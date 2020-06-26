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Наука ищет способы уничтожения вируса
|По инф. Российской газеты
|26 Июня 2020 г.
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Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд.
Вирус, как оказалось, боится ультрафиолетового излучения
Ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify — одним из лидеров в области освещения.
Группа исследователей под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали инокулированный (загрязненный вирусом) материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify и оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.
При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.
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