«Любовницу Караченцова» подловили на лжи

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Вокруг Николая Караченцова снова беспокойно. Дело в том, что женщина, выдающая себя за любовницу актера, появилась на программе “Эксклюзив”, чтобы поговорить с Людмилой Поргиной и попросить прощение.
Ранее Елена Дмитриева заявила, что у нее с Николаем Петровичем была длительная связь, целых 23 года. Конечно же для супруги, которая всеми силами пытается вылечить мужа, это было шоком. Они якобы планировали родить малыша, но актер все откладывал разговор с супругой о разводе. Дмитриева часто видела журналы где писали, что у него с Людмилой прекрасные отношения. Ей же он говорил, что это только для публики и на самом деле все не так, как пишут. Теперь Елена понимает, что ее возлюбленный и не собирался подавать на развод, его и так все устраивало. По словам балерины, они расстались и она желая забыть актера вышла замуж и родила дочь. Однако с мужем также не сложилось и они развелись. После этого любовники снова встретились, но уже поддерживали обычные дружеские отношения.
Сейчас Дмитриева хочет, чтобы Поргина простила её за эту связь, но женщина не верит, что такое могло быть в действительности и не принимает извинений. Верная супруга ответила, что Николай называет Елену сумасшедшей и впервые ее видит. Прочитав ее ложь в газетах, еще будучи в Израиле на лечении, он так разнервничался, что упал в обморок и его пришлось приводить в чувство. Мало того, мудрая Поргина решила поймать обманщицу на обмане. Она задала несколько вопросов о теле мужа — где находятся родинки, где шрамы, в какой позе спит и т. д. Предполагаемая любовница не смогла ответить на такие вопросы, из чего последовал вывод, что все это ложь.
Неужели нельзя оставить семью Караченцов в покое? Они столько натерпелись. Сам актер вот уже больше 10-ти лет постоянно находится в больницах, а его жена устала от такого образа жизни. Однако она продолжает быть рядом с любимым человеком и делает все, чтобы как можно на дольше продлить его жизнь.
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