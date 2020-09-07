Белорусская смута расколола и россиян. А вы — на чьей стороне,

Сколько людей столько и мнений. К примеру, на тревожащие белорусские события точки зрения разделились (как совсем недавно - по поводу Поправок в Конституцию). За несменяемого много лет лидера бывшей БССР болеют те, кто смотрит ТВ, за его недругов — те, кто сидит в интернете. Но желания влезть в тамошние дела маловато даже у лоялистов. А вы, уважаемые читатели, что думаете о происходящем в соседней стране?

Напомним немного о последних событиях в Беларуси:

И - вот анализ от автора, которому малосимпатичны диктаторские замашки Александра Григорьевича Лукашенко (но размышляет он над данными социологов):

Каждый день приносит все новые сцены публичного братания официальной Москвы с казенным Минском. Затравленные своими подданными, Лукашенко и его круг выпрашивают денег и взывают к солидарности режимов. Да еще и сильно перебирают в усердии.

Так или иначе, на днях намечается встреча двух правителей, во время которой у одного будет полно материальных и силовых аргументов, а у другого всего один меновой товар — белорусский суверенитет.

Принятие долгоиграющих решений подкрепляется у нас не только пропагандистской подготовкой, но и своеобразным анализом общественных настроений, сведения о которых поступают к вождю в виде докладов ФСО и отчетов опросных служб.

Часть своей продукции эти службы публикуют. Из всего, что обнародовано поллстерскими фирмами, выбираю два опроса ФОМа — как самые профессиональные и наименее преувеличивающие охранительные инстинкты россиян. Первый из них был проведен две недели назад, на пике белорусских манифестаций, второй — на днях, когда энергия протестов пошла на убыль.

По-настоящему интересуется белорусскими событиями лишь треть россиян — они на вопрос о массовых протестах в Белоруссии ответили «знаю» (35% в первом опросе и 30% во втором). Это то ядро наших граждан, для которых «белорусский вопрос» действительно имеет значение. Остальные лишь «что-то слышали» о протестах или даже узнали о них от интервьюера. Весомость их «белорусских» соображений, какими бы они ни были, конечно, меньше.

Протесты в Беларуси

При этом состав ядра заметно изменился от первого опроса ко второму — сократилась доля молодежи и выросло число пожилых. Таким образом в нем увеличилось количество людей, которые держатся охранительных и наведенных телепропагандой мнений.

Те, кому тридцать лет или меньше, почти поголовно узнают о белорусских делах из интернета (новостные сайты + социальные сети), а те, кому больше шестидесяти, — в той же пропорции (5 к 1) из телевизора.

В целом по всей выборке черпающих «белорусские» сведения из интернета лишь немногим меньше, чем получающих их из телевизора. Раскол во мнениях между двумя этими слоями очень велик.

По состоянию на сейчас 62% «людей телевизора» полагают, что большинство белорусов поддерживают Лукашенко, и только 12% из них — что протестующих. А 52% «людей интернета» считают, что большинство выступают против Лукашенко, и только 29% из них — что «за».

Поэтому в совокупности по всей выборке мнения делятся поровну: 39% опрошенных россиян думают, что большинство в Белоруссии составляют лоялисты, а другие 24% — что нет. Причем этот симметричный расклад получен во втором опросе ФОМа, в котором, повторю, оценки сдвинулись в охранительную сторону.

Те же 39% среди всех опрошенных утверждают сейчас, что Лукашенко в сложившейся ситуации действует скорее правильно, 21% — что скорее неверно, остальные не знают. Что же до «действий белорусских правоохранительных органов» (каких именно действий, в вопросе расшифровано не было), то их поддерживают 29% опрошенных, 25% осуждают, а оставшиеся затрудняются с ответом.

При этом «люди интернета» в массе своей возмущены «действиями» охранителей, а «люди телевизора» в относительном большинстве (47%) их одобряют. Понятно, что картинки, которые встают перед мысленным взором тех и других, совершенно разные. Для одних «действия правоохранителей» — это когда люди в черном избивают дубинами и ногами безоружных демонстрантов, а другим телевизор показывал, как те же люди в черном гордо и молчаливо стоят перед кричащими толпами.

Протесты в Беларуси

Относительно «белорусского» раскола между двумя слоями россиян, пролукашенковским и пронародным, можно сделать два вывода.

1. Интерес к событиям в Белоруссии у сочувствующих протестующим российских «людей интернета» явно уменьшился, и особенно среди молодежи. Часть симпатизантов демобилизовались. Причина очевидна — подлинная или кажущаяся безрезультатность выступлений в соседней стране.

А тем временем телевизор, слегка растерявшийся в первые дни кризиса, мобилизовал свою аудиторию, взывая к ее охранительным страстям. И базовый российский телезритель, чаще всего пожилой, досужий и не очень образованный, вдруг проникся заботами иностранного диктатора и начал разглагольствовать о необходимости приструнить его народ. Соотношение сил в последнюю неделю сдвинулось в пользу консерваторов.

2. Этот сдвиг, однако, оказался недостаточным, чтобы создать в России охранительное большинство по «белорусскому вопросу». На сегодня его нет. Практически по всем пунктам пролукашенковские и «антинародные» мнения не набирают в массе россиян пятидесятипроцентной поддержки.

Госпропаганда не всесильна. Очень велика доля тех, кто отказывается занять какую-либо позицию в «белорусском» споре. На первой фазе тамошнего кризиса это говорило о равнодушии к соседней стране, а сейчас не в меньшей степени и о широко распространившемся иммунитете к казенной агитации. Огромный слой людей просто не обращает внимания на крики казенного ТВ.

И еще об одном расколе. Он проходит по другой разделительной линии и для обеих стран политически более важен, чем не лишенный умозрительности спор российских пролукашенковцев и пронародников.

«Какую позицию следует занимать России: поддерживать А. Лукашенко, поддерживать протестующих или вообще никак не вмешиваться в ситуацию?»

Протесты в Беларуси

Актуальность вопроса в том, что приблизительно о том же спрашивают себя Владимир Путин и его приближенные.

Народ на это отвечает так. Поддержать Лукашенко — 29%. Поддержать протестующих — 3%. Не вмешиваться — 45%.

Мнение о том, что от вмешательства лучше воздержаться, вовсе не локализовано в продвинутых группах. Разумеется, они против «братской помощи» или какой-нибудь из ее light-версий. Но и среди «людей телевизора» за российскую поддержку минского правителя — 46%, а за невмешательство — 42%. И точно пополам (42% к 42%) разделились те, кому больше 60 лет.

Консервативная и телезависимая часть россиян раскололась. Они, конечно, мыслят пролукашенковски, но не до такой степени, чтобы в экстазе благословлять вождя, если он займется поглощением или полупоглощением Белоруссии через верхушечную сделку с правителем и без согласия ее народа. Цена, которую российским массам придется заплатить за эти начальственные подвиги, уже смутно осознается даже ими.

Не берусь гадать, из каких соображений складываются путинские решения. Но если он думает, что можно повторить экстаз-2014, то явно ошибается.

Мы продолжаем следить за событиями в Беларуси. И вот ещё публикации по острой теме:

По инф. rosbalt.ru

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