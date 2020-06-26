Наука ищет способы уничтожения вируса

"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает The Telegraph.