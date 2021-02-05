Скандал: Александр Невзоров нелестно высказался о Зое Космодемьянской

Журналиста Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за высказывания о Зое Космодемьянской. Запрос в Генпрокуратуру по этому поводу направило Российское военно-историческое общество (РВИО), сообщается на сайте общества.

По информации РВИО, во время обсуждения нового фильма «Зоя» в эфире радио «Эхо Москвы» Невзоров заявил, что «заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

В РВИО сочли его высказывание «реабилитацией нацизма» и отметили, что оно сформулировано в «уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направленной на отрицание подвига и <…> на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

Напомним, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, которым предписывалось разрушать и сжигать все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и 20-30 км вправо и влево от дорог, чтобы лишить немецкие войска укрытия и заставить мерзнуть под открытым небом.

Сейчас внимание к Космодемьянской снова привлечено в связи с выходом интересного, но спорного фильма о ней.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...