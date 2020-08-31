Лукашенко встретил 66-летие с автоматом в руках и «подарками» от протестующих

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.

Прошедшие выходные в Минске увенчались очередными акциями протеста. МВД Белоруссии сообщило о задержании 29 участников протестных акций, которые прошли накануне в связи с силовым разгоном митингов 9—12 августа.

Задержанные обвиняются в административных правонарушениях, их всех ждет судебное разбирательство.

В общей сложности за субботу, 29 августа, были составлены 35 протоколов о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Полиция насчитала более 8,5 тыс. участников субботних акций, в том числе около 4 тысяч — на «гранд-параде женских миротворческих сил» в Минске.

«Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек», — говорится в сообщении МВД.

В воскресенье, 30 августа, протесты продолжились с новой силой, у митингующих был особый настрой в честь Дня рождения президента Александра Лукашенко. Большие группы сторонников оппозиции окружили здание правительства. Вокруг здания в два ряда выстроились силовики. Туда же подъехали два БТР и встали между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». У одной из групп был с собой саморучно смастеренный таракан.

Также девушки в национальных костюмах выкатили на площадь тыквы — что в национальной традиции нежелательный знак. «Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением», — пояснила одна из противниц президента. По ее словам, пусть Лукашенко поймет, что он превратился в «самого нежелательного парня, деда даже».

«Тараканом» в оппозиционной среде батьку именуют не на пустом месте. Именно с этим персонажем сказки Корнея Чуковского в свое время сравнила президента жительница города Глубокое.Он кажется страшным, но на деле собой ничего не представляет и его можно раздавить. Аналогия успешно проросла на протестной почве — сейчас редкий митинг проходит без лозунга «Стоп таракан», принесенных домашних тапок и веников, которыми «таракана» пора «прихлопнуть». Это не единственное прозвище лидера Белоруссии - еще его зовут «дед», «Саша — три процента» и «пересидент».

Белорусы каждый день выходят на акции протеста под оппозиционными бело-красно-белыми с 9 августа. Они требуют новых выборов и отставки действующего лидера.

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской тем временем призывает главу МВД Юрия Караева уйти в отставку, потому что он допустил смерть протестующих, насилие, беспрецедентную жестокость со стороны сотрудников правоохранительных органов и пытки. Белорусские власти сообщали о трех жертвах протестов, ООН — о четырех. Караев извинился перед прохожими, которые пострадали от действий силовиков, и пообещал разобраться с этими случаями. При этом он отметил, что в отношении сотрудников ОМОН также «применяли насилие» — по данным фактам заведено около 50 уголовных дел. Еще из последних новостей, волнующих нас всех: Александр Лукашенко на фоне всех этих протестов пока держится крепко. 30 августа он в очередной раз позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. По информации государственного телеканала «Беларусь-1», стороны обсудили «общую ситуацию» в Белоруссии и неназванные «актуальные вопросы».

Пресс-служба Путина сообщила, что политики договорились о встрече. Она пройдет в «ближайшие недели», Лукашенко прибудет в Москву.

«Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям», — говорится на сайте Кремля. Путин, как утверждается, «тепло поздравил» коллегу с днем рождения.

Спикер российского президент Дмитрий Песков сказал, что точной даты очных переговоров Путина с Лукашенко еще нет.

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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с подручными средствами, которые не подходят для мирных демонстраций. Об этом заявил начальник главуправления идеологической работы Министерства обороны республики Леонид Касинский, передает телеканал «Белновости». По его словам, за последние недели во время выполнения задач по обеспечению безопасности военные нашли множество подобных тайников. В них хранились пруты, заостренные колья, на крышах жилых домов — покрышки, мешки с камнями и горючие жидкости. «Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов», — указал Касинский. 11 августа белорусские СМИ сообщили, что протестующие использовали коктейли Молотова. Помощник президента Александра Лукашенко Николай Латышенок пояснил, что с 9 по 12 августа митинги в Белоруссии жестко разгоняли, так как протестующие строили баррикады и мешали уличному движению. *** Белорусская оппозиция тем временем планирует сформировать временное правительство, если власть в стране перейдет к «победившему народу». Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Будет сформировано переходное правительство, восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов», — пояснили в штабе Тихановской. Там уточнили, что оппозиция «стремится к диалогу с властью». Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак отметил, что Тихановская могла бы стать представителем общества в диалоге с властями. Сама Тихановская получила убежище в Литве. Комментаторы считают, что к этому ее вынудил официальный Минск. В Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции для осуществления транзита власти. А представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова анонсировала создание нового политического движения. Она отметила во время эфира в YouTube, что за последние 20 лет в стране не была зарегистрирована ни одна новая партия. Соратница Светланы Тихановской также назвала манипуляцией предложение Александра Лукашенко внести поправки в Конституцию. По ее словам, трудно представить, что он сейчас заинтересован в ограничении количества президентских сроков и расширении роли парламента.

По инф. rosbalt.ru

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