«Бесогон» Михалкова снова выйдет на «России»

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.
«Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — приводит РБК слова Михалкова.
Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это он назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде». Уточняется, что все записанные за это время ролики «Россия 24» покажет во время майских праздников.
Напомним наши заголовки об этом скандальном случае - мы подробно о нем рассказывали:
Один из самых известных в мире балетов — «Лебединое озеро» Петра Чайковского — чуть не провалился и был «реанимирован» только спустя 18 лет после премьеры. Она состоялась 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы.
После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.
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