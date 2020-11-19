Тайна британской монархии: незавидная судьба кузин Елизаветы II

"Умственно отсталых двоюродных сестер Елизаветы II вычеркнули из истории Виндзоров и оставили умирать после долгих лет изоляции в психиатрической больнице на юге Лондона", - пишет Le Figaro.
Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон и ее две дочери, Елизавета и Маргарет. (Замок Балморал, 20 августа 1951 г.) Абака
"Если вы введете их имена в Google, вы вряд ли найдете упоминание о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон, племянницах королевы-матери и двоюродных сестрах Елизаветы II и принцессы Маргарет. Разве что несколько статей, датируемых 2011 годом, когда вышел документальный фильм про их жизнь. И тому есть причина: судьба дочерей Джона Герберта Боуз-Лайона долгое время оставалась хорошо хранимой тайной британской монархии", - говорится в статье.
"Нерисса и Кэтрин родились соответственно 17 февраля 1919 года и 4 июля 1926 года в результате брака аристократов Джона Боуз-Лайона, брата королевы-матери, и Фенеллы Хепберн-Стюарт-Форбс-Трефузис", - указывается в публикации.
"(...) К сожалению, Нерисса и Кэтрин страдали психическими расстройствами в ту эпоху, когда даже малейшая инвалидность оставалась табуированной. "Говорили, что если у вас был ребенок с нарушением обучаемости, то в вашей семье было что-то подозрительное", - объяснял Ян Уолмсли, профессор Открытого университета, в 2011 году.
Джон Боуз-Лайон, отец Нериссы и Кэтрин, на свадьбе его сестры Елизаветы Боуз-Лайон с принцем Альбертом (впоследствии король Георг VI), 26 апреля 1923 года.
"(...) Итак, в 1941 году двух сестер отправили в Королевский приют для умственно отсталых людей в Эрлсвуде, к югу от Лондона. С тех пор об их существовании нигде не упоминалось. В книге британского генеалогического издательства Burke's Peerage, где подробно описывались генеалогия, биографии и титул британской аристократии - их даже объявили мертвыми. Персонал Королевского приюта для умственно отсталых в Эрлсвуде прекрасно знал, что Нерисса и Кэтрин - близкие родственники Елизаветы II, будущей королевы Англии. Но секрет все равно оставался", - пишет автор статьи Сеголен Форгар.
"(...) СМИ ничего не слышали о них до середины 1980-х годов, что-то начало проясняться вскоре после смерти Нериссы в 1986 году в возрасте 66 лет. Кэтрин ушла из жизни в 2014 году в возрасте 85 лет при полном соблюдении тайны", - пишет Le Figaro.
"(...) В 2011 году документальный фильм на Channel 4 приоткрыл завесу над печально необычной судьбой сестер Боуз-Лайон. Опрошенные медсестры утверждали, что, насколько им известно, никто никогда не присылал Нериссе и Кэтрин подарки или даже поздравительные открытки. И это несмотря на то, что их тетя, королева-мать, являлась покровительницей Royal Mencap Society (благотворительной организации для умственно отсталых)", - указывает издание.
"Когда Нерисса умерла в 1986 году, на похороны не приехал никто из родственников. На ее могиле стояла только пластиковая табличка с серийным номером, до тех пор, пока о ее существовании не узнали СМИ. После этого "Фирма" (прозвище, данное королевской семье) сочла нужным поставить соответствующее надгробие. Но Кэтрин, тогда еще живую, никто не навещал", - говорится в публикации.
"Это были две красивые сестры. Они могли разговаривать, но показывали пальцами и издавали звуки, и когда вы хорошо их знали, вы могли понять, что они пытались сказать. Сегодня, вероятно, ими бы занялся логопед и они смогли бы общаться намного лучше. Они понимали намного больше, чем все думали", - сказала бывшая медсестра Королевского приюта Эрлсвуд Онель Брейтуэйт при выпуске документального фильма.
Кэтрин Боуз-Лайон, двоюродная сестра королевы, в Эрлсвуде в 1987 г. Фото: Рекс / Джеймс Катлер
"Королевский приют в Эрлсвуде окончательно закрылся в 1997 году. Как отмечает Daily Mail, по крайней мере одна бывшая медсестра утверждала, что пациенты там подвергались жестокому обращению. Затем Кэтрин отправили в частную клинику в Суррее. Там ее тоже ни разу не посетил ни один член королевской семьи", - резюмирует Сеголен Форгар.
Возможности медицины в начале прошлого века были другими. Родись несчастные сестры сейчас, наверное, здоровье в какой-то степени им можно было поправить. А вообще незавидная судьба получилась у представительниц королевской семьи, хотя обычно кажется, что принадлежность к монархическому клану – самый настоящий счастливый билет. Счастливый, но в этом списке сестер Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон не оказалось.
Еще из жизни высоких особ на нашем сайте читайте также:
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?
Современные технологии творят чудеса. Полезные в быту приборы получают всё большее количество функций. Но какой бы совершенной ни была техника, иногда она ломается. Мудрый человек спокойно воспринимает этот факт, и не пытается исправить тонкую аппаратуру самостоятельно с помощью молотка и зубила. Общим правилом стало применение услуг специалистов ремонтно-обсуживающих сервисов. Это важно и когда поломка произошла период действия гарантии, и после окончания срока гарантийного обслуживания, особенно если неисправности возникли в бытовых приборах от ведущих европейских производителей.
Промышленные и производственные компании, чтобы быть в сфере своей деятельности конкурентоспособными, стремятся использовать качественное оборудование. Например, всевозможные датчики. Так, ряд предприятий, которые относятся к агропромышленному комплексу (и не только) и ведут сельскохозяйственную работу, пользуются СУМ-1М. Это сигнализатор, необходимый для определения уровня муки в элеваторе, зерна, находящегося в зернотоках или помещенного в машину. На глаз ведь не определишь, да и не нужно, когда существует подобная умная техника.
Перевести десятки тысяч жилых домов на водородное отопление к 2030 году и создать первый в мире полностью экологичный город. Такие планы правительства Великобритании содержатся в десятилетней программе «зеленой промышленной революции», представленной премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда же стартует четвертый сезон? Некоторая информация по этому поводу уже имеется.
Почти половина россиян (48%) полагают, что курсы доллара и евро в начале 2021 года останутся на уровне пиковых значений этого года, однако более четверти россиян считают, что евро и доллар превысят отметку в 100 рублей.
Не все бабушки, которым за девяносто, могут примерить на себя костюм, соответствующий празднику Хеллоуин. А вот итальянка Нонна Лисиа – запросто. И вообще она оказалась большой любительницей разных образов и попозировать перед объективом. Выставляются посты этой дамы элегантного возраста в приложении Instagram.
Новый киноканал «Мосфильм. Золотая комедия» выявил самые популярные фразы из советского кино. Лидерами рейтинга оказались «Иван Васильевич меняет профессию» (четыре позиции в Топ-10) и «Бриллиантовая рука» (две).
В словах непризнанного президента Александра Лукашенко регулярно проскальзывают заявления, что он уже устал от власти и намерен уйти. Однако 13 ноября он дал большое интервью, в котором впервые заговорил, что вместе с президентским креслом покинет и страну.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.