Знаменитый советский сериал «Знатоки»: чем он до сих пор привлекает зрителей?

Странное дело, но, когда я попадаю на старые серии «Знатоков», откладываю все дела и с удовольствием их смотрю. Примечательно, что сериал родился в СССР и оборвался вместе с его распадом. Впоследствии его пытались возобновить, а позже сделали продолжение, но это уже было совсем другое кино. В данном же случае я говорю о конкретном временном отрезке – 1971–1989гг.
Так в чём секрет долгожительства одного из самых успешных некогда сериалов, снятых в Советском Союзе?
А ответ прост: его создавали опытные профессионалы. Начиная с авторов сценарияОльги и Александра Лавровых, режиссёрской группы Центрального телевидения и заканчивая огромным количеством известнейших актёров того времени. Старший редактор Главной редакции литературно-драматических программ Центрального телевидения Эмилия Каширникова удачно подобрала сценаристов. Александр Лавров долгое время работал следователем в МВД и отлично знал тамошнюю кухню. К тому же у четы Лавровых было чутьё на злободневность подобранного материала для очередного сюжета. Конечно, в основном в сериале расследовались экономические преступления, но случались и убийства.
Вот только небольшой перечень актёров, снимавшихся в сериале: народные артисты СССР Леонид Броневой, Армен Джигарханян, Георгий Менглет, Леонид Марков, Владимир Самойлов, Борис Тенин, Владимир Кенигсон, а также народные артисты РСФСР Николай Караченцов, Леонид Куравлёв, Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Борис Иванов, Пётр Щербаков, Никита Подгорный, Валерий Носик, Валерий Хлевинский, Евгений Лазарев, Владимир Сошальский, Александр Белявский, Юрий Катин-Ярцев, Всеволод Шиловский, Евгений Герасимов, Всеволод Сафонов, Марина Неёлова, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пороховщиков, Сергей Проханов, Эмилия Мильтон и многие другие.
Сериал привлекает своей гуманностью, он сделан без сцен насилия, главным образом используются логические схемы раскрытия преступлений. Хотя иногда сквозь защитную маску нет-нет да и проскочит «натура». Помню, в одной серии молодой следователь, говоря о перекупщиках золота, бросает фразу: «Те, которые продают золото с прииска, так – мелкие шавки. А вот перекупщики – это бешеные. Звери». И воздействие таких лаконичных фраз было огромно. Ты вдруг остро понимаешь, что существуют два мира: тот, в котором мы жили, светлый, человеческий мир, и другой – тёмный, безжалостный и жестокий. К нему и слово «мир»-то не подходит; это какая-то бездна, где человек перестаёт быть человеком, где цена жизни – ломаный грош.
И можно только благодарить Бога за то, что есть такая профессия – отделять мир людей от бешеных зверей. Эта мужественная профессия, словно буфер, разделяет мир на добро и зло. Мне возразят: да ведь сколько продажных сотрудников правоохранительных органов, крышующих бандитов? Простите, но это уже не сотрудники правоохранительных органов, это те же преступники, и о них речь не идёт. Не все выдерживают испытание, есть и такие, которые ломаются и переходят на сторону врага.
Увы, сегодня детективный жанр скатился к натурализму. Всё меньше положительных примеров, всё больше на экране отморозков и нелюдей. Сплошной экшен, убийства, кровь и ужасы. Думается, сериала, подобного «Следствие ведут ЗНА-ТО-КИ», никогда не снимут. Что ж, спасибо и на том, что такие фильмы были и что мы хотя бы на ретропоказах можем получать удовольствие от отечественного кинематографа.
В хорошей картине, которая затронет сердца и души зрителей и будет жить на экранах долгое время, должно совпасть все: подобранный ансамбль актеров, их блистательная игра, интересный сценарий, профессиональная работа каждого участника съемочной группы и т.д. И в знаменитом отечественном сериале «Знатоки», наверное, многое из вышеперечисленного есть, раз транслируется он каналами еще и еще. А в целом удачные с разных сторон киноленты задают планку и последующей продукции индустрии. И те, кто стремится делать настоящее искусство, стараются не уронить ее.
Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.
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