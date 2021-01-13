Двойные стандарты американской демократии и тюрьма для Трампа: что ждет «майдан» в США

6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.

Протестующие оставались в здании конгресса несколько часов, фотографировались в кабинетах, брали вещи конгрессменов. Самих членов парламента эвакуировали. Во время штурма погибли 5 человек.

1. Захват Капитолия – это триумф или похороны демократии?

Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета:

– С одной стороны, поход на Капитолий – это демократия и есть, так как все произошедшее вполне укладывается в положения Декларации независимости США. И это похоже на действия других протестующих – BLM (Black lives matter) и аналогичных им левых движений. Это народоволие – народ решил, народ сделал.

Но если мы понимаем демократию как законность и ответственность, то, конечно, так себя вести нельзя. Но как им было еще выразить свой протест, если их не слышат? Все леволиберальные американские СМИ позиционировали все это движение, даже до взятия Капитолия, не как сограждан, с которыми можно идти на диалог, а как белых радикалов или нацистов. После взятия Капитолия их иначе как бандой и шайкой в СМИ не называют. В лучшем случае – толпа или бунтовщики. Даже не протестующие. Если бы CNN одинаково относилась к радикальным трампистам и к погромщикам из BLM, я бы слова не сказал. Но здесь разница слишком очевидна. И целая гроздь американских экспертов сейчас говорит: как мы теперь будем других учить демократии после таких двойных стандартов?

Леонид Гозман, политик:

– В США самый глубокий кризис со времен Гражданской войны. Трамп, BLM и штурм Капитолия являются симптомами этой болезни. Американская демократия выживет – это и ежу понятно. Здесь символично, что Майк Пенс после всех этих событий возобновил заседание конгресса ровно с того момента, на котором закончил, будто бы ничего не случилось. Система должна работать, и она работает. Но, думаю, не хватит одного президентства, чтобы выйти из этого кризиса.

2. Посадят ли теперь Трампа?

Геворг Мирзаян:

– В отношении Трампа ввели целую систему репрессий – его изолируют. Независимые фейсбук, твиттер – все по приказу сверху позакрывали трамповские аккаунты. Как правильно сказал республиканский сенатор Линдси Грэм: «Почему аятолле Хаменеи из Ирана можно пользоваться твиттером, а Трампу – нет?» Это много говорит о тех, кто владеет твиттером.

Но это цветочки. Главный вопрос – будут ли Трампу объявлять импичмент, будут ли его сажать. Демократы, понятно, наступают, а республиканцы оказались в «вилке» – активная часть республиканского электората поддерживает Трампа, а 46% республиканцев поддерживают захват Капитолия. Но сейчас у республиканской элиты сложный выбор: подписать импичмент и тем самым сдать свои позиции или не подписать, и тогда на них навесят ответственность за взятие Капитолия. Для большинства статусных республиканцев это будет означать политическую смерть.

Трампа есть за что сажать. Но не за Капитолий, а за махинации с налогами в 2008–2010 годах. Я читал это дело. Но даже если Трампа посадят за налоги, то все равно все скажут, что за политику. Тюрьма сделает из Трампа героя, страдальца, который сидит за американский народ. Трамп уже очень пожилой, а был бы он хотя бы лет на 20 помоложе, он бы уже такое показал! Но, может, его сын или дочь Иванка возьмут на себя эту роль, посмотрим. Сажать Трампа вряд ли захотят – если он вдруг умрет в тюрьме, трампистский электорат консолидируется вокруг человека еще более радикального, чем Дональд Трамп. И это все наложится на то, что Байден может не справиться с вызовами, перед которыми сейчас стоит Америка.

Леонид Гозман:

– Импичмент Трампа не ждет – просто не успеют. Американский истеблишмент сейчас будет стараться спустить дело на тормозах. Они знают, что гражданскую войну нельзя выиграть, ее можно только остановить.

Я надеюсь, что Байден помилует участников штурма. Их будут судить, но президент их помилует. Если их не судить – это безнаказанность. А если их осудить и помиловать – это жест сближения крайних фронтов. Ну и потом, из 5 погибших при захвате Капитолия четверо – сами бунтовщики. И они были ведомы не эгоистическими, не разрушительными идеями, а идеями защиты прав.

Посадить самого Трампа не удастся. Я смотрел его речь перед штурмом. И он в ней не говорил «давайте захватим Капитолий», он сказал «пойдем к Капитолию». Это разные вещи. Понятно, что все равно это была провокация. И люди, участвовавшие в штурме, потом говорили, что их кинули. Сначала Трамп им говорил идти, а потом – расходитесь по домам. Но это не может быть юридическим доказательством в суде. Поэтому он не сядет.

У Трампа есть другое, более обоснованное дело – о налогах. За это его могут привлечь, хотя он будет отбиваться. Но сажать его сейчас в тюрьму будет политически нецелесообразно.

3. Затихнет или продолжится «американский майдан»?

Геворг Мирзаян:

– Сейчас американские власти напуганы. Как сказал Буш, они думали, что такое может быть только в банановых республиках. Не предполагали, что улица может так.

Я думаю, ничего не затихнет, так как расовые и другие проблемы никуда не делись. Более того, ультралевые считают, что это они привели Байдена к власти, а значит, он должен продвигать их повестку. Это вызовет сопротивление правых, которым не нравится, что цветные, люмпены и яйцеголовые с восточного побережья громят их имущество, уничтожают их ценности. Ментальный рубикон был пройден еще тогда. Поэтому, я думаю, все только начинается.

Леонид Гозман:

– Утихнет все или нет, будет очень сильно зависеть от Байдена. Как пройдет день инаугурации? Сейчас трудно предсказать. 40% голосовавших за Трампа считают, что выборы были сфальсифицированы – это 30 миллионов человек. Это очень много и очень серьезно.

У Байдена тяжелая работа впереди – надеюсь, в его команде это понимают. Очень позитивным фактором является глубокая озабоченность руководства Республиканской партии. Это дает надежду на консенсус. Хотя такого количества людей в США, которые бы не просто были недовольны жизнью или зарплатой, а чувствовали всю систему враждебной себе – это серьезная проблема. Но это прокол всей американской элиты.

По инф. sobesednik.ru

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