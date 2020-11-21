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Простой способ улучшить жизнь больным деменцией
По инф. argumenti.ru   
21 Ноября 2020 г.
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Волонтёры разработали новую технологию помощи людям с деменцией.

Простой способ улучшить жизнь больным деменцией

Очень часто пожилые люди, страдающие деменцией и старческим слабоумием, забывают дорогу домой и теряются. Чтобы найти таких людей, волонтёры из Москвы разработали уникальный проект. На одежду возрастных людей прикрепляются специальные термонаклейки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России проживает более двух миллионов людей, страдающих деменцией. Только в Москве за один месяц теряется 120 человек с нарушением памяти.

На наклейке отражаются личный номер владельца, контакты родственников и данные поискового отряда. У волонтёров также имеются другие необходимые для поиска данные. Соорганизатор акции Александра Щеткина сообщила, что в Москве наклейки раздают бесплатно родственникам, социальным работникам, которые ухаживают за человеком с синдромом деменции. В течение ближайших трёх месяцев волонтёры планируют распространить ещё более 900 наклеек. Первые итоги проекта будут подведены в марте следующего года. Организаторы не исключают, что акция будет проводиться и в соседних регионах.

В Департаменте здравоохранения Москвы положительно оценили инициативу волонтёров и напомнили, что люди с деменцией могут бесплатно пройти лечение в столичных медицинских центрах и клиниках.

По инф. argumenti.ru

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