Почему «Знатоки» не боролись с мафией бывших советских республик

По телевизионному каналу «Доверие» с середины этого года повторяется сериал «Знатоки» (1971–1989 гг.), посвященный борьбе советских правоохранительных органов со всевозможными противоправными действиями отдельных советских граждан. Именно отдельных, ибо все 22 серии сопровождаются песенным рефреном «Если кто-то, кое-где у нас, порой, честно жить не хочет...»

Кадр из фильма

Весь сериал – с учетом последних серий 23–24 2002 года («Знатоки: 10 лет спустя») – выложен в YouTube, где его посмотрели к настоящему времени свыше 100 тыс. человек.

Неистовая и, разумеется, успешная борьба «Знатоков» с правонарушителями – в течение почти 20-ти лет – впечатляла, да и поныне впечатляет телеаудиторию высочайшим профессионализмом артистов и, разумеется, захватывающими сюжетами.

Но наибольшую популярность у телезрителей снискали те серии, где выявлялась и пресекалась теневая экономика: подпольные производители разнообразного ширпотреба, перекупщики антиквариата, драгоценностей, а также схемы такого «бизнеса».

Потому именно эти сюжеты сериала «Знатоки» чаще других повторялись по советскому телевидению. А всего по этой тематике было свыше половины всех телеспектаклей с участием знаменитой «тройки» – следователя П. Знаменского (Г. Мартынюк), майора А.Томина (Л. Каневский) и эксперта З. Кибрит (Э. Леждей).

Но странное дело: разоблачали «теневиков», судя по тем сериям, исключительно в Москве и Подмосковье. Это притом что, по данным МВД СССР (ноябрь 1983 г.), до 70% всех предпринимательских групп и самих предприятий, занимавшихся подпольным производством ширпотреба, в том числе имитирующего «брендово-западный», существовали в республиках Прибалтики, Закавказья, на Западной Украине, Северном Кавказе и в Средней Азии. Соответственно, по этим 5-ти регионам доля Закавказья и Средней Азии была лидирующей, составляя не меньше 30%. А в целом по СССР то были совокупные торговые и финансовые обороты, самое меньшее в 150 млн рублей ежегодно, из которых на те же 5 регионов приходилось свыше 60%.

Тем временем выявленных и арестованных «цеховиков» вскоре заменяли новые. Что было связано с ослаблением централизованного управления страной и её экономикой вскоре после 1953 г. В свою очередь, это привело к нарастанию ошибок в общесоюзном планировании материальных ресурсов и в контроле за их реальным распределением и использованием. Такие факторы, естественно, не могли не облегчать перетока разнообразных ресурсов в «предприимчивые руки».

Но географический аспект отсутствовал в сериале. Видимо, чтобы не раздражать руководство «братских» республик. Тем более что союзный Центр с начала 60-х всё в большей мере зависел от политической лояльности властных структур тех 5-ти регионов, где, как известно, наиболее были сильны националистические настроения.

Поэтому на подпольное предпринимательство именно в этих регионах Центр всё чаще закрывал глаза. Но и эти же регионы были приоритетными в централизованных программах социально-экономического развития союзных республик.

Главным же стимулом и одновременно следствием такой ситуации было то, что, по данным КГБ СССР (март 1982 г.), в подпольные синдикаты зачастую вовлекались должностные лица партийно-государственных органов. Эти лица получали от цеховиков солидные взятки и потому заинтересованы в том, чтобы экономические преступления оставались нераскрытыми.

По тем же данным, в вышеупомянутых регионах СССР (республики Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Северный Кавказ, Западная Украина) не менее трети всех руководящих партгосработников среднего и высшего звена были вовлечены в подпольную экономику/торговлю.

Поэтому вполне можно согласиться с известным американским социологом и экономистом Георгием Дерлугьяном: «...Рулевым советской экономики редко позволялось отвлекаться на такие мелочи, как снабжение жителей северных промышленных городов свежими фруктами и виноградными винами. Эту практически бездонную рыночную нишу с 60-х заполняли предприимчивые кавказцы. Полуконтрабандное снабжение северян приносило региону изрядные доходы. Денежные потоки, образовавшиеся из кавказской фруктовой, винно-коньячной и курортной монополии, вскормили целую иерархию коррупции среди чиновников, милиции, цеховиков, воров в законе». Как отмечает эксперт, «конечно, “наверху” в Москве это знали, но “смирились” с Кавказом по тем же причинам, что и Рим с Сицилией — с землёй вин, песен, вкусной еды и мафии».

Кадр из фильма

Но когда наступил «длительный и весьма комфортный период советского застоя, номенклатурные наследники комиссаров стали чем-то гораздо меньшим, чем прежняя, притом рациональная бюрократия. То внутреннее пространство, где действовали определенные нормы дозволенности, постепенно заполнилось кумовством и коррупцией. На Кавказе этот деморализующий процесс пошел глубже. Растущие же доходы от неформальных рынков развратили госаппарат».

Нижеследующие данные тоже подтверждают лидирующую роль отнюдь не РСФСР, а немногих «окраинных» союзных республик в теневой экономике СССР.

Это подтверждается и зарубежными исследованиями по «теневой» экономике союзных республик. Точнее, если в фактическом валовом внутреннем продукте РСФСР в 1965-1989 гг. доля «теневой» экономики варьировалась до 11 до 13%, то, например, в Грузии — от 25 до 35% (в её ВВП), в Армении — 17-25%, Азербайджане — примерно в том же диапазоне. А в Узбекистане и Латвии — соответственно, 23-28 и не меньше 15% их ВВП.

Словом, очевидны географические изъяны борьбы «Знатоков» с подпольным бизнесом. Это объясняется «остаточным» местом РСФСР в финансировании социально-экономического развития страны – притом что РСФСР была, как известно, постоянным донором для остальных союзных республик.

Но в то же время именно у РСФСР была роль своего рода витрины для демонстрации повсеместных успехов в борьбе с круговой порукой теневиков и коррупционеров.

Хотя, конечно, потрясающая своим профессионализмом актерская работа Эльзы Леждей, Георгия Мартынюка и Леонида Каневского, да и всех других артистов-участников сериала, перекрывает и сегодня все его политические недомолвки...

И неудивительно, что «Знатоки» и сегодня востребованы телезрителями.

Отражение духа времени, захватывающие сюжетные линии и блистательная игра актеров - в этой ленте сложилось многое, чтобы она стала любимой и популярной. Благодаря разным каналам, которые берутся за трансляцию этого сериала, а также киноплатформам, в чьи коллекции вошел данный фильм, можно время от времени возраращаться к сериям детективной ленты и проводить прекрасные вечера в компании "Знатоков".

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