Неужели российские силовики будут подавлять народные протесты в Белоруссии?

Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!

Как Владимир Владимирович Путин обосновывает свою позицию?

«Александр Григорьевич (Лукашенко — прим. ред) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — отметил Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.

К слову, действия белорусских правоохранительных органов Путин оценил как достаточно сдержанные.

«Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — отметил глава РФ.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. В стране начались акции протеста. По данным МВД, задержали более 6,7 тыс. человек, пострадали несколько сотен человек. Трое погибли.

Напомним нашу хронику событий:

Комментарий социолога Алексея Захарова:

Адресатом этого послания являются, в первую очередь, белорусские военные и полиция. В какой-то момент у Лукашенко могут сдать нервы и он может отдать приказ стрелять по протестующим или более масштабно применить силу. Однако есть вероятность, что такой приказ не будет исполнен, что может привести к мятежу части силовиков и быстрому схлопыванию режима — это и есть реалистичный сценарий, при котором протест может победить. Возможность такого исхода дестабилизирует режим, так как заставляет людей из окружения Лукашенко заранее думать об альтернативе (что, в свою очередь, делает невыполнение приказа еще более вероятным).

Обещание помощи со стороны Путина призвано купировать эту угрозу — если приказ не будет исполнен, то грязную работу сделают россияне, режим устоит, а ослушавшиеся силовики будет сурово наказаны самим белорусским диктатором. Это, здесь и сейчас, меняет расклад сил, так как делает поиск альтернативных Лукашенко коалиций менее выгодным (ведь это занятие сопряженно с рисками).

Выражаясь высоким научным языком, вторжение российских войск происходит «вне траектории игры» — то есть его, скорее всего, не будет, но при этом сама такая угроза делает режим Лукашенко более устойчивым. Главный вопрос, конечно, в том, насколько в реализуемость этой угрозы верит само окружение Лукашенко.

Тем временем...

Правозащитники насчитали более 180 задержанных на акции протеста, которая прошла в Минске в четверг.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на 22:00 было известно о 181 задержанном, в том числе о 15 журналистах. По данным телеканала «Белсат», около 15 журналистов остаются в Октябрьском РУВД. Правоохранители принуждают их удалять с личных мобильных фотографии. В своем телеграм-канале «Белсат» сообщает, что журналистов разделили и тех, кто отказывается показать содержимое телефонов, не отпускают.

Эту информацию подтвердила Белорусская ассоциация журналистов. По данным ассоциации, полицейские требуют удаления фотографий с акции протеста.

Акция, прошедшая в Минске в четверг, была направлена против действий силовиков, которые днем ранее заблокировали двери Красного костела с сотней протестующих, укрывшихся там от задержания.

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Провластные митинги, проходящие в Белоруссии как ответ на протестные, собрали к настоящему времени 3 млн участников. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища — 3 млн человек», — цитирует TUT.by Лукашенко.

Президент сравнил свой электорат с протестным. «Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты», — сказал он, отметив, что его сторонники «знают свое дело, работают». Согласно Лукашенко, «поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Лукашенко также обвинил своих противников в уличном насилии, но ничего не стал вспоминать о применении спецсредств ОМОНом. «Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды, — отметил глава Беларуси. — Не дай бог начнут бросать гранаты».

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Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог об обновлении конституции, но только с трудовыми и студенческими коллективами, и добавил, что в его поддержку на улицы вышли 3 млн человек. Насколько можно доверять таким заявлениям, корреспонденту «Росбалта» объяснил Игорь Грецкий, политолог, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ.

«Три миллиона человек — это явное преувеличение, то, что мы видели на провластных митингах, не соответствует этим цифрам. Кроме того, как и в российском случае, речь идет о госслужащих, которых в принудительном порядке привлекали к участию в этом мероприятии. Особого энтузиазма там не было», — отметил политолог.

Что касается апелляции к студенческим и трудовым коллективам, это всего лишь тактика, цель которой — привлечь на свою сторону представителей оппозиции, активный костяк которой составляют именно эти социальные группы, подчеркнул эксперт.

«Нужно понимать, что Лукашенко сейчас очень важно, чтобы оппозиция между собой не могла договориться по ключевым целям протестов и требованиям к президенту. Попытка привлечь на свою сторону оппозицию — стандартная тактика любых автократов в таких ситуациях. Виктор Янукович также приглашал лидеров Евромайдана присоединиться к нему в правительстве, и в какой-то момент начались брожения в умах — Арсений Яценюк даже был готов принять его предложение», — вспомнил Игорь Грецкий.

Политолог подчеркнул, что диалог как таковой Лукашенко интересует меньше всего — ему нужно лишь сохранить свою власть в прежнем виде.

«История показывает, что если человек больше двух сроков остается у власти, расстается с ней он крайне неохотно. Сейчас Лукашенко всеми силами старается не допустить надлома своей вертикали и сохранить силовиков на своей стороне — ведь некоторые из них до сих пор остаются под впечатлением тех зверств, что происходили на улицах в отношении протестующих. В том числе поэтому ему нужно любыми способами выдавить людей с улиц — чтобы не деморализовать силовиков еще больше», — объяснил эксперт.

В то же время, уверен политолог, Лукашенко загоняет себя в тупик, и без реального конструктивного диалога с оппозицией последний флер легитимности, который оставался у его режима, исчезнет, власть будет держаться только благодаря силовым репрессиям.

По инф. rosbalt.ru

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