Ну, снова здравствуй, «Бесогон»!

«Блистательным» назвал возвращение известного российского режиссёра и телеведущего Никиты Михалкова со своей популярной авторской программой «Бесогон» известный телеведущий Владимир Соловьев. Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это Михалков назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде».

«Никита Сергеевич, – сказал он, – много лет на "России 24" выпускал свой блистательный "Бесогон", сейчас опять будет это делать. Это радует всех. Никита Сергеевич себе на протяжении долгих лет жизни никогда не изменял. У Никиты Сергеевича своё видение, своё представление, своё понимание о происходящем. Он человек творческий, развивающийся, анализирующий, глубокий. Так что ясно, что Михалков всегда останется Михалковым. К счастью. За это мы его и любим», – отметил Соловьев.

Напомним, что программа Михалкова «Бесогон» была снята с федерального эфира после того, как в мае прошлого года вышел ее выпуск под названием «У кого в кармане государство». В нем народный артист подверг резкой и нелицеприятной критике главу Сбербанка Германа Грефа.

Но после этого программа Михалкова все равно продолжила выходить на Youtube-канале, а на телеканале «Спас» показывали ее старые выпуски, и популярность передачи только возросла.

Сам Михалков так прокомментировал эту новость: «По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "Бесогон ТВ" возвращается на "Россию 24". Моё возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами. Мало того: руководство ВГТРК пообещало, что "в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших "Бесогонов" на YouTube, смогут посмотреть их на "России 24"».

Яростные атаки

Никита Михалков уже давно подвергается атакам со стороны либеральной оппозиции за свою бескомпромиссную позицию государственника-патриота. Но особенно яростным нападкам он стал подвергаться либеральными СМИ сразу же после того, как в 2014 году на телеканале «Россия-24» в эфир вышла его острая публицистическая передача «Бесогон». В ней Никита Сергеевич, прославившийся до этого как блистательный кинорежиссер, стал выступать в роли яркого политического пропагандиста, со страстью патриота и убедительностью он стал рассказывать о провокациях на киевском Майдане, гримасах толерантности, происках в России либерального лобби и т.п.

Особенно усилились эти нападки, когда Михалков подверг в своем «Бесогоне» резкой критике «Ельцин центр» в Екатеринбурге. Михалков обвинил тогда его руководство в искажении исторических фактов.

В частности, он жёстко осудил анимационный ролик музея, в котором представлена история реформ в России со времён Ивана IV до новейшего времени. «Как в течение нескольких минут показана наша с вами история? Что это за люди? Что это вообще за история? Что за люди творили эту историю? Рабы и звери», – возмутился режиссер. «Мразь и мерзость, рабство и кровь, зависимость и страх... Но это же неправильно, но это же неверно», – негодовал Никита Михалков, с возмущением критикуя то, как показана в ролике история России.

Дело дошло до того, что сайт «Бесогон» взломали неизвестные хакеры. В результате был сорван очередной выпуск программы, а также уничтожен весь архив выпусков, начиная с апреля нынешнего года. Возмущенный режиссер подал заявление в полицию, пообещав, что технические службы сделают всё для того, чтобы сайт программы заработал в ближайшее время. А несколько лет назад неизвестные обстреляли его киностудию «Три Тэ» в Малом Козихинском переулке. В тот день на студии, к счастью, никого не было. Пришедшие утром на другой день сотрудники «Три Тэ» с удивлением обнаружили на окнах крошечные отверстия. Такие могли оставить только пули от пистолета, пояснили в полиции. Неизвестных «стрелков» так и не нашли...

Но апогея травля народного режиссера достигла, когда в прошлом году в эфир вышел новый выпуск программ «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?». Ему сообщили, что повторов этой передачи больше не будет и что его программа вообще снята с эфира.

Что их напугало?

Что же так напугало инициаторов запрета? Михалков рассказал в передаче о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты, говорил о том, что нынешняя пандемия коронавируса может быть рукотворной, снова подверг резкой критике «Ельцин центр», а также главу Сбербанка Германа Грефа, который заявил о необходимости утаивать от общества информацию. «Я никакого не обвиняю, сказал в передаче Михалков, – я хочу задать вопросы и я имею на это право».

На Михалкова обрушились не только либералы, но даже некоторые государственные СМИ. «Бесогон и чад конспиралатогического кутежа» – под таким броским, если не сказать развязным, заголовком на сайте государственного агентства РИА Новости была помещена статья ее штатного обозревателя Ирины Алкснис.

Особенно не понравилась ей критика Михалкова в адрес некоторых высказываний главы «Сбербанка» Германа Грефа. «Надо признать, что Никита Сергеевич не слишком оригинален, отвечая на вопрос "У кого в кармане государство?". Понятно, – пытается иронизировать она, – что Россия находится "в кармане" либерально-глобалистской элиты, которая ставит своей задачей тотальный контроль над населением планеты с помощью новейших цифровых и биотехнологий, а ее ярчайшим представителем в России является глава Сбербанка Г. Греф».

Отдавать власть народу опасно?

Однако главным в критике в адрес Грефа в передаче Михалкова было совсем другое, о чем госпожа Алкснис почему-то не написала ни слова. Он процитировал слова главы «Сбербанка», произнесенные на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, которые еще тогда вызвали возмущение у многих. Вот как выглядит это странное высказывание нашего главного банкира в изложении не Михалкова, а другого, беспристрастного источника, – сайта «Российский писатель». «Глава Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, – информировал этот сайт, – говорил о том, что ему будет страшно, если власть окажется в руках народа. «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения, – пугал участников дискуссии Греф. – Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело».

Особую тревогу у главы Сбербанка вызывает общество, где «все имеют равный доступ к информации». «Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?» – заявил Греф.

Обоснованное беспокойство

Таким образом, глава главного государственного банка России фактически публично унизил всех граждан России, заявив, что если они будут иметь «равный доступ к информации», то это у него вызывает тревогу. А потому Михалков вполне справедливо напомнил, что именно такие же слова произносили Геббельс и Борман, которые тоже считали, что славян надо лишить доступа к образованию и информации.

Так что критика и обеспокоенность Михалкова такой странной позицией человека, который рулит государственными финансами России, были вполне справедливыми.

А потому, когда после этой критики его программу сняли с эфира, то возникло обоснованное подозрение, что на руководство телеканала было оказано давление со стороны.

Однако руководство страны высоко оценивает деятельность знаменитого режиссера. Осенью 2020-го президент РФ Владимир Путин тепло поздравил Никиту Михалкова с 75-летием: «Я хотел именно увидеть Вас и поздравить Вас с Вашим юбилеем. Поздравить и пожелать Вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу Вам пожелать не просто здоровья физического. Я хочу пожелать Вам творческого долголетия!.. Мной подписан указ о награждении Вас звездой Героя Труда Российской Федерации. Безусловно, Вы человек очень талантливый, выдающийся деятель российской культуры и мировой культуры! Но без всяких сомнений, за каждым шагом вперёд – огромный труд!».

Понятно, что снятие с эфира программы Михалкова стало фактически проявлением цензуры, которая у нас запрещена Конституцией, что не могло не вызвать возмущения общественности.

Программа Михалкова все равно продолжала выходить на других ресурсах и заткнуть рот знаменитому режиссеру и активному гражданину его недоброжелателям не удалось. Когда это стало всем очевидно, то программу Никиты Сергеевича снова вернули на федеральный канал.

У программы Никиты Михалкова сложилась преданная аудитория, которая интересуется «мировой кулисой». И эти люди, наверное, готовы смотреть свой любимый проект на любом канале. Но на «России» как-то привычнее, ведь там эта программа выходила много лет, с 2014 года.

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По инф. stoletie.ru

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