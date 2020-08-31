Лукашенко встретил 66-летие с автоматом в руках и «подарками» от протестующих

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
Прошедшие выходные в Минске увенчались очередными акциями протеста. МВД Белоруссии сообщило о задержании 29 участников протестных акций, которые прошли накануне в связи с силовым разгоном митингов 9—12 августа.
Задержанные обвиняются в административных правонарушениях, их всех ждет судебное разбирательство.
В общей сложности за субботу, 29 августа, были составлены 35 протоколов о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Полиция насчитала более 8,5 тыс. участников субботних акций, в том числе около 4 тысяч — на «гранд-параде женских миротворческих сил» в Минске.
«Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек», — говорится в сообщении МВД.
В воскресенье, 30 августа, протесты продолжились с новой силой, у митингующих был особый настрой в честь Дня рождения президента Александра Лукашенко. Большие группы сторонников оппозиции окружили здание правительства. Вокруг здания в два ряда выстроились силовики. Туда же подъехали два БТР и встали между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». У одной из групп был с собой саморучно смастеренный таракан.
Также девушки в национальных костюмах выкатили на площадь тыквы — что в национальной традиции нежелательный знак. «Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением», — пояснила одна из противниц президента. По ее словам, пусть Лукашенко поймет, что он превратился в «самого нежелательного парня, деда даже».
«Тараканом» в оппозиционной среде батьку именуют не на пустом месте. Именно с этим персонажем сказки Корнея Чуковского в свое время сравнила президента жительница города Глубокое.Он кажется страшным, но на деле собой ничего не представляет и его можно раздавить. Аналогия успешно проросла на протестной почве — сейчас редкий митинг проходит без лозунга «Стоп таракан», принесенных домашних тапок и веников, которыми «таракана» пора «прихлопнуть». Это не единственное прозвище лидера Белоруссии - еще его зовут «дед», «Саша — три процента» и «пересидент».
Белорусы каждый день выходят на акции протеста под оппозиционными бело-красно-белыми с 9 августа. Они требуют новых выборов и отставки действующего лидера.
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской тем временем призывает главу МВД Юрия Караева уйти в отставку, потому что он допустил смерть протестующих, насилие, беспрецедентную жестокость со стороны сотрудников правоохранительных органов и пытки.
Белорусские власти сообщали о трех жертвах протестов, ООН — о четырех. Караев извинился перед прохожими, которые пострадали от действий силовиков, и пообещал разобраться с этими случаями. При этом он отметил, что в отношении сотрудников ОМОН также «применяли насилие» — по данным фактам заведено около 50 уголовных дел.
Еще из последних новостей, волнующих нас всех:
Александр Лукашенко на фоне всех этих протестов пока держится крепко. 30 августа он в очередной раз позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. По информации государственного телеканала «Беларусь-1», стороны обсудили «общую ситуацию» в Белоруссии и неназванные «актуальные вопросы».
Пресс-служба Путина сообщила, что политики договорились о встрече. Она пройдет в «ближайшие недели», Лукашенко прибудет в Москву.
«Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям», — говорится на сайте Кремля. Путин, как утверждается, «тепло поздравил» коллегу с днем рождения.
Спикер российского президент Дмитрий Песков сказал, что точной даты очных переговоров Путина с Лукашенко еще нет.
В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций. Об этом заявил начальник главуправления идеологической работы Министерства обороны республики Леонид Касинский, передает телеканал «Белновости».
По его словам, за последние недели во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество подобных тайников. В них хранились пруты, заостренные колья, на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости.
«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов», — указал Касинский.
11 августа белорусские СМИ сообщили, что протестующие использовали коктейли Молотова. Помощник президента Александра Лукашенко Николай Латышенок пояснил, что с 9 по 12 августа митинги в Белоруссии жестко разгоняли, так как протестующие строили баррикады и мешали уличному движению.
***
Белорусская оппозиция тем временем планирует сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к «победившему народу». Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
«Будет сформировано переходное правительство, восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов», — пояснили в штабе Тихановской.
Там уточнили, что оппозиция «стремится к диалогу с властью». Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак отметил, что Тихановская могла бы стать представителем общества в диалоге с властями.
Сама Тихановская получила убежище в Литве. Комментаторы считают, что к этому ее вынудил официальный Минск. В Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции для осуществления транзита власти.
А представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова анонсировала создание нового политического движения.
Она отметила во время эфира в YouTube, что за последние 20 лет в стране не была зарегистрирована ни одна новая партия.
Соратница Светланы Тихановской также назвала манипуляцией предложение Александра Лукашенко внести поправки в Конституцию. По ее словам, трудно представить, что он сейчас заинтересован в ограничении количества президентских сроков и расширении роли парламента.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
Гость из будущего и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин жонглирует названиями кораблей и ракет-носителей в интервью РИА «Новости»: «Нам, если и делать замену «Союзу МС» для обслуживания орбитальных станций, потому что эксплуатация «Орла» будет дороговата для этих целей, нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации – что-то по типу «Бурана» с возможностью посадки на взлётно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники. «Союз МС», конечно, ещё послужит. Он постоянно модернизируется. Но бесконечная модернизация губительна для развития космической техники. Электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечей».
Свой день рождения Татьяна Клюева отпраздновала 25 августа. К 69 годам она успела стать одной из самых известных актрис Советского Союза, поработать продавцом обуви и даже попытать счастье в бизнесе. Давайте вместе вспомним о судьбе «Варвары-красы».
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.