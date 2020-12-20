Пришествие Антихриста: а кто он?

Во времена глобальных кризисов, таких как нынешняя пандемия COVID-19, в обществе обостряются эсхатологические настроения. В связи с этим многие православные сейчас обсуждают фигуру Антихриста, которому надлежит придти перед концом света. Кто это такой и почему христиане его боятся?

Кто такой Антихрист?

В Библии слово «антихрист» (изначально с маленькой буквы) упоминает апостол Иоанн Богослов. В первом соборном послании он, обращаясь к другим христианам, напоминает им о том, что «придёт антихрист». В I веке, когда ещё были живы свидетели распятия Христа, апостол говорил, что «дух антихриста уже в мире». Кроме того, он утверждал, что появилось «много антихристов». Вслед за апостолом это слово во множественном числе стали применять к неверующим и еретикам.

Что же касается того Антихриста, который, по словам Иоанна Богослова, «отвергает Отца и Сына», то его Церковь отождествляет с негативным персонажем будущей эпохи Апокалипсиса, сведения о котором есть как в Ветхом Завете, так и в Новом. В книге пророка Даниила он назван «рогом», который «вёл брань со святыми». Он же, как объяснялось в том же пророчестве, является «царём, отличным от прежних». Апостол Павел называл его «человеком беззакония» и «сыном погибели». Наконец указание на Антихриста видят в словах Иисуса Христа: «Я пришёл во имя Отца моего, и Меня не приняли. Другой придёт во имя своё, и его примете».

Разбросанные по различным местам Библии указания на личность Антихриста впоследствии истолковывались Отцами Церкви, которые неоднократно обращались к этому образу. Упоминания о будущем приходе Антихриста содержатся и в текстах православного богослужения.

Происхождение

Святые отцы считали, что Антихрист будет евреем, причём конкретно из колена Данова. Сложность здесь заключается в том, что колено Даново – одно из «потерянных» после ассирийского плена колен. Поэтому людей, ведущих прямое родословие от Дана, в мире было непросто найти уже во времена Иисуса Христа. Предпринимались попытки объявить потомками «колена Данова» те или иные современные народы, однако весомых доказательств этому нет. Таким образом, Антихрист может оказаться практически любого рода-племени. Вот почему Антихристом считали и Нерона, и Наполеона, и Гитлера.

Этот человек, по православным представлениям, будет сыном блудницы – он родится «от жены скверны, и девицы мнимыя». Как пишут святые отцы, он воспитывался «в тайне». Внешне Антихрист красив, но его лицо называют «бесстыжим».

Деятельность

Святое писание и отцы церкви представляют Антихриста лидером восстания, который станет царём внезапно, после некоего «возмущения». По мнению святителя Игнатия Брянчанинова, этот человек будет «всемирным царём».

«Предложит Антихрист человечеству устроение высшего земного благосостояния и благоденствия, предложит почести, богатство, великолепие, плотские удобства и наслаждения: искатели земного примут Антихриста, нарекут его своим владыкой», – писал святитель.

Главное, что Антихрист сделает за отпущенное ему короткое время правления – наложит на каждого человека, от мала до велика, некое «начертание», без принятия которого никто не сможет ни продавать, ни покупать. «Число имени зверя», указанное в начертании, равняется шестисот шестидесяти шести. В Ветхом Завете именно столько талантов золота приходило каждый год к царю Соломону. Т.е. данное число содержит намёк на богатство и налогообложение.

Начав с «образа святости», через некоторое время мировой правитель устроит последнее гонение на христиан. Однако это время, названное Великой скорбью, продлится недолго.

Идеология

По отношению к религиям мира Антихрист займёт противоречивую позицию. Он явится в тот момент, когда Благую весть Евангелия узнают все народы. Антихрист будет подражать Иисусу Христу и обманывать людей ложными знамениями и чудесами. Богом при этом он будет называть самого себя. С особым энтузиазмом Антихриста воспримут в Иерусалиме. Иоанн Дамаскин в книге «Точное изложение православной веры» отмечает, что он «придёт не к нам, а к иудеям». По мнению Иринея Лионского, Антихрист «воссядет» в восстановленном храме Соломона. Однако, будучи евреем, он будет далёк и от веры своих отцов. Про пророчеству Даниила, мировой правитель «возмечтает отменить» религиозные праздники и законы, то есть, возможно, и иудейский закон.

В сочинениях православных публицистов и священников есть тенденция привязывать разные черты Антихриста к реалиям сегодняшнего дня. В «начертании», которое он предложит людям, видят указание на технологию чипирования, а в штрих-кодах – зашифрованные «три шестёрки». И хотя такой подход можно считать спорным, в XXI веке многие фразы в пророчествах об Антихристе действительно читаются совсем иначе, чем в прошлом. Например, загадочная строка о том, что Антихрист «желания жён не уважит». В сегодняшних реалиях это может означать как активную поддержку ЛГБТ-движения, так и наоборот, к примеру, борьбу с феминизмом. Учитывая набирающий в мире градус политического популизма, представить появление сильного мирового лидера, придерживающегося подобных идеалов и страдающего манией величия, весьма нетрудно.

В религиях существуют не только положительные образы, но и отрицательные. Антихрист, например, несет с собой негатив. Его пришествия люди дожидались уже давно – еще в 1000-й год нашей эры. Далее апокалиптические настроения присутствовали в годы Первого крестового похода и т.д. Подумывается об этой пугающей фигуре некоторыми и сейчас. Но может быть, все-таки пронесет?..

На нашем сайте читайте также:

По инф. cyrillitsa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...