Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с могилой сына

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Как рассказал журналистам охранник погоста, российский актер театра и кино Дмитрий Певцов приобрел место под могилу на московском Троекуровском кладбище. На одном из участков некрополя похоронен сын актера, погибший в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая.
Даниил Певцов похоронен на 21-м участке кладбища. Рядом с памятником действительно подготовлено еще место, это большой участок, обнесенный забором и засыпанный щебнем.
Охранник некрополя отметил, что многие известные люди заранее покупают себе место под могилу. По его словам, актер Леонид Куравлев, которому сейчас 84 года, даже написал на памятнике свое имя. «Осталось только даты добавить», — отметил охранник.
Как рассказал журналистам охранник погоста, российский актер театра и кино Дмитрий Певцов приобрел место под могилу на московском Троекуровском кладбище. На одном из участков некрополя похоронен сын актера, погибший в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая.
Путешествовать по родной стране и миру – такое желание есть у многих людей. Но не все его осуществляют. А наоборот пример в части туристической активности могут показать другим пенсионеры из Казани Сергей и Татьяна. Вот уж заводные люди попались. Им не сидится на месте, они ездят по разным городам и странам, узнают много интересного, фотографируют и ведут любопытный канал о своих приключениях на платформе Яндекс Дзен. Начала эта пара свою блогерскую деятельность здесь с отчета о своей поездке вместе с друзьями в Грузию. Канал, кстати, называется «Мобильные пенсионеры».
Нынешний обзор культурных мероприятий Интернета оказался под ударом «Стихии». Именно такое название получил поэтический вечер на «вирусную тему» с участием известных артистов, политиков и журналистов. Давайте же узнаем, как культурный мир переживает непростую коронавирусную эпоху!
«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» дала путевку в жизнь своим первым 25 выпускникам. Молодые художники, драматурги, актеры и режиссеры из разных стран Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока весь октябрь приобщались к сокровищам русской и российской культуры в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге и ГИТИСа в Москве.
Известность к человеку может прийти в связи с разными поводами. У кого-то толчком к этому могут послужить особенности здоровья. Так, уникальную девочку Примроуз весь мир узнал благодаря ее... серебряным глазам. Врачи, кстати, давали ребенку небольшой шанс на полноценную жизнь. Испугавшись предстоящих трудностей, родители в свое время от девочки отказались. Но нашлись люди, которые удочерили малышку и воспитывают ее.
Ровно месяц прошел с тех пор, как затихли взрывы в Рязанской области, где из-за пожара сдетонировал склад боеприпасов. Как живут люди, которые по чужой халатности потеряли свои дома, и почему они до сих пор не получили компенсации?
Строчки из этого знаменитого стихотворения А. С. Пушкина всё чаще звучали в моей голове в последние недели. Но не те широко известные: «Унылая пора! Очей очарованье…», а менее цитируемые, но тоже про осень в образе чахоточной девы: «На смерть обречена бедняжка, клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах утянувших видна; могильной пропасти она не слышит зева; играет на лице её багровый цвет. Она жива ещё сегодня, завтра нет…»
Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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