ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Скандал: Александр Невзоров нелестно высказался о Зое Космодемьянской
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской. Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщается на сайте общества.

Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за комментария о Зое Космодемьянской

По информации РВИО, во время обсуждения нового фильма «Зоя» в эфире радио «Эхо Москвы» Невзоров заявил, что «заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

В РВИО сочли его высказывание «реабилитацией нацизма» и отметили, что оно сформулировано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направленной на отрицание подвига и <…> на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

Напомним, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, которым предписывалось разрушать и сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог, чтобы лишить немецкие войска укрытия и заставить мерзнуть под открытым небом.

Сейчас внимание к Космодемьянской снова привлечено в связи с выходом интересного, но спорного фильма о ней.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 