ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Философ: Идеи врываются в мир и стремительно меняют его, и прийти могут откуда угодно
Алексей Коленский, portal-kultura.ru   
06 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Что такое идеи? Почему они «овладевают» нами? Поиск ответа на этот вопрос с философом и писателем Александром Секацким.

Философ: Идеи врываются в мир и стремительно меняют его, и прийти могут откуда угодно

— Итак, в чем отличие идеи от мысли?

— Идеям бывает уютно в философском трактате, в академической дискуссии, они посещают нас во время размышлений, и мы отличаем их от просто мыслей, пожалуй, не из-за какой-то особой продуманности, а из-за побуждения к действию. Если тебе пришла в голову идея, ее хочется по крайней мере высказать, а иногда — воплотить в экзистенциальный выбор или в политическую программу. Так случается тогда, когда идея продумана и внутренне авторизована, причем ее действительный первоисточник не так уж и важен.

Другое дело, что идеи, которые «носятся в воздухе», не рассчитаны на мое или чье-то обдумывание, они сразу даны как императивы. И приходится иногда удивляться: почему же они такие странные, нелепые, непродуманные? Ведь столько идей продумано, обосновано, если угодно, выстрадано, а владеют нами именно эти, неизвестно откуда выхваченные. И даже если они лично тобой не владеют, все равно лично тебе с ними приходится считаться.

Не будем забывать, что в большинстве случаев людьми (имеем ли мы в виду «народные массы» в марксистском смысле или атомарных индивидов) владеют вовсе не идеи, а интересы, а еще чаще просто инерция. Идеи врываются в мир и стремительно меняют его, но прийти они и вправду могут откуда угодно: из физики, из музыки, из опыта странствий, кажется, даже из случайной мутации высказываний, на роль идей никак не претендовавших. Они, разумеется, приходят и из философии, но, кажется, даже сам философ не может предугадать, что именно из его выкладок окажет преобразующее воздействие.

В знаковой работе Жиля Делеза и Феликса Гваттари «Анти-Эдип» фоновый уровень в обществе составляет так называемое желающее производство, то есть процесс, при котором производятся желания и микрожелания. Самое удивительное, что об этих желаниях нельзя определенно сказать, чьими именно желаниями они являются. Они, конечно, могут быть присвоены, но если присвоения не происходит, они все равно производятся и, если угодно, сами себя хотят (желают).

Для нас, соответственно, важны две вещи. Во-первых, овладевающие массами идеи, это, так сказать, большие одержимости, против которых Делез и Гваттари решительно выступают, рассматривая их как проявления паранойи (согласно авторам, шизофрения замечательна и может вдохновлять, а вот паранойя крайне опасна). А во-вторых, сегодня мы фиксируем резкое падение желающего производства. Как будто основная беда сегодняшнего общества — потеря энергии желания, что еще более увеличивает странность и даже абсурдность тех идей, которые все еще остаются на плаву.

— Не будет ли первой повесткой значимой мысли нового века ревизия: что нас довело до кризиса желаний?

— Действительно, вот в чем вопрос. Ведь сказано было: по плодам их познаете их. И если мы отбросим изощренность, дискурсивную доказательность, которая важна для трактата, но не слишком значима для той среды, в которую идеи проникают как идеи, как одержимости, то именно плоды, именно следствия станут важнейшей характеристикой владеющих нами идей. Вспомним принципы первоначального христианства и, мягко говоря, скептическое отношение к ним греческой философии, но эти принципы воистину преобразовали мир, изменив его до неузнаваемости, против них не устояли ни Римская империя, ни греческая философия. Или идеи марксизма в своей горячей стадии — каковы были их плоды?

Я хату покинул, пошел воевать,

Чтоб землю в Гренаде

крестьянам отдать...

Мировая революция была воистину на повестке дня, и, кажется, потребовались все совокупные усилия капитализма и капитала, чтобы не допустить ее. Это разительный контраст с событиями вчерашнего и сегодняшнего дня. Вот, казалось бы, набирает силу экологическое неоязычество, пикетируют все энергетические объекты в Европе, выпускают на волю кроликов из клеток, стремительно отступают пластиковые бутылки. Кто сможет остановить Грету Тунберг и ее воинство? Ведь это выбор поколения!

Однако не потребовалось ни репрессий, ни тем более оружия, прозвучал всего лишь чуть ли не ежегодный сигнал тревоги, в данном случае «коронавирус на горизонте!» — и все воинство тут же попряталось в убежище, бросилось в подполье и там законопослушно сидело и дрожало все это время... Можно представить себе, каким громогласным хохотом встретили бы такой маневр сподвижники идей всех предшествующих поколений! И последующая невротическая компенсация в виде коллективного покаяния за всю белую расу, думаю, мало что в этом может изменить.

Меня интересует вопрос: а вышел ли кто-нибудь с честью или хотя бы с минимальными потерями для репутации из этой ситуации законопослушного сидения в норках? Ведь тот факт, что эта глобальная самоизоляция была принята так легко, подталкивает еще и к следующему предположению. Современный человек, прошедший через пробирки социальной инженерии, уже обрел в качестве естественной установки представление о том, что другой, ближний — это опасность, а контактное проживание есть зло, которое необходимо минимизировать.

— И какие это последствия для нас несет? Вероятность больших идей стремится к нулю?

— В микромасштабе мы и вправду можем демонстрировать удивительный разброс желаний, хотений и предпочтений. Но действенные и действующие идеи ориентированы по другим силовым линиям. Страх контактного проживания — это диагноз целого общества, диагноз, известный под многими именами: социопатия, аутизм, фетишизм факта. В сущности, аурой аутизма в той или иной мере проникнуто все современное гражданское общество. Другой человек для нас — источник непредсказуемого поведения, а это двоякая опасность, поскольку, возможно, и тебе придется свернуть с наезженной колеи, и сделать не то, что ты обычно делаешь, и поступить не так, как обычно поступаешь, что ведет к фрустрации и тревоге. В сущности, для любого человека существует то, что Хэролд Блум назвал «anxiety of influence», «страх влияния», не говоря уже о том, что всякий настоящий творец, согласно Блуму, рождается, преодолевая страх влияния. Для обычного субъекта, относящегося к разряду просто людей, этот дискомфорт щедро компенсируется открытостью и полнотой бытия, но таких людей, избежавших влияния современной социальной инженерии, становится все меньше.

Разные идеи витают в головах конкретных людей, коллективов, объединений и в обществе в целом. И как сказал когда-то писатель Остин Фелпс, великие идеи приходят, когда мир нуждается в них. Интересно, сейчас уже настало время для этого или еще подождать? Че же наполнены мы сегодняшние?

На нашем сайте читайте также:

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Лика Стар: когда семья важнее творчества
    В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?
  • Экологи нашли в водоемах Арктики множество волокон от джинсов
    Экологи нашли множество волокон от джинсов в озерах Онтарио, Гурон, у Берегов Баффиновой Земли, моря Бофота и других приполярных регионах канадской части Арктики.
  • В Андах обнаружили дерево возрастом 10 миллионов лет!
    На юго-востоке Перу ученые обнаружили невероятную находку — гигантское ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет. Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) во время экспедиции на Центральное Андское плато обнаружили огромное ископаемое дерево, погребенное на высокогорной, холодной и покрытой травой равнине. Возраст находки составляет около 10 миллионов лет.
  • Калининградца осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
    В Калининграде суд оштрафовал на крупную сумму местного жителя, который публично оправдывал теракт в Новой Зеландии.  Мы рассказывали об австралийце Брентоне Тарранте, который устроил стрельбу в мечетях и убил больше 40 мусульман...
  • Шойгу назвал главного врага человечества
    Смартфон — вот главный враг человечества, уверен глава Минобороны РФ и президент Российского географического общества Сергей Шойгу.
  • Зеленскому сегодня доверяет лишь половина украинцев
    Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает падать, ему не доверяют уже 49% граждан, снижается и общий уровень доверия к власти.
  • Герой на экране, любовник в жизни: судьба Андрея Федорцова
    Андрею Федорцову, герою «Убойной силы» и одному из главных ловеласов страны недавно исполнилось 52 года. Давайте же вместе узнаем о том, как вечно неунывающий на экране артист за кадром превращается в жгучего мачо, с лёгкостью покоряющего женские сердца.
  • «Телефонный террорист» заставил пенсионерку выбросить в окно кучу денег
    В Москве мужчина под угрозой насилия в отношении пенсионерки похитил у нее 700 тыс. рублей.
  • Мистических мест в России немало, есть, к примеру, озеро с «городом под водой»
    О «местах силы» и прочей подобной мистике мы привыкли слышать от людей, далёких от академической науки. Но бывают исключения. Сегодняшний разговор – с кандидатом географических наук Юрием Супруненко, автором книг «Места силы на карте России и мира», «Тайны Аркаима» и многих других.
  • На Ставрополье обнаружили двух малолетних мальчиков-маугли
    В Ставропольском крае органы опеки и правоохранители разбираются в судьбе двух трехлетних мальчиков, которых их мать содержала в антисанитарных условиях.
  • Педиатр ничем не помог младенцу с температурой. И это врач?
    В Южно-Сахалинске врач ничего не сделал для того, чтобы спасти двухмесячного ребенка с высокой температурой.
  • Белые и чёрные полосы в жизни Сюзаны Виейры
    Королева бразильских сериалов Сюзана Виейра 23 августа отпраздновала свой 78 день рождения! Давайте вспомним о творческих успехах и любовных похождениях легендарной актрисы, у которой найдётся немало фанатов даже в нашей стране.
  • Учитель предложила сделать фото класса без ребенка-инвалида. Нормально?!
    В одной из школ Красноярска разгорелся скандал, после того, как учительница предложила родителям ребенка-инвалида сделать фото класса без их сына.
  • Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России
    Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что на просторах нашей страны есть замечательные регионы, где можно получить невероятные впечатления.
  • Стало известно, сколько весили динозавры
    Ученые попытались оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад.
  • Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут
    В пятницу, 4 сентября, запущен единственный в городе музейный маршрут троллейбусов «Т». Он навсегда останется как память об этом виде транспорта, возившем москвичей с 1933 года по август 2020 года.
  • Компьютерная бабуля Консепсьон: так красиво рисует в обычной Paint, что многие диву даются
    Когда человек в возрасте осваивает компьютер – это очень здорово. Значит, он не собирается отставать от жизни, хочет шагать в ногу со временем, развиваться и применять полученные знания и навыки. К примеру, рисовать в Paint. Это мастерски научилась делать испанка Консепсьон Гарсиа Саэра. А ведь бабушке уже около 90 лет! Какая она молодец, правда, ведь?
  • Уроки мудрого ковида. В условиях оптимизированной медицины
    Итак, я одна из немногочисленных жертв вездесущего, но мало кем пережитого вируса CARS COVID-19. «То, чего на свете нет», по недавнему моему мнению, все же явилось непосредственно в мой организм и доказало реальность своего существования. Конечно, это был не лучший отрезок моей жизни, тем более что пришелся он на самую середину лета – с 16 июля по 16 августа – от звонка до звонка. Одно время в больнице я прямо таки пылала каким-то даже мстительным желанием описать мою эпопею, особенно добольничную. Но теперь оно уже пропало. Я понимаю, что ничего мои обличения не изменят, да и люди, которых мне хотелось критиковать, скорее такие же жертвы нашей глубоко оптимизированной медицинской системы, как и больные. Да нет, они более жертвы, потому что у меня вот есть возможность хоть временно забыть о ней, а у них – нет. Они – внутри ее, и деться им чаще всего некуда. И только обещание и надежда, что мой опыт кому-нибудь поможет не упустить критический момент, заставили меня взяться за перо. Буду излагать в хронологическом порядке, стараясь обойтись без лишних эмоций.
  • Впервые за 12 лет вышел новый альбом Верки Сердючки
    Новый альбом выпустил украинский музыкант Андрей Данилко, известный широкой публике как Верка Сердючка. Первый мини-альбом шоумена за 12 лет называется «Sexy».
  • Власти Хабаровска согласовали многотысячное шествие за Фургала
    Мэрия Хабаровска впервые согласовала проведение митинга в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 