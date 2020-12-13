Король исторического романа и Наполеон в литературе – Александр Дюма-отец

Александр Дюма-отец: «Я всегда начинаю с интересного...». Этой фразой великий романист однажды объяснил свой литературный метод, сравнив его с манерой другого гения исторического романа – шотландца Вальтера Скотта. У того, по мнению Дюма, первая половина книги невероятно скучна, потому что с героями он знакомит читателей медленно и постепенно. Французский хитрец поступал ровно наоборот – стремительно заставлял героя сделать что-нибудь интересное, а уж потом представлял его в подробностях читателю, крепко увязшему в сетях интриги, сплетенной для него автором.

«Начинать с интересного во всем и только интересным и заниматься» — вполне могло бы стать жизненным девизом Александра Дюма-отца. Человека, по книгам которого миллионы мальчишек и девчонок открыли для себя историю. И полюбили её так, что когда выросли и поняли, что почти все, о чем они читали у Дюма к истории реальной имеет мало отношения, ничуть не разочаровались ни в первом, ни во второй. Возможно, потому что научились находить и в последней столь же яркие характеры и крутые повороты человеческих судеб, достойные внимания любого.

Сам Дюма и не скрывал, что из-под его пера выходит не очередной учебник истории, а захватывающий авантюрный, в самом прекрасном смысле этого слова, роман. Где история – всего лишь гвоздь, на который он вешает свой исторический пейзаж, сотворенный с таким вкусом и удовольствием, что не залюбоваться им невозможно.

Все, что о Дюма узнаешь, поражает своей парадоксальностью и масштабом.

Первый в мире литератор-профессионал, заработавший своим трудом и талантом миллионы. И, одновременно, человек всю жизнь бегавший от кредиторов и боявшийся умереть в долговой тюрьме.

Невероятный трудяга, работавший по 12-15 часов в сутки, изводивший при этом тонны бумаги и выпускавший по несколько книг в месяц. И - игрок, гурман, забияка-дуэлянт, «ого-го» какой ловелас, охотник-рыболов, политик, журналист, революционер, да еще и заядлый путешественник. Как-то раз его позвали в очередной вояж, и он попросил подождать пару недель: просто надо написать два-три романа и буду свободен!

Своей невероятной энергией и фантастическим жизнелюбием, возможно, он был обязан частице знойного африканского солнца, которая перешла ему вместе с кровью бабушки – чернокожей рабыни с острова Гаити.

Давайте 5 декабря, в день памяти короля исторического романа перелистаем страницы его захватывающей жизни.

Семейная история Дюма, кстати, блестяще доказывает, что и реальная история способна в плане захватывающих сюжетов дать фору любому, смелому на фантазии автору. Дед писателя – маркиз де ла Пайетри, выйдя в отставку после удачной карьеры в королевской артиллерии, и убегая от кредиторов, решил заделаться плантатором на о. Гаити. Там и произошла его встреча с темнокожей красавицей-рабыней, родившей ему четверых детей, среди которых был отец Александра – мальчик по имени Тома-Александр. Небезынтересная деталь, много говорящая о морали эпохи – испытывая затруднение с деньгами, благородный маркиз детей своих продал в рабство, но, к счастью для писателя и всех почитателей его таланта, через 4 года сына (будущего отца Дюма), выкупил обратно и даже забрал с собой по возвращению на родину.

Отец писателя, взявший себе фамилию матери Дюма (т.е. по факту Дюма Первый), выбрал для себя во Франции военную карьеру. Он был создан для этой стихии. Отчаянно смелый, потрясающе физически развитый, этот смуглый гигант любил поразить однополчан каким-нибудь эффектным трюком: удержать на вытянутой руке – пальцами - сразу четыре ружейных ствола. Или подтянуться на балке конюшни с весом лошади, зажав её между ног (здесь явно замаячил образ Портоса!). При этом мог к месту привести цитату из записок Цезаря или сочинений Плутарха, а это удивляло не меньше трюков. (И скорее, припомнится, Арамис!). Враги в ужасе, друзья с восторгом звали героя-мулата «черным дьяволом» и «ангелом смерти», и все эти рассказы о боевых подвигах, конечно, немало повлияли на сына. В них отец-смельчак с легкостью покорял отвесные скалы, при необходимости запросто перекидывал солдат через препятствия, ну, а если бился в одиночку, то, непременно с целым эскадроном врагов.

Можно было бы иронично улыбнуться, но о его реальных заслугах говорит тот факт, что он за два года прошел путь от капрала до генерала армии, был накоротке знаком с Наполеоном, участвовал в египетском и итальянском походе и, похоже, вот-вот должен был стать маршалом. Но, тут история делает свой очередной кульбит, который серьезно меняет судьбу нашего героя: Наполеон становится императором, а республиканский генерал А. Дюма в знак протеста против этого уходит в демонстративную отставку со всеми вытекающими неприятностями, по дороге во Францию попадает в плен, сильно подорвавший его здоровье и вскоре умирает в шокирующе молодом для такого здоровяка возрасте – 44 года. Оставив в одиночестве - без средств и связей - свою молодую вдову-дочку местного трактирщика и маленького сына.

По вполне понятным в таких условиях причинам, мальчик не получил системного образования, но «будущее литературы» спас местный аббат, ставший обучать смышлёного ребенка основам знаний. В 13 лет Александр уже зарабатывал себе на жизнь при помощи первого из обнаружившихся у него талантов – он оказался обладателем прекрасного каллиграфического почерка (весьма ценное по тем временам качество!) В это же время, почти случайно – прочитав и восхитившись Шекспиром - он раз и навсегда выбирает для себя литературную стезю (и, конечно же, прилагающуюся к ней славу!). Для начала прозорливо сообразив, что первым шагом на пути к ней должен стать переезд в Париж! (вот тут уже зазвучала тема Д'Артаньяна).

Дом, где родился писатель

В реализации этого плана пригодился ещё один рано открывшийся талант Дюма - его фантастическое умение играть на бильярде. Казалось бы, какой прок с азартной игры. Но, оказалось, что именно так, выиграв у хозяина постоялого двора шесть сотен рюмок абсента, и взяв приз деньгами, с 90 франками в кармане и рекомендательным письмом к однополчанину отца (не де Трэвиль, но все же!), он уезжает в Париж. Обустроившись в столице, получив место в канцелярии герцога Орлеанского (опять пригодился прекрасный почерк!), он обнаруживает свою главную проблему - чудовищное невежество. Два долгих года, забросив все радости юности, он будет ночами читать все, что, кажется ему заслуживающим внимание. Этот несколько безалаберный, но упорный способ, плюс его уникальная, доставшаяся от отца, память приведет к тому, что порой его эрудиции завидовали и выпускники Сорбонны. Впрочем, там где не знал точно, он всегда мог в секунду придумать свое, да так, что выходило намного интересней!

Первую известность принесли Дюма пьесы. К уровню и славе Шекспира с ними он и близко не подошел, но все же определенные деньги они стабильно давали. На первый полученный гонорар он решил издать томик своей прозы, который купили четыре человека. Но, главное, он смог стать своим в кругу парижских литераторов, включая самого Виктора Гюго. И, наконец, к 27 годам написал первую пьесу, которая сделала его знаменитым - "Генрих III и его двор". Кроме первой славы и денег, она принесла ему повышение по службе - он стал личным библиотекарем герцога Орлеанского (будущего короля Луи-Филиппа) с годовым доходом в 1200 франков.

Своим успехом пьеса была обязана не только своим литературным достоинствам, но и актуальности темы - яркому антимонархическому посылу, нашедшему большой отклик в стране, на всех парах летевшей к очередной революции. Дополнительных очков добавили и разговоры о том, что тогдашний король Карл X требовал её запрета. Неудивительно, что как только началась революция, внук рабыни и сын-республиканца Дюма был на баррикадах, вместе с восставшим народом, сражаясь и распевая "Марсельезу".

В целом, победившая революция 1830 года привела лишь к смене общественно-политических декораций. Но, все же для Дюма в этой ситуации было несколько новых и важных моментов. Во-первых, королем теперь был его давний парижский работодатель и покровитель - герцог Орлеанский (ныне Луи-Филипп). Но, самое главное, пришедшая к власти крупная буржуазия, точнее каждый из её представителей хотел обладать среди прочих атрибутов успешной жизни и своей собственной газетой или журналом. Да и читатели - быстро формирующийся средний класс жаждали "зрелищ"! Рынок прессы сделал огромный скачок, и почти каждое издание стремилось иметь среди своих материалов увлекательный, печатающийся из номера в номер, роман с продолжением. Эти так называемые "романы-фельетоны" приносили газетам десятки тысяч новых подписчиков, ну а авторы могли наслаждаться совершенно иным уровнем славы и гонораров.

Именно в таком формате, кстати, будут выпущены многие книги Александра Дюма-старшего, так что теперь действительно настал его час! В шутку он даже иногда говорил о себе, как о величайшем человеке во Франции - Наполеоне в литературе! Общий объем сделанного им за долгие годы действительно поражает - ему принадлежит около 1200 произведений, в которых 4,5 тысячи главных действующих лиц, а уж число второстепенных зашкаливает за десятки тысяч. Вместе они могли бы составить отдельный город с населением в 35 тысяч человек. А новая эпоха кинематографа позднее добавит к ним еще и многочисленные экранизации (свыше 300 раз!), причем снятых в двух с половиной десятках стран.

Порой его упрекали в том, что на него работали десятки помощников. Говорили, что он только создает общую канву, главные характеристики героев, а уж дальше в дело вступают многочисленные подёнщики, доводящие замысел мастера до полного воплощения. Сам он порой шутил, что даже если и так, то это его генералы при Наполеоне, а ведь их наличие никого не смущало. Достоверно известно только одно имя - Огюст Маке, молодой историк-провинциал, с которым Дюма познакомился случайно в редакции, куда Маке принес свой собственный роман "Шевалье д'Арманталь". В этом виде он был совершенно нечитаемым, но все же в сюжете было что-то любопытное. И вот тут издателю пришла в голову блестящая идея показать рукопись Дюма. И именно после его правок текст заиграл во всей красе. Удивительным, но вполне логичным, было решение о выплате гонорара. Издатель сразу трезво оценил ситуацию на рынке, заключив: роман за подписью Дюма принесет соавторам по три франка за строчку, в соавторстве они получат в десять раз меньше. Неудивительно, что книга вышла за подписью одного Дюма. Но здесь уж точно была не его вина, а просто жестокие законы рекламы. В дальнейшем известно, что они действительно работали над десятками романов, включая самые любимые читателями -"Три мушкетера" и "Граф Монте-Кристо".

Интересно, что на протяжении всей жизни у Дюма прослеживалась определенная связь с Россией и её культурой. Наша страна его волновала, интриговала, мысли о ней часто занимали его голову. Он вспоминал, что в детстве, так же, как и многие французы с некоторой оторопью ожидал прихода суровых и немного странных "казаков", которыми пугливые маменьки стращали детей. Кстати, в 50 лет, во время путешествия в России он сам получит звание почётного казака и будет этим чрезвычайно гордиться, рассказывая о нем всем парижским знакомым. Он будет много переводить из русской литературы, больше, чем любой другой его современник: три повести Пушкина и несколько его стихотворений, стихи Лермонтова, 5 повестей Бестужева-Марлинского, а, также Вяземского, Некрасова и других. Он чрезвычайно гордился своим писательским успехом в России (возможно, даже преувеличивая его на тот момент):"Русские читают только меня! Это делает честь их вкусу: они меня судят так, как потомки будут судить меня только через пятьсот или шестьсот лет". Впрочем, время показало, что в будущем это действительно оказалось правдой. Тираж его произведений в России в последние десятилетия двадцатого века доходил до 3 миллионов в месяц!

Он много думал о российской истории, и даже писал книги на её сюжеты: тот же "Учитель фехтования", посвященный декабристам и их женам. Порой он делал странные для того времени пророчества о будущем России, но, как показало время, это придумщик-фантазер был далеко не прост и что-то визионерское в его натуре явно присутствовало. Достаточно только вспомнить его слова, якобы написанные в 1858 году о том, что через пятьдесят лет в России произойдет революция, Польша и Финляндия отделятся и в Россию вернется изгнанник, который введет республику. Даже если в этой истории есть доля преувеличения, которую добавили журналисты, одно можно сказать точно - самому Дюма она очень понравилась бы!

А еще после своего длительного путешествия по Кавказу Александр Дюма открыл в Париже первую шашлычную. Это действительно приятно, поскольку писатель был большой гурман и фанат кулинарии, и его оценка "дорогого стоит". Впрочем, его русские знакомые, в частности, близкая подруга Некрасова Авдотья Панаева слегка иронизировали над ним на этот предмет: "Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить и мухоморы!" У нее в гостях он за один присест съел щи, утку с яблоками, поросенка с хреном, жаренные в сметане грибы и большой мясной курник. Кажется, что в этой дружеской компании недоставало только Ивана Андреевича Крылова! И уж совсем Дюма поразила Кавказская кухня - шашлык, хачапури, сациви. В общем, его записная книжка просто распухла от всех рецептов, которые он обязательно пробовал под хорошее вино. Пожалуй, единственное, что могло отвлечь его от записного стола это кухня с хорошо разогретой печкой и надраенными сковородками. В конце жизни, кстати, он объединил эти увлечения, написав "большую кулинарную книгу рецептов", не позабыв упомянуть и о найденных на российских просторах. Кстати, его путевые дневники с заметками о путешествии по России и, вовсе, стали бестселлером во Франции.

Памятник Дюма в Париже

Русские классики литературы, впрочем, относились к Дюма без большого пиетета. Некрасов и вовсе как-то написал: "провожу время как...скотина. Читаю последний роман Дюма". На этом фоне Чехов хоть и критиковал напыщенность второй части "Монте-Кристо", но все же признавал, что в первой, где говорится о злоключениях Эдмона Дантеса, есть много хорошего. Тургенев отмечал, что читают Дюма только в высшем обществе и в оригинале, а на русский не переводят совсем (отметим в скобках, что все же до революции, на русском было издано полное собрание сочинений А. Дюма в 24 томах). "Берет не качеством, а количеством" - съехидничал Алексей К. Толстой. Такая реакция, конечно, понятна. Слишком уж расходился искрящийся авантюрный стиль французского писателя с тем настроением, что в этот момент присутствовало в литературе «критического реализма». По-разному относились к нему и «власть предержащие». Николай I откровенно недолюбливал, считал его творения пустыми и бесполезными (впрочем, после декабристской темы, по-другому и быть не могло). А вот Александр II пусть и не хвалил публично, но регулярно поступавшие ему на стол донесения о передвижениях и приключениях Дюма в России читал все и, говорили, что с большим интересом. Кто Дюма откровенно любил, так это Алексей Максимович Горький. Но в ранние советские годы издавались только самые известные произведения, да и тиражи были всего в несколько тысяч экземпляров.

В полной мере ситуация изменилась только в 50-60 годы двадцатого века. И знаменитые красные томики собрания сочинений А. Дюма-отца появились (пусть и в недостаточном количестве) у советской детворы и на долгие годы стали вожделенной мечтой любого юного «книгомана». И, главное, принесли с собой тот особый мир благородства, бесстрашия, широты души и воинской доблести, жизнелюбия и легкой авантюрности, которые оказали огромное влияние на формирование характера не одного подрастающего поколения. Меняется мир, меняются живущие в нем люди, но все же, что-то такое волшебное есть в творчестве Александра Дюма, что и сегодня играющим детям хочется быть по-прежнему бесстрашными мушкетерами короля, но никак не гвардейцами кардинала. Даже если об этих героях они пока узнают из фильмов и сериалов, отцом этого мира все равно является "Александр Великий" - Александр Дюма-отец!

Беспорно талантливый писатель Александр Дюма просто на руке преподносил читателям историю, увлекал легкостью изложения, захватывающими сюжетами и хитросплетениями судеб героев. В свое время наше поколение просто зачитывалось книгами этого блистательного автора. И практически у каждого была та, которая перечитывалась просто до дыр, и к которой хотелось вновь и вновь возвращаться.

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