Актриса и принцесса Грейс Келли: сказка с трагическим финалом

12 ноября, в день рождения звезды Голливуда и принцессы Монако Грейс Келли, вспоминаем ее замужество с князем Ренье.

Наверное, это самая знаменитая сказка-быль о Золушке ХХ века. И самая занимательная, без сомнения. Хотя бы потому, что в этой истории все наоборот – Золушкой тут явно был принц. То есть буквально князь Монако Ренье III из династии Гримальди.

Правда в том, что в середине прошлого века княжество Монако совсем не было престижным райским кусочком Европы. Это сейчас туда слетаются миллионеры и миллиардеры, а также их жены и подруги тратить деньги в казино, сверкать бриллиантами, скучать в опере, мериться яхтами и закатывать вечеринки в своих особняках. А тогда, лет 70 назад, это было совсем небогатое и не очень-то популярное среди туристов крошечное государство.

С 1949-го княжеством правил Ренье III – тринадцатый князь Монако из династии Гримальди, образованнейший европеец и трезвый политик, на которого сограждане возлагали большие надежды. А одним из лучших друзей Ренье III был миллиардер Аристотель Онассис, гений расчета и пиар-браков, который и сам немного погодя прибрал к рукам и венцу овдовевшую первую леди США Жаклин Кеннеди, брак с которой открыл для него много возможностей.

И вот именно Онассис как-то сказал Ренье, что лучшим способом привлечь инвестиции в Монако будет брак князя с кем-то вроде Мэрилин Монро или... Грейс Келли. Князь справедливо посчитал Монро неуравновешенной выскочкой и остановился на Грейс. Знакомство князя Монако Ренье III и Грейс произошло на Каннском кинофестивале.

Марокко, Монако – какая разница!

Грейс Келли мало того что была эталонной красавицей, так еще и происходила из богатой и влиятельной семьи. Ее мать в молодости была фотомоделью, потом тренером, а после замужества стала примерной домохозяйкой и матерью строгих нравов. Отец, Джек Келли, занимался крупным строительным бизнесом и был настолько самодостаточным американцем, что, познакомившись с Ренье, решил, что он правитель Марокко, а не Монако, да и вообще был от него не в восторге. Какая, действительно, разница, откуда этот Ренье – отец Грейс был намного богаче будущего зятя, его семейство составляло соль высшего общества прекрасного города Филадельфия, который в 200 раз больше (буквально!) всего микроскопического княжества Монако.

Но, так или иначе, богач Келли счел, что породниться с аристократией Старого Света не так уж и плохо, тем более что дочь стала актрисой – а в этом их кинематографе какие только ловеласы не бегают, так что князь точно будет лучше.

И все равно главным выгодоприобретателем от этого брака по расчету стал Ренье III. Свадьба с американской оскароносной звездой, у которой поклонников было в сто раз больше, чем всех монакцев, вместе взятых, сделала рекламу его княжеству на несколько десятилетий вперед. В Монако хлынули туристы, а миллиардеры стали покупать там недвижимость.

В качестве приданого родители невесты заплатили жениху 2 млн $. При этом невеста по княжескому протоколу, как породистая кобыла, была обязана пройти тест на фертильность и – сорри! – тест на девственность. С первым у Грейс оказалось все в порядке, а на второй закрыли глаза.

Кольцо покупает невеста

Их свадьбу, состоявшуюся в 1956-м, признали событием века, ее обсуждал весь мир. Зоркие соперницы заметили, что вместо чистейшего многокаратника на пальце Грейс было скромное кольцо с мелкими камнями. Это все, что мог себе позволить князь. Впрочем, через месяц это «кольцо дружбы» было заменено на роскошное украшение от «Картье» с десятикаратным камнем, вот только кто его купил – до сих пор вопрос. Возможно, Грейс Келли купила его сама, потому что по голливудским меркам у девушки из высшего общества на обручальном кольце должен сверкать солитер внушительных размеров.

Кстати, свадьба обошлась в 50 млн $ и основную часть расходов взяла на себя кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer, где снималась Грейс. Будущая княгиня прибыла из Нью-Йорка на корабле, вместе с 66 гостями. На лигурийском берегу ее ждала толпа жителей княжества, чтобы получше рассмотреть свою принцессу. А когда к лайнеру подплыла лодка Ренье, с неба посыпался дождь из белых и красных гвоздик (цвета флага Монако). Это было благословение от «свахи» Онассиса, летевшего над побережьем на своем самолете.

Бракосочетание Ренье и Грейс состоялось 18 апреля.

«Это был самый кошмарный день в моей жизни. Там, конечно, было несколько моментов, берущих за душу. Но вообще я настолько устала от пристального внимания журналистов, что потом еще год не читала никаких статей о нас с мужем», – говорила Грейс, пока еще не зная, что впереди ее ждет не только счастье.

Ее легендарное свадебное платье цвета слоновой кости стоило 300 тысяч $ и было расшито жемчугом и баснословно дорогим брюссельским кружевом. Его шили полтора месяца 30 портных. На платье ушло 25 метров тафты и 100 метров шелка. Девственно скромное на вид, это платье вкупе с молитвенником, который ей вместо свадебного букета преподнес жених, поставило точку на актерских вольностях Грейс Келли – с этого дня законная супруга князя Ренье Гримальди навсегда закончила кинокарьеру и стала иконой стиля для европейских дам, что почетно, конечно, но не так интересно.

Чье платье надела Кейт Миддлтон

Ее свадебное платье старались скопировать самые богатые невесты Европы (включая Кейт Миддлтон), и с этих пор Грейс обязана была тщательнейшим образом продумывать, как она выглядит и во что одета. Тем более что этот гламурный брак закрепил за Монте-Карло статус новой светской столицы.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье

Принцесса Грейс навсегда останется в памяти ее подданных, да и всего мира, воплощением изысканности и утонченного вкуса. В любой обстановке она умела выглядеть уместно и безукоризненно элегантно. Впрочем, лаконичность и простоту она предпочитала еще со своих голливудских времен, а натуральные дорогие ткани – с беспечной американской юности. Также от американского прошлого у Грейс на всю жизнь осталась любовь к джемперам, белым рубашкам и брюками капри. Вместо бриллиантов Грейс любила и носила жемчуг. Ее любимый аксессуар – шелковый платок. Она знала тысячу способов его завязать. В обществе и с князем принцесса соблюдала этикет до мелочей: платье миди, тонкие перчатки, плавные волны волос и колье. Но за пределами официоза Грейс стремилась к простоте. Пожалуй, кроме платков от Hermès, ее страстью были сумки того же бренда. Одну из моделей сумки так и назвали – «Келли». Во время своей первой беременности принцесса все время держала такую сумку возле живота, как бы прикрываясь ею от фотографов.

Ее брак не был счастливым. Избалованные дети – их у княжеской четы было трое – устраивали истерики. Князь был строг и склонен к ограничениям. Ему претили американские увлечения жены, и Грейс выучила роль идеальной жены. Но и это стало тяготить искушенного Ренье. Измены случались все чаще и с обеих сторон. Грейс очень боялась старости и изменяла мужу с молодыми мужчинами. К концу жизни Грейс все чаще жила в Париже, вдали от мужа.

Княжеская чета с детьми

Впрочем, до старости она не дожила. Осенью 1982-го она попала в автокатастрофу. Когда спасатели извлекли княгиню из разбитой машины, она была еще жива, но находилась без сознания. Грейс Келли подключили к ИВЛ, но надежды уже не осталось. Она умерла на следующий день.

Ни прекрасная внешность, ни блестящая карьера не гарантируют, к сожалению, счастливую семейную жизнь. И принцесса Монако тоже не было от этого застрахована. Сказка получилась не со счастливым концом.

На нашем сайте читайте также:

Sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...