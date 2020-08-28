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Неужели российские силовики будут подавлять народные протесты в Белоруссии?
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране  разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!

Путин сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии

Как Владимир Владимирович Путин обосновывает свою позицию?

«Александр Григорьевич (Лукашенко — прим. ред) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — отметил Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.

К слову, действия белорусских правоохранительных органов Путин оценил как достаточно сдержанные.

«Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», — отметил глава РФ.

  • 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. В стране начались акции протеста. По данным МВД, задержали более 6,7 тыс. человек, пострадали несколько сотен человек. Трое погибли.

Напомним нашу хронику событий:

Комментарий социолога Алексея Захарова:

Адресатом этого послания являются, в первую очередь, белорусские военные и полиция. В какой-то момент у Лукашенко могут сдать нервы и он может отдать приказ стрелять по протестующим или более масштабно применить силу. Однако есть вероятность, что такой приказ не будет исполнен, что может привести к мятежу части силовиков и быстрому схлопыванию режима — это и есть реалистичный сценарий, при котором протест может победить. Возможность такого исхода дестабилизирует режим, так как заставляет людей из окружения Лукашенко заранее думать об альтернативе (что, в свою очередь, делает невыполнение приказа еще более вероятным).

Обещание помощи со стороны Путина призвано купировать эту угрозу — если приказ не будет исполнен, то грязную работу сделают россияне, режим устоит, а ослушавшиеся силовики будет сурово наказаны самим белорусским диктатором. Это, здесь и сейчас, меняет расклад сил, так как делает поиск альтернативных Лукашенко коалиций менее выгодным (ведь это занятие сопряженно с рисками).

Выражаясь высоким научным языком, вторжение российских войск происходит «вне траектории игры» — то есть его, скорее всего, не будет, но при этом сама такая угроза делает режим Лукашенко более устойчивым. Главный вопрос, конечно, в том, насколько в реализуемость этой угрозы верит само окружение Лукашенко.

Тем временем...

Правозащитники насчитали более 180 задержанных на акции протеста, которая прошла в Минске в четверг.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», на 22:00 было известно о 181 задержанном, в том числе о 15 журналистах. По данным телеканала «Белсат», около 15 журналистов остаются в Октябрьском РУВД. Правоохранители принуждают их удалять с личных мобильных фотографии. В своем телеграм-канале «Белсат» сообщает, что журналистов разделили и тех, кто отказывается показать содержимое телефонов, не отпускают.

Эту информацию подтвердила Белорусская ассоциация журналистов. По данным ассоциации, полицейские требуют удаления фотографий с акции протеста.

Акция, прошедшая в Минске в четверг, была направлена против действий силовиков, которые днем ранее заблокировали двери Красного костела с сотней протестующих, укрывшихся там от задержания.

***

Провластные митинги, проходящие в Белоруссии как ответ на протестные, собрали к настоящему времени 3 млн участников. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 млн человек. Это же силища — 3 млн человек», — цитирует TUT.by Лукашенко.

Президент сравнил свой электорат с протестным. «Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты», — сказал он, отметив, что его сторонники «знают свое дело, работают». Согласно Лукашенко, «поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали».

Лукашенко также обвинил своих противников в уличном насилии, но ничего не стал вспоминать о применении спецсредств ОМОНом. «Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды, — отметил глава Беларуси. — Не дай бог начнут бросать гранаты».

***

Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог об обновлении конституции, но только с трудовыми и студенческими коллективами, и добавил, что в его поддержку на улицы вышли 3 млн человек. Насколько можно доверять таким заявлениям, корреспонденту «Росбалта» объяснил Игорь Грецкий, политолог, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ.

«Три миллиона человек — это явное преувеличение, то, что мы видели на провластных митингах, не соответствует этим цифрам. Кроме того, как и в российском случае, речь идет о госслужащих, которых в принудительном порядке привлекали к участию в этом мероприятии. Особого энтузиазма там не было», — отметил политолог.

Что касается апелляции к студенческим и трудовым коллективам, это всего лишь тактика, цель которой — привлечь на свою сторону представителей оппозиции, активный костяк которой составляют именно эти социальные группы, подчеркнул эксперт.

Протесты в Беларуси

«Нужно понимать, что Лукашенко сейчас очень важно, чтобы оппозиция между собой не могла договориться по ключевым целям протестов и требованиям к президенту. Попытка привлечь на свою сторону оппозицию — стандартная тактика любых автократов в таких ситуациях. Виктор Янукович также приглашал лидеров Евромайдана присоединиться к нему в правительстве, и в какой-то момент начались брожения в умах — Арсений Яценюк даже был готов принять его предложение», — вспомнил Игорь Грецкий.

Политолог подчеркнул, что диалог как таковой Лукашенко интересует меньше всего — ему нужно лишь сохранить свою власть в прежнем виде.

«История показывает, что если человек больше двух сроков остается у власти, расстается с ней он крайне неохотно. Сейчас Лукашенко всеми силами старается не допустить надлома своей вертикали и сохранить силовиков на своей стороне — ведь некоторые из них до сих пор остаются под впечатлением тех зверств, что происходили на улицах в отношении протестующих. В том числе поэтому ему нужно любыми способами выдавить людей с улиц — чтобы не деморализовать силовиков еще больше», — объяснил эксперт.

В то же время, уверен политолог, Лукашенко загоняет себя в тупик, и без реального конструктивного диалога с оппозицией последний флер легитимности, который оставался у его режима, исчезнет, власть будет держаться только благодаря силовым репрессиям.

По инф. rosbalt.ru

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