Дмитрий Певцов посмеялся над слухами о своей смерти

В последние несколько месяцев актёр Дмитрий Певцов проявил себя как интересный блогер, хотя по-настоящему никогда особо соцсетями не интересовался. Просто у артиста появилось больше свободного времени, которое можно посвятить общению с поклонниками «напрямую» — через интернет.
Но как всегда у медали есть две стороны. С одной — это рост популярности и приобретение новых поклонников. С другой — повышенный интерес к личной жизни и, конечно же, появление новых хейтеров, которые сейчас есть у всех, кто хоть как-то связан с интернетом.
Например, после новости о том, что Певцов приобрёл себе место на кладбище возле могилы сына Данилы, который трагически погиб много лет назад, стали появляться слухи о смерти и самого артиста. Певцов, как настоящий актёр, выдержал паузу, а потом записал видеообращение к своим верным поклонникам.
Он сообщил, что с ним всё в порядке, чувствует он себя прекрасно, занимается обычными домашними делами и репетирует, когда есть возможность. А вот умирать в ближайшее время точно не собирается! Недоброжелателей актёр тоже поблагодарил — за то, что они так яро интересуются его персоной. «Раз появляются такие слухи, значит, я буду жить долго и счастливо, назло вам», — заявил Певцов.
Кстати, это не первый случай в карьере актера, когда ему приходится отвечать на нападки. Например, после выхода военной комедии «На Париж!» шквал критики обрушился, в том числе, и на Дмитрия. Тогда Певцов также проявил выдержку и посоветовал более вдумчиво относиться к выбору фильмов. По его мнению, «На Париж!» — это не обычная стрелялка, а кино со смыслом.
Большинство пользователей интернета поддерживают актёра и считают, что на его имени СМИ просто хотят поднять тиражи и просмотры.
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