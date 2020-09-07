Беларусь в начале сентября: массовые задержания и протесты по всей стране

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Тихая еще совсем недавно Беларусь не успокаивается - и очень похоже, что надежды на примирение Александра Лукашенко со значительной частью своего народа остаются призрачными... Да и хотят ли стороны этого "примирения"? После многотысячного марша в Минске в воскресенье силовики задержали почти 200 человек. Людей «хватали» не только в белорусской столице, но и в Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Браславе, Пинске, Щучине.
По разным данным, в шествии в Минске 6 сентября приняли участие около 100 тыс. человек. Огромной колонной люди подошли к резиденции Лукашенко. Они скандировали «Уходи» и «Не забудем, не простим». По периметру здания были выстроены омоновцы. По словам протестующих, силовики распыляли газ, чтобы прогнать активистов.
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Еще из последних новостей, волнующих нас всех:
Между тем белорусский военный министр Виктор Хренин обвинил четырех ближайших соседей страны в «руководстве» протестами в желании избавиться от правления президента Александра Лукашенко.
По словам главы Минобороны, за попыткой смены власти в Республике Беларусь (РБ) стоят «деструктивные силы», действовавшие под началом Литвы, Польши, Чехии и Украины.
Однако, подчеркнул глава ведомства, эти попытки увенчались провалом — Белоруссию спасли от беззакония благодаря действиям Лукашенко.
По словам Хренина, Запад ранее пытался устроить в РБ «цветную революцию», а сейчас перешел «уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны» в дипломатической и политико-экономической сфере.
Министр также поблагодарил Россию и Китай за помощь стране «в непростое для нее время».
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Сам Александр Лукашенко заявил, что главной проблемой Белоруссии и ее главной обеспокоенностью является состояние экономики.
По его словам, без процветающей экономики, в стране не будет ни нормальной идеологии, ни безопасности, ни общественного спокойствия.
«Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность — это экономика», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Президент подчеркнул, что в последнее время положительный результат дают межправительственные консультации и договоренности с Россией.
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Тем временем лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что акции протеста в Белоруссии никогда не закончатся.
По ее словам, участники демонстраций — это сила, способная оказать давление на президента Александра Лукашенко.
В тоже время обеспокоенность у Тихановской вызывают «российские связи» Лукашенко, передает NHK. Она считает, что Кремль может вмешаться во внутриполитическую ситуацию в республике.
Добавим, с августа белорусы выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
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Крысы и мыши – довольно опасные сожители. Они являются разносчиками заболеваний, могут разрушить большие запасы пищевых продуктов и просто повредить имущество. Быстрые, ловкие, адаптированные и очень умные зверьки тысячелетиями сопровождают людей. Избавиться навсегда от них еще не удалось, но с каждым годом ученые разрабатывают новые средства, помогающие очистить дом от «хвостатых вредителей».
Тихая еще совсем недавно Беларусь не успокаивается - и очень похоже, что надежды на примирение Александра Лукашенко со значительной частью своего народа остаются призрачными... Да и хотят ли стороны этого "примирения"? После многотысячного марша в Минске в воскресенье силовики задержали почти 200 человек. Людей «хватали» не только в белорусской столице, но и в Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Браславе, Пинске, Щучине.
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