Лукашенко заявил, что Белоруссия должна стать менее авторитарной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что общественная система в стране — «несколько авторитарная». По его словам, необходима система, не завязанная на личности главы государства.
«Надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — цитирует его БелТА.
Также Лукашенко сообщил, что разрабатываемый сейчас проект Конституции вынесут на общественное обсуждение. Он отметил, что в новой версии основного закона должна быть отражена система устройства судов с учетом опыта работы за последние 25 лет.
Он добавил, что не хочет возврата к Конституции 1994 года, поскольку страны нужны перемены, которые бы «двигали общество вперед».
Между тем в Кремле заявили, что белорусские власти не обращались к Москве с вопросами по поводу изменения Конституции, но если такие просьбы поступят — «Россия готова помочь».
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Еще из последних новостей, волнующих нас всех:
Оппозиция Белоруссии тем временем провозгласила создание новой партии — «Вместе». Инициатором появления новой политорганизации стал штаб незарегистрированного кандидата в главы государства Виктора Бабарико. Во главе штаба стоит Мария Колесникова.
Приоритетом партии создатели назвали проведение конституционной реформы.
Бабарико и Колесникова являются соратниками «альтернативного президента» республики Светланы Тихановской, которая не признала победу Александра Лукашенко на выборах.
Бессменный лидер Республики Беларусь успел уже не раз со дня обернувшихся массовыми протестами и кровопролитием выборов заявить об отказе от диалога с «улицей». При этом Лукашенко допускает, что примерно через пару лет переуступит часть своих полномочий. Сделать это президент предлагает путем поправок в Конституцию.
Тихановская, которую кроме штаба Бабарико поддерживает команда еще одного незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, ранее создала Координационный совет, целью которого называется мирная передача власти в стране. Власти Белоруссии завели в отношении этой организации уголовное дело о захвате власти.
Коордсовет со своей стороны выступил с идеей создания движения, которое был занялось ведением диалога с режимом. Об этом рассказал член президиума совета, бывший директор Купаловского театра Павел Латушко.
По его словам, белорусам пора «начинать думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в которое могут войти представители различных слоев общества, чтобы показать власти, что есть субъект переговоров».
Если Минюст не зарегистрирует новое движение, «это будет опять отказ от диалога», отметил оппозиционер, которого цитирует «Интерфакс».
Манифестации с требованиями пересмотра результатов выборов и ухода Лукашенко длятся более трех недель.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
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