У 61-летнего Андрея Урганта ещё могут быть дети

Актер Андрей Ургант познакомился со своей супругой Еленой Романовой еще когда она училась в Университете культуры и искусства. Там, на одной из лекций, они и встретились. Несмотря на то, что Елена была младше на 29 лет они вскоре начали жить вместе. У актера есть сын от первого брака Иван Ургант, также известный актер и телеведущий. Талантливые актеры скорее всего унаследовали талант Нины Николаевны Ургант — матери Андрея, которой сейчас 88 лет. Сам актер в шутку заявляет, что всегда был известен как сын Нины Николаевны Ургант, а потом как отец Ивана Урганта. И лишь немного он был самим собой, Андреем Ургантом. Даже приятели актера часто представляют его как: “Это отец Ивана Урганта, Андрей”. Но он не обижается и гордится такой популярностью своего сына.

Сейчас Андрею Львовичу 61 год и как ни странно он вполне положительно относится к позднему отцовству. Глядя на своих коллег, ставших отцами в еще более преклонном возрасте (к примеру в 78 лет у Эммануила Виторгана родилась дочь) он также не против снова стать отцом. Актер считает, что сейчас уже не нужно будет думать как кормить и на что содержать малыша и если он родится, значит так угодно судьбе. Он может похвастаться дружной и любящей семьей. Потому скорее всего близкие отнесутся с пониманием к появлению еще одного наследника. По крайней мере ссор на этой почве точно не будет. Иван часто навещает отца в свободное от работы время и даже советовал ему гомеопатов для поддержания здоровья. Да и сам Иван частенько обращается к ним за помощью, чтобы снять усталость от трудных рабочих дней.

Если Андрей Львович не против снова стать отцом, значит возможно у него это есть в планах. Финансово актер обеспечен, поэтому может себе позволить пополнение в семье, не так ли?

PS. Важнейший аспект "в этом вопросе" - секс в пожилом возрасте - по ссылке.

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