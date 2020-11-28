Гений Серебряного века

Александр Блок – поэт, публицист, выращенный Серебряным веком, пострадавший от Октябрьской революции. Его не стало в 40, хотя он мог бы прожить долгую жизнь. У поэта не осталось наследников, зато имеется огромное творческое наследие – почти четыре сотни стихотворений и поэм. 28 ноября 2020 года исполняется 140 лет со дня рождения Блока.

Биография Александра Блока

Детство и юность

Родился Александр Блок в Петербурге. Отец мальчика Александр Львович служил профессором Варшавского университета. Мама Александра Бекетова была переводчицей, дочерью ректора Петербургского университета. Семейная жизнь Блоков не сложилась, муж оказался домашним тираном, поэтому после рождения сына Александра осталась в родительском доме. Там и вырос Саша. Каждое лето он гостил в Шахматово у бабушки и дедушки, и эти воспоминания грели его потом всю жизнь.

Мама научила сына любить литературу, они увлекались философскими и поэтическими новинками, могли часами говорить о культуре и политике. Когда Блок сам начал писать стихи, то самым важным и главным для него было мнение матери, ему нужно было ее понимание и поддержка.

В 1889 году девятилетнего мальчика отправили во Введенскую гимназию. Когда ему исполнилось шестнадцать, мама повезла его за границу, в Германию. Там Александр первый раз влюбился – его избранницей стала 37-летняя Ксения Садовская. Никаких отношений между ними не было, но это первое чувство, образ любимой, постоянно присутствовали в памяти поэта, вдохновляя его на создание любовной лирики.

В 1898 году Блок окончил гимназию и в этом же году стал студентом Петербургского университета. Его привлекала юриспруденция, но после трех лет обучения Александр добился перевода на историко-филологический факультет. Диплом об окончании вуза Блок получил в 1906-м.

Посвящение Прекрасной Даме

Творческая биография поэта началась довольно рано. Еще в юном возрасте он начал много читать, любил театр, ходил в драмкружок и пробовал сам писать стихи. Его первые произведения родились, когда Саше исполнилось всего 5 лет. Будучи подростком, он с двоюродными братьями выпускал рукописный журнал «Вестник», ставил спектакли и сам в них участвовал.

Важным моментом становления Блока как поэта стала его женитьба. Его возлюбленную звали Любовь Менделеева, она была дочерью прославленного российского ученого. Жена была для Блока не только любимой женщиной, но и музой, именно она вдохновляла его в творчестве, это ее черты просматриваются в некоторых персонажах стихов поэта. Блок отличался своеобразным представлением о супружеских отношениях, он категорически не воспринимал телесную близость, его воодушевляла только духовная любовь.

Поэт часто питал нежные чувства к посторонним женщинам, и у Любови Менделеевой также случались романы на стороне, но для обоих это ничего не значило. В конце жизни Александр Блок скажет, что в его жизни было две любви – Люба и все остальные.

В начале своего творческого пути Блок всей душой потянулся к символизму, движению в литературе, которое проникло в культуру, было новаторским, экспериментальным, не всегда понятным. Стихи, написанные в этом стиле, были полны загадочности, непредсказуемости и недосказанности. Лучшими представителями символизма в Петербурге считались Мережковский и Гиппиус, а в Москве в этом жанре работал Валерий Брюсов.

В 1903-м московский альманах «Северные цветы» напечатал на своих страницах цикл произведений Блока, объединив их общим названием «Стихи о Прекрасной Даме». Они были посвящены его жене и музе. Блок был первым среди российских поэтов, кто увидел в женщине не только жену и мать, а источник вдохновения, чистоты и света.

Революция 1905 года

События 1905 года очень повлияли на творчество поэта, вырвав его из привычного восприятия мира. Прекрасная Дама вместе с любовной лирикой отошла на второй план, в стихах стала преобладать социальная направленность. Именно в то время Блок серьезно увлекся театром и даже стал писать пьесы. Дебютной работой в этом направлении стала пьеса «Балаганчик», которую режиссер Всеволод Мейерхольд поставил в 1906-м на сцене театра Веры Комиссаржевской.

В 1906 году Александр Блок встретил Волохову, актрису театра Комиссаржевской, и воспылал к ней пламенной страстью. Ее образ вскоре появился в его новых философских поэзиях – цикле «Фаина», книге «Снежная Маска». Она стала прототипом героинь в пьесах «Король на площади» и «Песня Судьбы».

В 1909 году Блока ждало несколько потрясений. В этом году не стало его отца, отношения с которым он поддерживал много лет. Потом умер приемный сын поэта, не прожив и нескольких дней – Любовь Менделеева родила его от актера Давидовского. Блок не мог иметь детей, но принял известие о беременности супруги с радостью и искренне горевал о потере ребенка. Супруги уехали в Италию, и эта поездка вызвала у него бурю новых эмоций. Он сумел пересмотреть все, что ранее представляло для него большую ценность. Этот процесс ярко прослеживается в цикле стихов под названием «Итальянские стихи» и прозаических очерках, собранных в книге «Молнии искусства».

В 1911-м Александр Блок выпустил собрание сочинений в 3-х томах, куда вошли его произведения из написанных ранее пяти книг. Впоследствии этот трехтомник переиздавался несколько раз.

В 1912 году им была написана драма «Роза и Крест», которую по достоинству оценили В. Немирович-Данченко и К. Станиславский, однако пьеса эта так и не была поставлена.

После революции

У Блока никогда не было негативного отношения к советской власти. Он принял революцию и даже пошел на сотрудничество с новыми властями.

Поэта постоянно назначали возглавлять какие-то учреждения или комиссии, с этой массой обязанностей он не мог должным образом заботиться о здоровье, и вскоре это дало о себе знать. В феврале 1919 года Блока арестовали по обвинению в связи с левыми эсерами. Однако через два дня отпустили – стараниями Анатолия Луначарского.

Переосмысление революционных событий и судьбы России сопровождалось для Блока глубоким творческим кризисом, депрессией и прогрессирующей болезнью.

В те годы Блок написал своих знаменитых «Скифов» и нашумевшую поэму «Двенадцать». Эта поэма вызвала неоднозначную реакцию литературного сообщества. Яркое и в целом недопонятое произведение стоит особняком в русской литературе Серебряного века. Оно вызывало споры и возражения в течение всего XX века. Блок написал эту поэму за месяц и сразу превратился в персону нон грата. От него отвернулись не только власти, но и коллеги. Они считали его безумцем, а он писал о себе: «Я – гений».

После всплеска января 1918 года, когда были разом созданы «Скифы» и «Двенадцать», Блок совсем перестал писать стихи и на все вопросы о своём молчании отвечал: «Все звуки прекратились… Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» А художнику Анненкову, автору кубистических иллюстраций к первому изданию поэмы «Двенадцать», он жаловался: «Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнёмся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!»

Блок много работал, сильно уставал. В одном из писем поэт писал: «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах…»

У него развилась астма, начало барахлить сердце, и ко всему этому добавилось психическое расстройство. В 1920-м он заболел цингой. Перед самой смертью Блок обратился к властям за разрешением отправиться на лечение за границу, но получил категорический отказ. Нужда и многочисленные болезни не давали ему шанса на жизнь, и 7 августа 1921 года Блока не стало.

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