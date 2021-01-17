Михаил Веллер: Сегодня социальная справедливость задавлена и в России, и на Западе

Книги Михаила Веллера просто обязательны к прочтению, если мы хотим понять смысл того, что происходит с миром. В новой книге, которую Веллер начинает со своих приключений, им проанализированы корни сегодняшнего мирового мракобесия. И человечество могло бы понять, как выбраться из этой глобальной передряги, но, к сожалению, людям никогда не нравилась правда.

– Михаил Иосифович, за эпатирующим названием новой книги «Шайка идиотов» – трагическая история вечной борьбы за справедливость с глубоким философским и политическим анализом. Почему это оказалось востребовано читателем именно сегодня?

– Что болит – о том и думают. Сегодня социальная справедливость задавлена и в России, и на Западе, причем особенно унижает демонстративность этого глумления.

Важно понять: справедливость – это не уравниловка, но и не право сильного. Справедливость – это инстинкт группового самосохранения, выражающийся в отношениях между людьми и в распределении прав и обязанностей. И распределяются они так, чтобы в итоге каждый член группы имел максимум возможностей для счастья и процветания. Умный и работящий делает и получает больше, слабый и ленивый – меньше, но сообща они выживают наилучшим образом.

Сейчас и в России, и на Западе властные и богатые богатеют, а бедные беднеют. И левые, разнообразные социалисты, предлагают поделить все поровну. Но из этого всегда получается концлагерь, мы уже проходили.

Необходимы политические и экономические свободы, свободы слова и мысли, печати и предпринимательства и полная отчитываемость власти перед народом. Но не «все отнять и поделить»! Битва капитализма с социализмом овладела умами масс!

Ни упасть, ни подпрыгнуть

– Вы давно пишете о самоуничтожении Запада. Но уже сто лет, как вышел «Закат Европы» Шпенглера, а она все живет и процветает. Да и в нелюбимом вами социализме есть, скажем, шведская модель, и она дает прекрасный результат.

– Во-первых, «шведский социализм» – это просто очень высокие налоги и перераспределение доходов государством, чтоб выровнять жизненный уровень граждан. Система социального обеспечения не дает «ни упасть, ни подпрыгнуть». Из налогов финансируются медицина и образование, за них людям не надо платить отдельно. Но самые инициативные и предприимчивые съезжают в Германию или США, где гораздо легче развернуться и создать большое дело.

Во-вторых, Европа уже наполовину погибла, и процесс ускоряется. Вы что думаете: гибель Европы – это сплошь руины и трупы? Жизнь всегда продолжается, люди живут, работают, растят детей, женятся. Но они уже не хозяева своей страны, не свободны говорить что хотят, их история стирается, культура уничтожается, их все меньше, а чужаков все больше. Когда в Роттерхеме, Англия, пакистанская банда десять лет насилует и обращает в проституток белых девочек, а полиция молчит, боясь обвинений в расизме; когда мэр Лондона, пакистанец, утверждает список из шестидесяти (!) памятников, которые надо снести как расистские; когда рядом с парламентом ставят памятник террористу Манделе, а рядом «цветные англичане» зашвыривают грязью памятник Черчиллю; когда людям запрещают иметь оружие (сравните со временами Шерлока Холмса), а террористы убивают их в центре города – вам не кажется, что это агония? Народы против однополых браков – но власти узаконивают их. Народ против безудержной миграции из третьего мира. Народ против политкорректности, против развращения детей «сексуальным образованием» с пяти лет, против «Брюссельского правительства» ЕС, которое никто не выбирал, и люди вообще не понимают, почему эти бюрократы ни за что не отвечают, но всем хотят править. А бедные все беднее, а белые – создавшие европейскую цивилизацию! – виноваты во всем.

Китай будет доминировать

– Если мир меняется – каким он будет? Возможно, главный фактор перемен – не евросоциализм, а Китай, ставший сверхдержавой?

– В мире сегодня три главные силы: глобализм во главе со Всемирным экономическим форумом, Китай и продолжающий набирать силу ислам. Ислам наиболее склонен к демографической экспансии, но по мере восприятия современной цивилизации смягчается. Европейская толерантная вседозволенность ослабляет человека и дезориентирует: ему нужны в сознании четкие ориентиры, системообразующие ценности! А ислам жесток и конкретен, он дает человеку категорический императив: вот добро, вот зло, живи вот так. Социализм чудесно уживется с глобализмом: распределительный социализм для всех плебеев и все блага жизни для правящей элиты, именно это и планируется. А вот Китай готов ко всему: народ работящий, терпеливый, бесстрашный, умный и жестокий. Спаянный национальным духом и коммунистической идеологией. Через двадцать лет Китай будет доминировать в мире, если не раньше.

– Вы полагаете, он превзойдет Америку?

– Штурм Капитолия и его лживое освещение официальными СМИ забили гвоздь в гроб американской демократии. Страна расколота ненавистью. Нынешние президентские выборы (а если точно выражаться – государственный переворот) окончательно показали, что государство США захвачено коррупционерами и глобалистами. Откровенные и наглые мошенничества, откровенная циничная цензура, партийная пропаганда вместо журналистики, бесстыжая ложь политиков и готовность разорить трудящихся, а бюджетные деньги перекачивать в программы других стран и всемирных организаций, на чем делаются огромные взятки. В 2021 году мы увидим, как они разоряют США.

– Какое же место в этом мире может занять Россия? Чего нам ждать и за что бороться?

– Сегодня противостояние России Западу – большое благо, как ни странно. Да, там свободнее, комфортнее и изобильнее. Но Запад на спаде, стремительном, разрушительном. Он растлевает и выгрызает себя изнутри: нет уже трудовой этики, половой морали, престижа семьи, твердых взглядов, патриотизма, национальной солидарности.

Что-то еще есть, но уничтожается на глазах... Политкорректность превращает людей в разобщенные атомы. В России же мы можем проклинать власть, ненавидеть воровство чиновников всех уровней, страдать от бедности, подвергаться унижениям – это скверно, ужасно, но мы в силах раньше или позже все исправить, потому что образ нормальной человеческой жизни живет в каждой российской голове. (Ну, кроме некоторых.) При всей тяжести нашего положения мы все еще сохраняем шанс стать страной – единственной хранительницей европейских, традиционных, нормальных, христианских ценностей. И здесь Польша, Венгрия, Чехия – наши ценнейшие союзники, единомышленники, несмотря на все распри, войны и разногласия в истории.

Ближе к краху – больше законов

– Из законов, принятых в конце года, какой вызвал у вас наибольшее, скажем так, несогласие?

– Как выразился пару тысяч лет назад Тацит: «Чем ближе к краху империи, тем больше законов». В России принятие закона всегда только узаконивало сложившуюся практику. Закон – это просто оформление желания и действия власти. Мне в нынешней власти нравится одно: она старается не допускать в России развращения детей, разрушения семьи, извращения любовных отношений, унижения и стирания истории страны и народа. Шовинизм плох, но очернение и обнуление еще хуже.

– В заключение, возвращаясь к вашей новой книге... Вы пишете, как были пролетарием, социалистом, служащим и капиталистом. Когда вы чувствовали себя счастливее всего?

– Я был счастлив везде, но не очень долго. И тогда я бросал эту работу – и уходил счастливый своей свободой.

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