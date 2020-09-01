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Коммунист Обухов: люди устали от Путина и Лукашенко
По инф. sobesednik.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Практически с первых дней начала протестной активности в Беларуси многие политологи заговорили о том, что подобная ситуация должна стать для Кремля, рискующего потерять влияние на еще одну из бывших союзных республик, не только раздражающим фактором и поводом задуматься, но еще и очевидным риском.

Сергей Обухов: народ устал от Путина и Лукашенко Источник: https://sobesednik.ru/politika/20200831-sergej-obuhov-narod-ustal-ot-p?fbclid=IwAR3NKGjF9dwSET-csWSdmIkjhlbqbWQhvCdmzxIOYun7QQMTyAQWdb-a4vc © Sobesednik.ru

Риск в данном случае заключается в том, что нарастающий белорусский протест весьма отчетливо коррелирует с той непростой социальной обстановкой в России, которая, по словам ряда экспертов, рискует взорваться в любой момент. Более того, российский протестный потенциал давно и наглядно демонстрируется на примерах Шиеса, Хабаровска, шихана Куштау, способных в любой момент обрести более угрожающие для Кремля масштабы и стать триггером для запуска массовых протестов в других городах страны.

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Примечательно, что мнение о способности белорусского протеста найти зеркальное отражение в России все чаще высказывают не только журналисты и политологи так называемого «оппозиционного толка», но и люди, которые и ранее критиковали федеральный центр, однако считались в какой-то степени подыгрывающими ему, пусть и не входили в число явных лоялистов Кремля. Даже системная думская оппозиция, критикующая власть, казалось бы, для проформы и исключительно с целью поддержания своих рейтингов, в последнее время снова подняла голову и все чаще грозит властям серьезными последствиями по целому ряду объективных и субъективных причин.

К примеру, как утверждает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, на данном этапе времени вполне уместно проводить параллели между российской и белорусской ситуацией, выраженной в массовом недовольстве результатами выборов, которые выглядят неприкрыто фальсифицированными. В качестве примера Обухов приводит недавние президентские выборы в Беларуси и голосование по поправкам в Конституцию в России, которые, по мнению коммуниста, происходили по одинаковому сценарию и имеют одни и те же признаки, раздражающие население. Наконец, добавляет политик, народы России и Беларуси уже устали как от президента Путина, так и от президента Лукашенко.

«Проблема Александра Лукашенко в том, что он захотел высоких показателей на выборах. Понятно, что за него проголосовало большинство, но этого, по всей видимости, для президента Белоруссии было недостаточно — он захотел оглушительной победы. Это незначительная потеря связи с реальностью может сыграть злую шутку с Лукашенко. Ровно такая же проблема и у Владимира Путина с голосованием по поправкам в Конституцию. О каких 80% может идти речь? Эти 80% мы увидели на улицах Хабаровска. И Лукашенко, и Путин слишком долго сидят во власти. Один из факторов протестов — усталость общества. Народ устал от Путина и Лукашенко», – заявил Сергей Обухов.

По инф. sobesednik.ru

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