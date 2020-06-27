Заметки о разном…

Эти заметки, или «размышлизмы» на разные темы родились у меня от избытка свободного времени, поскольку я добровольно и добросовестно (заметьте, как человек, входящий в категорию 65+) почти три месяца провёл в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, не обошедшего, увы, и нашу область.

С одной стороны, почти безграничное свободное время – это здорово! Можно от души отоспаться, вдоволь начитаться, сделать какие-то свои дела по дому, до которых всё никак не доходили руки. С другой же стороны – переизбыток свободного времени имеет и свои недостатки, особенно в ограниченном пространстве, поскольку квартиры у нас, пенсионеров, в большинстве своём отнюдь не просторные. И в этом замкнутом пространстве порой не знаешь, куда себя деть.

А от нечего делать начинаешь больше есть (отчего неизбежно, поскольку двигаться в квартирке особенно негде, прибавляются лишние килограммы) и чаше смотреть телевизор (отчего тупеешь просто на глазах). Причём, щёлкая пультом, «зависаешь» иногда на тех передачах, которые, находясь «в здравом уме и твёрдой памяти», никогда бы прежде смотреть не стал. Но поскольку читать целыми днями, особенно если ты читаешь настоящую литературу, а не детективы, невозможно, поскольку сей процесс требует некоторых, немалых порой эмоциональных и мыслительных усилий, нет-нет да и потянешься к телеящику…

Итак, для начала хочу поговорить с вами, дорогие мои читатели, о нынешнем телевидении, которое лично мне представляется некой низкопробной клоунадой, демонстрирующей разные передачи. Ненароком попадая на них, начинаешь думать, что основные темы современного телевидения – это ржачка и жрачка. Видно, недаром наш звёздный актёр Константин Хабенский в одном из своих интервью высказался о нем так: «Телевидение – худшее, что есть в этом мире!..»

Не менее критично, причём в разное время, охарактеризовали телевидение и многие другие известные люди. Например, Виктор Пелевин писал, что «телевизор – это пульт дистанционного управления телезрителем…». А британский тележурналист Дэвид Фрост не раз говаривал: «Телевидение – изобретение, позволяющее развлекать вас в вашей гостиной людям, которых вы бы не пустили к себе в дом». Ещё резче выразился об индустрии телевидения американский драматург Пэдди Чаефски: «Телевидение повлечёт за собой генетические изменения – помяните мои слова. Наши глаза станут больше, а лбы постепенно исчезнут за ненадобностью…» Так же нелицеприятно выразился о телевидении и израильский политик Шимон Перес: «Телевидение сделало диктатуру невозможной, а демократию невыносимой». Ну, и ещё одна цитата телеведущего, режиссёра, сценариста Андрея Гарольдовича Кнышева: «Телевидение – распахнутое окно в мир, в которое иногда хочется выброситься за ненадобностью…»

Подобные чувства из-за невероятной скуки и какой-то сосущей душу тоски, с ощущением нереальности происходящего на телеэкране – такого зазеркалья, возникали порою и у меня, когда я натыкался на ту или иную передачу. Или, как говорят сами телевизионщики, просматривая очередное «грандиозное шоу». Такие, например, как повсюду разрекламированные «Маска» или «Светская хроника».

Сразу же оговорюсь, что сил смотреть подобную муру мне хватало ненадолго. И главным образом оттого, что никакой светской хроники, скажем, в той же одноимённой передаче, и в помине не было. Скорее, это была «Несветская хроника». Ибо говорилось в ней не о приличных манерах, этикете, воспитании, книгах, что предполагает всякая настоящая светская жизнь, а о том, например, сколько Филя Киркоров тратит денег на свои так называемые сценические наряды. Оказалось, что на концертные костюмы он тратит примерно 80 миллионов в год! О чём он с нескрываемой гордостью и говорил, объясняя свои траты тем, что не может же он дважды выступать в одном и том же.

А его дружок Николенька Басков вынужден, бедняга, даже снимать отдельную квартиру для своих нарядов, поскольку в его доме они все просто уже не помещаются…

А сколько людей у нас вообще не имеют квартир?! Или живут в трущобах? В аварийном жилье? Сколько из них не могут себе позволить купить какую-нибудь самую недорогую, но необходимую одёжку?..

А дальше в той же передаче, после этого безумия демонстрируемых нарядов, распушённых, как павлиний хвост, начали на полном серьёзе выяснять, сделал ли себе пластическую операцию по омоложению Стас Михайлов и сколько алиментов платит своим детям футболист Аршавин...

Правильно кто-то из врачей в Испании недавно ответил на вопрос журналиста: «Когда будет готова вакцина от коронавируса?»

«А что вы у меня-то спрашиваете? – ответил врач. – У Рональдо спросите. У него зарплата в сто раз больше, чем у всего нашего отделения…»

И это светская хроника? – спрашиваю я вас, дорогие мои читатели.

Да лучше уж тогда жить на конюшне, с лошадьми, которые, по-моему, гораздо умнее и благороднее подобных людей, чем с такими вот пустышками, именующими себя светскими людьми. И даже не понимающими, что выглядят они как клоуны, как чрезмерно раздутые воздушные шарики. Раздутые, кстати, нами с вами. Поскольку если бы на концерты подобных низкопробных эстрадных див зритель бы не ходил, «шарики» бы эти очень быстро сдулись.

В связи с этим стоит задаться вопросом: отчего же нам показывают подобную дребедень и кто её смотрит? А также не избежать нам и двух сакраментальных русских вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Ну, виноваты, как я уже сказал, мы сами. Поскольку смотрим подобную ахинею, рассчитанную в основном на массового зрителя – обывателя, которому для окончательного отключения мозгов нужна именно жрачка и ржачка. А что большинство телезрителей таковы, говорят рейтинги передач, за которыми тщательно следят телевизионные боссы. И чем глупее, порою, передача, тем больше у неё рейтинг. Что говорит о явном неблагополучии нашего общества.

Высокие же рейтинги нужны для того, чтобы подороже продать в таких передачах рекламные места. Алчность наживы тут стоит на первом месте. А какие там передачи – хорошие – плохие; умные – безумные; моральные – аморальные – это уже для них дело десятое, мало кого из телевизионных боссов интересующее, поскольку главное для них – это нажива, бабло. А обыватель всё схавает, не подавится.

Но для боссов телеиндустрии в конечном итоге важен даже невысокий рейтинг той или иной передачи, порой весьма сомнительной по качеству. Им не менее важен низкий умственный уровень телезрителей. В принципе, чем телезритель глупее, тем лучше.

Так что на второй сакраментальный вопрос: «Что делать?» я тоже уже почти ответил. Не надо смотреть глупых, пошлых передач, и они умрут сами…

Переключился на «Новости» – единственное, кроме канала «Культура», что я обычно смотрю по телевизору. И тут же попал на стенания о том, что такому-то ребёнку (причём подобные стенания демонстрируются почти на всех каналах) из Дагестана на лекарства нужно миллион рублей (пожалуй, цена одного костюма Филиппа Киркорова). А денег таких у семьи нет.

И до чего же жалко таких несчастных детей, на которых побираются всем миром, выпрашивая деньги и у без того небогатых людей. Пенсий и зарплат у которых едва хватает лишь на то, чтобы рассчитаться за коммуналку да худо-бедно дотянуть до следующей пенсии или получки…

Но ещё жальче родителей больных людей, вынужденных протягивать руку, как на паперти, и видеть, что они ничем не могут помочь своему больному ребёнку, если на их просьбы не откликнутся добрые люди. И люди, как правило, откликаются, помогают из последних своих скудных средств. И так в такие минуты становится невыносимо стыдно за государство, которое само, выходит, не в состоянии помочь своим гражданам. Даже больным детям…

А ведь ещё Конфуций писал, что войны и революции начинаются не от того, что есть бедные и богатые, а от неравенства. То есть «у кого-то суп жидкий (и таких в нашем отечестве подавляющее большинство), а у кого-то – жемчуг мелкий» (и это мизерная, обворовавшая всех нас так называемая элита и олигархи)…

Вспомнив Конфуция, я продолжил размышлять об элитах, правителях и народных массах. И вот к какому выводу пришёл: простые люди во всех странах обычно хороши и добры.

А элиты, политики, олигархи, правители во всех странах, за редким исключением, плохи. Ибо это из-за их неуёмных амбиций, беспредельной алчности, тщеславия да и тупости просто поощряется неравенство, развязываются войны, как правило, оплачиваемые потом кровью простых людей, которым, кроме справедливости, в принципе-то, ничего больше не надо…

И ещё один, уже более весёлый размышлизм предлагаю я вашему вниманию.

Внутренний диалог

Вообще-то в литературе существует такой приём, как внутренний монолог. Это когда автор опосредованно рассуждает или даёт оценки тем или иным событиям в своем произведении, не навязывая их читателю.

Я же хочу привести вам пример внутреннего диалога:

Пробудившись, но не проснувшись ещё до конца, я взглянул на часы.

Было без пятнадцати семь.

«Ещё четверть часа как минимум можно поспать», – подумал я с радостью. Поскольку в будние дни встаю обычно в семь утра.

«А почему только четверть часа? – спросил меня ласково внутренний голос. – Ты ведь можешь спать и до восьми, и до девяти утра. Ты же пенсионер. Тебе не надо идти на работу. Спи себе спокойно…»

«Верно, – решил я, легко дав уговорить себя ласковому внутреннему голосу, – куда мне торопиться? Тем более что сейчас карантин. Из дома всё равно никуда не выйдешь…»

«А как же твои принципы? Твоя воля, которой ты так привык гордиться? – проговорил во мне уже другой, не то чтобы суровый, но и не совсем ласковый внутренний голос. – Твои обещания самому себе – вставать по будням в семь утра. Делать зарядку. Принимать контрастный душ. Завтракать. И после этого – часов с десяти работать (то есть писать свои рассказы) до обеда. А так ты, дружок, всё, и даже царствие небесное, проспишь. Вставай!» – почти приказал мне второй внутренний голос.

Пришлось вставать. Как обычно, делать зарядку. Принимать контрастный душ. Завтракать. А потом, до обеда, работать, вычитывая свои рассказы для новой книги, которая должна вскоре выйти.

А ещё я успел в этот день написать и этот вот внутренний диалог, который предлагаю вашему вниманию.

Всего вам доброго, мои дорогие читатели.

Будьте здоровы и бодры! Ибо, как говорил царь Соломон, «всё пройдёт – пройдёт и это…» В данном случае я имею в виду коронавирус, который, впрочем, неизвестно кто короновал. Во всяком случае, все авторитеты уголовного мира от этого отнекиваются…

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