В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии

ООН зафиксировала 450 случаев пыток задержанных протестующих в Белоруссии. Согласно сообщению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Также эксперты получили сведения о жестоком обращении силовиков с женщинами и детьми, в частности, о сексуальном насилии.

«Свобода от пыток — одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что его нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах», — заявили в организации.

Как отмечают представители международной организации, запрет пыток «является «абсолютным в соответствии с международным правом прав человека», и это не может быть оправдано ни по какой причине.

Эксперты ООН призвали власти страны «обеспечить, чтобы все лица, мирно участвовавшие в демонстрациях, были незамедлительно освобождены».

«Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации», — подчеркнули в организации, напомнив о том, что непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания представляют собой насильственное исчезновение, даже если оно является непродолжительным.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. rosbalt.ru

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