в гостиничную сауну.

В парилке она встретила девушек-кубинок, напевающих эту песню. Они спросили Пьеху: «Ты знаешь советскую певицу Эдиту? Мы тебя сейчас научим петь замечательную песню». И поют «соседа»... Пьеха скромно ретировалась.

Александр Броневицкий учил молодую певицу, как правильно ходить, чтобы не сутулиться, как держаться на сцене. Хотя и сама Эдита старалась работать над собой: просила друзей снимать ее на кинопленку, потом просматривала и подмечала недостатки. Пьеха во многом стала первой на советской эстраде. Например, она первая среди певиц, кто снял микрофон со стойки и стал с ним ходить по сцене, даже спускаться в зрительный зал, что было не принято. А еще, поскольку не имела хороших украшений, придумала украшать концертные платья искусственными цветами.

– У нее было свое лицо, что для песни очень важно, – вспоминает композитор Александра Пахмутова. – Эдита на сцене женственна! Она была немножко другая, чем наши певицы. Когда Пьеха исполнила нашу с Добронравовым песню «Надежда», она сразу стала шлягером. Хотя, признаться, мы думали, что ее будет исполнять Кобзон. Но тот как-то прохладно отнесся к этой идее. Тогда предложили записать Эдите. Уже позже «Надежду» спела Анна Герман.

Пьеху зрители знают и по редким ролям в кино. Так, в 1970-м она сыграла агента западной разведки Жозефину в фильме «Судьба резидента». Затем в комедии «Неисправимый лгун» сыграла саму себя. Потом снова сыграла шпионку – в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата», после чего решила отказаться от кино.

– Я мечтала сняться в драматической роли: может быть, сыграть какую-то непутевую женщину. Но этого мне не предлагали, – вздыхает Пьеха.

С Броневицким певица развелась, прожив 20 лет. По ее словам, Сан Саныч был патологически ревнив. Однажды, когда Пьеха была в Каннах, где ей вручали «Нефритовую пластинку» за миллионные тиражи, туда неожиданно прилетел муж. Он узнал, что там же находится Муслим Магомаев. Прилетев, устроил сцену ревности супруге, они даже не на шутку сцепились в гостиничном номере. Кстати, драки в семье тоже бывали. Хотя сам Броневицкий изменял Пьехе, о чем она конечно же знала и в конце их супружеской жизни тоже стала позволять себе небольшие романы на стороне. К тому же в 1970-х Эдита объявила, что хочет выступать сольно, а не быть придатком ансамбля... Все эти события и привели к разводу.

Вскоре Пьеха вышла замуж за сотрудника КГБ Геннадия Шестакова, они прожили вместе семь лет. Развелись из-за измен мужа: цветы, которые преподносили певице на сцене, он забирал из гримерки и дарил своим любовницам. Третий брак – с работником аппарата президента России Владимиром Поляковым – тоже оказался неудачным. Теперь Эдита Станиславовна признается, что в ее жизни была одна любовь – Броневицкий, отец их дочери Илоны.

– Мне кажется, Эдита сделала невозможное: будучи из обычной семьи, она взошла на олимп и свою жизнь положила во имя популярности и народной любви, – восхищается Пьехой внук Стас.

Сегодня Эдита Пьеха не выступает, живет в своем доме под Санкт-Петербургом, редко появляясь на публике.

– Вечного двигателя не бывает. Я не сулила себе вечного существования на сцене. Всему должна быть мера и срок годности. Мой срок годности еще действительный, но для гурманов, – рассуждает певица.

Компромат на Илону искать бесполезно

Эдита Пьеха родила Илону в 23 года. Малышка родилась семимесячной, и Эдита с дочерью сразу уехала в латышский хутор, где жили родители Броневицкого. Восемь месяцев прожила певица там, а потом снова начала гастролировать, поэтому дочь до 15 лет больше воспитывали бабушка с дедушкой. По словам Эдиты Станиславовны, подросшая дочь обижалась на нее, однажды даже в лицо сказала: «Ты моя суррогатная мама, а меня вырастила бабушка!» Как вспоминает сама Илона, бывало, что во время приездов родителей она пугалась и пряталась.

– Иногда они приезжали в белой одежде, и я думала, что это врачи, поэтому боялась, – смеется Броневицкая.

Илона любила своего отца, называла его «чучей» и очень расстроилась, когда родители развелись. Поэтому в то время отношения у мамы с дочкой были сложными.

– Теперь я ее абсолютно понимаю и прощаю, хотя, наверное, и не обижалась. Иногда женщина хочет новой любви, а красивая женщина тем более, – признается Илона.

В школе девочка скрывала, кто ее мама, говорила, что та работает кассиршей. Тем более что в детстве сама мечтала работать за кассой. С отличием окончив десятый класс, долго думала, куда же поступать. Кто-то подсказал: «Иди в театральный институт, там ничего и делать не надо!» Она и поступила.

Когда Илоне было 18 лет, она познакомилась со своим будущим мужем – литовским музыкантом Пятрасом Герулисом, который был на десять лет ее старше. Это была любовь с первого взгляда, но – лишь со стороны девушки. Понадобилось время, чтобы Илона добилась должного внимания от молодого человека. И тут (совсем как когда-то ее мама) Броневицкая сама сделала предложение Пятрасу. Но брак продлился всего лишь пять месяцев, развод состоялся по инициативе Илоны. Говорят, что из-за измены мужа, а сама она признается, что просто у супруга оказался сложный характер.

Окончив институт, Илона работала в ленинградском театре «Буфф». А в 1988-м Броневицкая стала лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей «Ялта-88», получив третью премию. После этого собрала свой музыкальный коллектив и отправилась на гастроли. Как вспоминает Илона, на ее первом концерте в зале было всего восемь зрителей. Но Броневицкая не отступала. Позже стала участвовать в телевизионных концертах, потом была ведущей передач «Шире круг» и «Утренняя почта».

Но сегодня Илона больше занимается бродячими животными, даже открыла собачий приют. В 2016-м пыталась заняться политикой, даже участвовала в праймериз «Единой России» в депутаты от Московской области, но проиграла.

– Маму пытаются «утопить», опорочить. Прошу ее: «Не реагируй. Пойми свое бессилие перед их маразмом», – признавался тогда Стас Пьеха. – Конечно, переживаю за нее. Это нервное серьезное напряжение – праймериз. А компромат на Илону бесполезно искать. Спасенные собачьи жизни – вот весь «компромат» на маму.

От наркотиков Стаса спасла семья

Как исполнитель песен Стас Пьеха прославился своим участием в телешоу «Фабрика звезд – 4», где занял третье место.

Вообще-то, если бы не бабушка, Стас был бы сейчас Наполеоном. Когда он родился, его отец предложил назвать мальчика этим именем в честь своего дяди Наполеонаса. Причем супруга – Илона Броневицкая – была не против. Но потом спросила совета у мамы, и та предложила имя Стас – в честь своего отца.

– Стаса иногда обвиняют, что он взял фамилию бабушки, чтобы ему легче было пробиться, – возмущается Илона. – Мало кто знает, что Стасика звали участвовать в первых трех «Фабриках звезд», но он не шел, потому что считал: еще не готов. А потом сам, отстояв, как все, очередь, пошел на кастинг. А вообще, до семи лет он носил фамилию своего отца – Герулис. А потом Эдита попросила переписать его на Пьеху, чтобы фамилия не пропала. И никто его никуда не проталкивал!

Удивительно, но и здесь случилась похожая история: пока мама ездила на бесконечные гастроли и съемки, Стасом занималась бабушка Эдита. Именно она настояла, чтобы мальчик стал заниматься при Хоровом училище Ленинградской капеллы.

– Да никто меня там не учил! – признается певец. – Что такое гастроли: бабушка на работе, а я где-то под сценой добываю какие-то ключи от подвала. Мое детство было квестом: как жить дома без родителей, как найти в зале дворца культуры Биробиджана подземный погреб, как убежать от милиционеров и так далее.

Из Музыкального училища имени Гнесиных юноша был отчислен.

– Я тогда мечтал зарабатывать деньги, мне было 19 лет, хотелось самостоятельности, – вспоминает Стас. – Вечерами пел в ресторанах, ездил на гастроли. Выбор всегда делал в пользу заработка, потому что мужчина в 19 лет, мне казалось, уже должен поступать именно так. В итоге однажды пришел в училище и увидел, что исключен. Может быть, это был некий запрос, чтобы перевестись на платное, но я посчитал, что за деньги петь, как хочу именно я, не научат – это исключительно моя ответственность. Поэтому дальше учился петь уже без Гнесинки, хотя и благодарен ей за базовую подготовку.

Не секрет, что в свое время молодой человек увлекался алкоголем и наркотиками. Были и передозировка, и кома, и инфаркт. Но спасла семья: когда Эдита Пьеха узнала об этом, то закрыла внука в клинике, за которую платила по 300 долларов в день.

– Мы действовали жестко. Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я говорила ему: «Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться – либо всё». И он согласился, – вспоминает Пьеха.

Сегодня Стас Пьеха открыл свой реабилитационный центр, где помогают вылечиться от алкоголизма и наркозависимости.

А в 2014-м у него родился сын Петя. И хотя он не живет со своей семьей, старается часто видеться с ребенком и всячески помогать. На вопрос, хотел бы он, чтобы сын продолжил музыкальную династию, Стас отвечает:

– Не имею представления, чем он будет заниматься. Лишь знаю, что Пете необходимо дать базовые знания и навыки. Образование, спорт и музыку – обязательно. Но хочу, чтобы свой выбор он сделал сам.

Семья известная и каждый в ней – человек с именем. И помимо творческих путей, здесь все, как и у других: встречи и расставания, любовь и измены, пристрастия к пагубным привычкам и борьба с ними и прочее. И поэтому далеко вроде бы находятся эти «звезды», а так кажется, что совсем рядышком.

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