Беларусь: депутатам и судьям грозят расправой над семьями

Следственный комитет Белоруссии с начала августа завел 50 дел об угрозах депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям.

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по всей стране зарегистрировано 150 таких случаев.

В Следственном комитете заявили, что нередко «угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества».

Подобный случай произошел 28 августа в Минске. Неизвестные повредили личный автомобиль депутата белорусского парламента. Таким образом хотели «выразить месть за ее политические взгляды и позицию», отмечают в СК. Имя депутата не приводится.

По данным Tut.by, в ночь на 28 августа неизвестные разбили автомобиль депутата и победительницы конкурса «Мисс Белоруссия-2018» Марии Василевич. В ее автомобиле выбили стекла, по словам очевидцев, на левой двери были три сквозные дыры. Ранее Василевич опубликовала видео в Instagram, в котором просила остановить насилие и агрессию на акциях протеста в Белоруссии.

Политический кризис в Белоруссии продолжается с 9 августа, когда состоялись президентские выборы — в тот же день начались протесты, в которых принимают участие тысячи человек. За несколько дней в стране задержали около 8 тыс. человек. В МВД жаловались, что изоляторы переполнены, в больницы обратились сотни раненых, избитых правоохранителями или пострадавших от резиновых пуль или светошумовых гранат.

Несмотря на протесты, ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80,1% голосов и признал его президентом. Тихановская, по официальным данным, заняла второе место и набрала 10,1%. В ее штабе отказались признавать официальные итоги и представили свои данные, по которым она набрала 70–80% голосов.

Евросоюз отказался признавать выборы в Белоруссии состоявшимися. Россия признала Лукашенко легитимно избранным президентом.

Polit.ru

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