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Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с могилой сына
Газета «Культура»   
14 Ноября 2020 г.
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Как рассказал журналистам охранник погоста, российский актер театра и кино Дмитрий Певцов приобрел место под могилу на московском Троекуровском кладбище. На одном из участков некрополя похоронен сын актера, погибший в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая.

Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с могилой сына


Даниил Певцов похоронен на 21-м участке кладбища. Рядом с памятником действительно подготовлено еще место, это большой участок, обнесенный забором и засыпанный щебнем.

Охранник некрополя отметил, что многие известные люди заранее покупают себе место под могилу. По его словам, актер Леонид Куравлев, которому сейчас 84 года, даже написал на памятнике свое имя. «Осталось только даты добавить», — отметил охранник.

По инф. газеты «Культура»

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