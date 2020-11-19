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Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II
Сеголен Форгар, Le Figaro   
19 Ноября 2020 г.
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"Умственно отсталых двоюродных сестер Елизаветы II вычеркнули из истории Виндзоров и оставили умирать после долгих лет изоляции в психиатрической больнице на юге Лондона", - пишет Le Figaro.

Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II

  • Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон и ее две дочери, Елизавета и Маргарет. (Замок Балморал, 20 августа 1951 г.)
    Абака

"Если вы введете их имена в Google, вы вряд ли найдете упоминание о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон, племянницах королевы-матери и двоюродных сестрах Елизаветы II и принцессы Маргарет. Разве что несколько статей, датируемых 2011 годом, когда вышел документальный фильм про их жизнь. И тому есть причина: судьба дочерей Джона Герберта Боуз-Лайона долгое время оставалась хорошо хранимой тайной британской монархии", - говорится в статье.

"Нерисса и Кэтрин родились соответственно 17 февраля 1919 года и 4 июля 1926 года в результате брака аристократов Джона Боуз-Лайона, брата королевы-матери, и Фенеллы Хепберн-Стюарт-Форбс-Трефузис", - указывается в публикации.

"(...) К сожалению, Нерисса и Кэтрин страдали психическими расстройствами в ту эпоху, когда даже малейшая инвалидность оставалась табуированной. "Говорили, что если у вас был ребенок с нарушением обучаемости, то в вашей семье было что-то подозрительное", - объяснял Ян Уолмсли, профессор Открытого университета, в 2011 году.

Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II

  • Джон Боуз-Лайон, отец Нериссы и Кэтрин, на свадьбе его сестры Елизаветы Боуз-Лайон с принцем Альбертом (впоследствии король Георг VI), 26 апреля 1923 года.

"(...) Итак, в 1941 году двух сестер отправили в Королевский приют для умственно отсталых людей в Эрлсвуде, к югу от Лондона. С тех пор об их существовании нигде не упоминалось. В книге британского генеалогического издательства Burke's Peerage, где подробно описывались генеалогия, биографии и титул британской аристократии - их даже объявили мертвыми. Персонал Королевского приюта для умственно отсталых в Эрлсвуде прекрасно знал, что Нерисса и Кэтрин - близкие родственники Елизаветы II, будущей королевы Англии. Но секрет все равно оставался", - пишет автор статьи Сеголен Форгар.

"(...) СМИ ничего не слышали о них до середины 1980-х годов, что-то начало проясняться вскоре после смерти Нериссы в 1986 году в возрасте 66 лет. Кэтрин ушла из жизни в 2014 году в возрасте 85 лет при полном соблюдении тайны", - пишет Le Figaro.

Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II

"(...) В 2011 году документальный фильм на Channel 4 приоткрыл завесу над печально необычной судьбой сестер Боуз-Лайон. Опрошенные медсестры утверждали, что, насколько им известно, никто никогда не присылал Нериссе и Кэтрин подарки или даже поздравительные открытки. И это несмотря на то, что их тетя, королева-мать, являлась покровительницей Royal Mencap Society (благотворительной организации для умственно отсталых)", - указывает издание.

"Когда Нерисса умерла в 1986 году, на похороны не приехал никто из родственников. На ее могиле стояла только пластиковая табличка с серийным номером, до тех пор, пока о ее существовании не узнали СМИ. После этого "Фирма" (прозвище, данное королевской семье) сочла нужным поставить соответствующее надгробие. Но Кэтрин, тогда еще живую, никто не навещал", - говорится в публикации.

"Это были две красивые сестры. Они могли разговаривать, но показывали пальцами и издавали звуки, и когда вы хорошо их знали, вы могли понять, что они пытались сказать. Сегодня, вероятно, ими бы занялся логопед и они смогли бы общаться намного лучше. Они понимали намного больше, чем все думали", - сказала бывшая медсестра Королевского приюта Эрлсвуд Онель Брейтуэйт при выпуске документального фильма.

Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II

  • Кэтрин Боуз-Лайон, двоюродная сестра королевы, в Эрлсвуде в 1987 г. Фото: Рекс / Джеймс Катлер

"Королевский приют в Эрлсвуде окончательно закрылся в 1997 году. Как отмечает Daily Mail, по крайней мере одна бывшая медсестра утверждала, что пациенты там подвергались жестокому обращению. Затем Кэтрин отправили в частную клинику в Суррее. Там ее тоже ни разу не посетил ни один член королевской семьи", - резюмирует Сеголен Форгар.

Возможности медицины в начале прошлого века были другими. Родись несчастные сестры сейчас, наверное, здоровье в какой-то степени им можно было поправить. А вообще незавидная судьба получилась у представительниц королевской семьи, хотя обычно кажется, что принадлежность к монархическому клану – самый настоящий счастливый билет. Счастливый, но в этом списке сестер Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон не оказалось.

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Перевод Inopressa.ru

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