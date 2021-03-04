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«Бесогон» Михалкова снова выйдет на «России»
Шпак Клим, sobesednik.ru   
04 Марта 2021 г.
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После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.

«Бесогон» Михалкова снова выйдет на «России»

«Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — приводит РБК слова Михалкова.

Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это он назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде». Уточняется, что все записанные за это время ролики «Россия 24» покажет во время майских праздников.

Напомним наши заголовки об этом скандальном случае - мы подробно о нем рассказывали:

По инф. sobesednik.ru

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