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Беларусь: депутатам и судьям грозят расправой над семьями

По инф. polit.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Следственный комитет Белоруссии с начала августа завел 50 дел об угрозах депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителям.

СК Белоруссии за месяц завел более 50 уголовных дел об угрозах депутатам, судьям и учителям

«Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по всей стране зарегистрировано 150 таких случаев.

В Следственном комитете заявили, что нередко «угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества».

Подобный случай произошел 28 августа в Минске. Неизвестные повредили личный автомобиль депутата белорусского парламента. Таким образом хотели «выразить месть за ее политические взгляды и позицию», отмечают в СК. Имя депутата не приводится.

По данным Tut.by, в ночь на 28 августа неизвестные разбили автомобиль депутата и победительницы конкурса «Мисс Белоруссия-2018» Марии Василевич. В ее автомобиле выбили стекла, по словам очевидцев, на левой двери были три сквозные дыры. Ранее Василевич опубликовала видео в Instagram, в котором просила остановить насилие и агрессию на акциях протеста в Белоруссии.

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Polit.ru

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